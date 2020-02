La prochaine keynote d’Apple est prévue le 31 mars pour l’iPhone SE 2

Le prochain événement d’Apple a été annoncé aujourd’hui par une source anonyme, suggérant que le 31 mars est le jour à cocher dans votre agenda. Cette keynote aura très probablement pour objectif principal de lancer un nouvel iPhone abordable, alias iPhone SE 2 ou iPhone 9, qui serait alors commercialisé le 3 avril 2020.

L’événement a été annoncé par iPhone Ticker, un site de rumeurs en Allemagne qui cite des sources « directement de l’environnement d’Apple », avec une date précise citée pour la sortie du « successeur » de l’iPhone SE le vendredi 3 avril. Ils ont suggéré que la présentation aura lieu « fin mars » et indiquent que « selon toute vraisemblance » elle aura lieu le mardi 31 mars 2020.

Apple a organisé des keynotes en mars au cours des dernières années. L’année dernière, Apple a organisé un événement le mardi 25 mars consacré à l’annonce de services tels que Apple News+, Apple Card et Apple Arcade. En 2018, Apple a organisé un événement le mardi 27 mars consacré à l’éducation et aux nouveaux iPad.

Si l’on jette un coup d’œil aux récentes rumeurs publiées ces dernières semaines, on constate la probable sortie d’un iPhone SE 2, ainsi que la mise à disposition pour le grand publique de iOS 13.4. iOS 13.4 comprend de nouvelles fonctionnalités telles que le partage de dossiers iCloud Drive, de nouveaux autocollants Memoji et bien plus encore.

L’iPhone 9, ou l’iPhone SE2, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, ne sera probablement pas doté de la connectivité 5 G. Il est presque certain que cet appareil fonctionnera toujours avec la 4G LTE au maximum, en maintenant le coût du smartphone aussi bas que possible. Ce téléphone ressemblera beaucoup à l’iPhone 8, avec un bouton d’accueil physique Touch ID (lecture des empreintes digitales), mais avec un processeur plus avancé et de nouveaux coloris.

Une année chargée ?

Évidemment, si vous êtes à la recherche d’un iPhone haut de gamme, il va falloir attendre un peu plus longtemps. Nous attendons toujours un événement début septembre 2020 pour la prochaine grande collection d’iPhone.

Entre cet événement de mars et les événements qui se dérouleront en septembre ou aux alentours, nous attendons également des informations et un lancement d’un iPad Pro 5 G. Croisez les doigts pour une extension de la couverture 5G qui répondra à la demande d’ici la fin de l’année, qu’Apple apporte ou non la 5G à l’iPhone proprement dit. On s’attend aussi à avoir des informations sur le Apple AirTags (concurrent de Tile), potentiellement de nouveaux MacBook avec le clavier du MacBook Pro de 16 pouces, des écouteurs supra-auriculaires « haut de gamme » qui imitent l’expérience des AirPods et d’un chargeur sans fil.