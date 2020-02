Le Pixel 4a de Google pourrait ne pas offrir la connectivité 5G

Nous sommes sur le point d’être inondés par quelques smartphones haut de gamme et de milieu de gamme dans les semaines à venir, avant et jusqu’au MWC 2020. Mais, les puristes d’Android ont peut-être déjà eu leur compte avec le Pixel 4 lancé l’année dernière.

Cela dit, le prix du smartphone haut de gamme de Google a fait fuir quelques fidèles d’Android. C’est là qu’interviennent les variantes « a », des modèles beaucoup plus abordables. Et si les informations dont nous disposons actuellement sur le Pixel 4a sont exactes, il ne faut pas s’étonner qu’il ne soit pas aussi performant que les nombreux smartphones qui arriveront cette année.

Google n’a pas caché que les Pixel 3a et 3 a XL ont été conçus pour une catégorie spécifique de consommateurs. Du prix au retour de la prise casque, le smartphone de milieu de gamme a été conçu pour apporter la vision et la marque Android de Google au plus grand nombre de personnes qui ne peuvent pas s’offrir ses modèles haut de gamme.

Le Pixel 4a ne sera pas différent, et XDA Developers a maintenant la preuve non seulement de son existence, mais aussi d’une caractéristique essentielle. Selon sa source top secrète, le Pixel 4a porte le nom de code « sunfish » et, en reliant les différentes informations le concernant, il utilisera le processeur Snapdragon 730 de Qualcomm.

Rien que cela nous dit déjà que le Pixel 4 a n’aura pas de capacité 5G, ce qui, bien que décevant, n’est pas vraiment surprenant.

Assez logique

Étant donné l’agenda de publication, il est compréhensible que Google n’ait pas pu utiliser la nouvelle plateforme Snapdragon 765, qui est fournie avec la 5G. Il serait également assez étrange que le Pixel 4a, qui est pratiquement une version abordable du Pixel 4, ait une fonctionnalité que la version plus onéreuse n’a pas.

D’autres détails sur le Pixel 4a sont encore peu nombreux pour le moment. Venant d’autres sources, nous avons des informations sur un écran de 5,7 ou 5,8 pouces avec une découpe dans l’écran pour loger la caméra frontale, une première pour un smartphone de la gamme Pixel, et un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Si Google s’en tient au même calendrier, nous ne nous attendons pas à ce que le smartphone apparaisse avant mai, ce qui laisse beaucoup de place pour d’autres fuites.