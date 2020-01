Le mode sombre de WhatsApp arrive dans la dernière bêta d’Android

La dernière version bêta de l’application Android de WhatsApp a introduit un mode sombre, rapporte WABetaInfo. Longtemps attendu, le « mode sombre » est disponible pour tous les utilisateurs qui ont installé la version bêta 2.20.13, et peut être activé dans la section « Discussions » du menu des paramètres de l’application.

Vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver en permanence le mode sombre de WhatsApp, ou bien de le faire dicter par le mode sombre de l’ensemble du système Android ou par les paramètres de l’économiseur de batterie. Cela signifie qu’il ne s’agit pas seulement d’un changement de couleur, mais d’une toute nouvelle interface utilisateur avec des choix de couleurs basés sur le désir des utilisateurs de maintenir la luminosité de l’écran aussi faible que possible.

Les partisans affirment que les modes sombres rendent les interfaces de l’application plus faciles à regarder dans les environnements sombres et qu’ils peuvent également améliorer l’autonomie des appareils équipés d’écrans OLED. Les puristes s’opposeront probablement au fait que le mode sombre de WhatsApp est plus gris que le noir absolu, mais il est quand même beaucoup plus sombre que les traditionnels coloris vert et blanc de l’application.

Avec la version bêta, WhatsApp est devenue la troisième des principales applications de Facebook à bénéficier du traitement du mode sombre après Facebook Messenger et Instagram. Il n’est pas clair quand le mode sera disponible pour les utilisateurs iOS ou ceux qui n’utilisent pas la version bêta, mais cela ne saurait tarder étant donné la diffusion généralisée de la version bêta.

Dans la version bêta

Si le nouveau mode sombre est disponible pour les utilisateurs de la version bêta d’Android, comme WhatsApp ne semble pas accepter de nouvelles inscriptions, les utilisateurs non bêta devront charger un APK pour mettre la main dessus. Les liens de 9to5Google vers un APK sont disponibles ici — n’oubliez pas que vous le téléchargez à vos risques et périls.

En outre, cette dernière mise à jour de l’application WhatsApp pour Android comprend des corrections de bugs et des améliorations pour l’ensemble de l’application. Donc si vous faites partie du programme bêta, vous voudrez certainement y participer dès que possible. Cependant, si vous êtes un utilisateur de l’application bêta, vous savez également que vous devrez faire très attention aux tenants et aboutissants de l’application — en particulier lorsqu’il s’agit de nouvelles fonctionnalités. Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner.