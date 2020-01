Xiaomi Mi 10 Pro 5G : 4 caméras à l’arrière, et un écran poinçonné

Xiaomi travaille actuellement sur les smartphones Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Une affiche ayant récemment fait l’objet d’une fuite a affirmé que la société annoncera les smartphones Mi 10 le 11 février. Maintenant, quelques images réelles du smartphone Xiaomi Mi 10 Pro 5G ont fait surface sur Weibo, un réseau social chinois. Les images montrent un certain nombre de détails clés sur le supposé flagship de la firme chinoise.

Les images sur Weibo montrent le design avant et arrière du futur smartphone de la firme chinoise. Elles montrent que le smartphone pourrait être équipé d’un écran poinçonné dans le coin supérieur gauche qui est courbé sur les bords droit et gauche. En outre, le design arrière du smartphone montre qu’il sera équipé d’une configuration à quatre caméras à l’arrière.

Les trois capteurs sont alignés verticalement, suivis d’une quatrième lentille placée séparément, ainsi que d’un flash LED. Le filigrane sur les images divulguées indique « Mi 10 Pro 5G 108MP Quad Camera ». L’étiquette sur l’appareil porte quant à elle le numéro de modèle M2001J1C.

La partie inférieure du smartphone comporte un emplacement SIM, un port USB-C, un microphone et un haut-parleur externe, tandis que la partie supérieure semble comporter des microphones et une grille de haut-parleur supplémentaire. En outre, les caractéristiques des images incluent la marque Hi Res Audio, ce qui devrait offrir une excellente qualité audio. Le bouton de volume et le bouton d’alimentation sont placés sur la droite du smartphone. Le chargeur de 65W a également été révélé sur les images.

Des rumeurs rapportent que le smartphone pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et qu’il pourrait également être doté d’une technologie de charge rapide sans fil.

Un puissant smartphone

Selon de précédentes rumeurs, le Xiaomi Mi 10 Pro serait doté d’un bloc de caméra à quadruples capteurs avec un capteur principal de 108 mégapixels, un capteur secondaire de 48 mégapixels, un capteur tertiaire de 12 mégapixels et enfin un quatrième capteur photo de 8 mégapixels. Il sera alimenté par le processeur Snapdragon 865, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm.

En outre, il sera apparemment disponible avec 12 Go de RAM, et 128, 256 ou 512 Go de stockage interne, respectivement au prix de 3 799 yuans (490 euros), 4 099 yuans (540 euros) et 4 499 yuans (600 euros).