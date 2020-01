Microsoft lance son Xbox Console Streaming en France

Microsoft a lentement déployé l’accès à sa console Xbox en streaming pour Xbox One depuis la fin de l’année dernière, mais tout cela vient de changer. Maintenant, toute personne qui est dans le programme Xbox Insider peut tester la preview de Xbox Console Streaming.

Il y a encore quelques limitations, comme mentionnées dans l’annonce de Microsoft. Tout d’abord, vous devrez faire partie du programme Xbox Insider, mais toute personne possédant un compte Xbox peut s’inscrire pour rejoindre le programme. L’application Xbox Console Streaming n’est actuellement disponible que sur les smartphones et tablettes Android (6,0 ou plus), donc les utilisateurs d’iPhone et d’iPad n’ont pas de chance.

Il y a certaines limites aux régions prises en charge, car Microsoft indique que la preview n’est disponible que dans les pays où la Xbox One est prise en charge. Auparavant, la preview n’était disponible qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais elle s’étend désormais à de nombreuses régions d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, et notamment la France. Vous pouvez voir la liste complète de Microsoft depuis ce lien.

La preview de Xbox Console Streaming vous permet de jouer à n’importe quel jeu Xbox One sur votre appareil Android. Pour ce faire, il envoie un flux vidéo de votre Xbox vers votre smartphone ou votre tablette, et renvoie les entrées de votre contrôleur à votre console. Naturellement, cela signifie que le service vous demandera également d’avoir une connexion Internet assez rapide et stable.

Votre connexion montante devra être d’au moins 4,75 Mb/s (ou idéalement 9 Mb/s). La connexion descendante de votre smartphone devrait idéalement être d’au moins 10 Mb/s.

Jouer sur votre mobile

Le service vous permettra de jouer à vos jeux Xbox One, y compris les titres Xbox Game Pass, sur votre smartphone ou votre tablette, que vous soyez ailleurs dans votre maison en Wi-Fi ou que vous utilisiez un réseau mobile à des centaines de kilomètres de votre Xbox. Bien que, bien sûr, la distance puisse introduire une latence et réduire la qualité de l’expérience.

Il semble que Microsoft se prépare à ce que le streaming soit encore plus répandu au moment du lancement de la gamme Xbox plus tard cette année. Elle ne peut certainement pas se reposer sur des concurrents tels que Google Stadia et un possible service de streaming cloud de Valve.

La fonctionnalité de streaming n’est actuellement compatible qu’avec les smartphones et tablettes Android exécutant Android 6.0 ou supérieur avec une connectivité Bluetooth 4.0 ou supérieure. Vous aurez également besoin d’un compte Microsoft lié à votre profil Xbox, d’une manette sans fil Xbox One, d’une connexion Internet haut débit et de l’application Xbox Game Streaming (Preview) actuellement disponible sur le Google Play Store.