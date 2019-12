La fuite du manuel du Galaxy S10 Lite montre quelques changements

Ce n’est pas tous les jours que des fuites et des rumeurs sont corroborées par les entreprises elles-mêmes, mais de temps en temps nous pouvons obtenir une confirmation indirecte grâce à la mise en ligne précoce de la documentation officielle. Cela arrive assez fréquemment pour les smartphones de Samsung dont les manuels sont parfois affichés avant même que l’appareil ne le soit.

Il semble maintenant clair qu’un smartphone Galaxy S10 Lite est proche d’une annonce, et la dernière d’une longue série de fuites confirme certaines des modifications de design qui sont en train d’être apportées à ce smartphone et peut-être à ceux qui le suivront. Néanmoins, le manuel d’utilisation ne dit pas grand-chose, ou du moins rien qui soit complètement nouveau ou révolutionnaire.

Un coup d’œil au manuel d’utilisation du Galaxy S10 Lite obtenu par SamMobile montre un écran presque sans bords, sans doute plat. La caméra frontale est quant à elle positionnée au centre de l’écran poinçonné, avec les boutons de volume et on/off tous à droite de l’appareil quand vous le regardez, laissant le port micro SD et le plateau de la carte SIM sur la gauche. Nous nous attendons à ce que les mêmes changements dans la conception soient apportés au Galaxy S11, attendu au mois de février.

Comme pour le Galaxy S10 Lite, les images du manuel de l’utilisateur nous montrent également une caméra à triple objectif à l’arrière du smartphone — un bloc de caméra qui va apparemment comporter un objectif macro si l’on en croit les rumeurs qui circulent autour du smartphone.

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, le Galaxy S10 Lite devrait être équipé d’un processeur Snapdragon 855, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. La taille de l’écran devrait être de 6,7 pouces.

Une annonce en janvier ?

Apparemment, ce sera une année 2020 chargé pour Samsung — le Galaxy S10 Lite fera probablement une apparition officielle au CES 2020, qui commence début janvier. Et qu’en est-il du Galaxy Note 10 Lite ? Nous attendons également une version moins chère de la phablette à stylet de Samsung, qui devrait également faire son apparition au CES 2020, ouvrant ainsi la voie au lancement du Galaxy S11 en février, avant le MWC 2020.

Le prix devrait être d’environ 669 € pour le Galaxy S10 Lite et 609 € pour le Galaxy Note 10 Lite.