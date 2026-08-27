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Plaud One : des écouteurs IA à 250 euros qui veulent transformer chaque conversation en tâche automatisée

Plaud One : des écouteurs IA à 250 euros qui veulent transformer chaque conversation en tâche automatisée

Plaud change de format pour son prochain appareil de prise de notes alimenté par l’IA. Après les enregistreurs dédiés et les wearables, l’entreprise dévoile Plaud One, une paire d’écouteurs sans fil capable d’enregistrer appels et conversations, puis de transformer leur contenu en notes, documents et actions automatisées.

À 250 euros, le produit cherche surtout à répondre à une question devenue centrale dans l’IA personnelle : quel appareil doit servir d’interface permanente avec un agent ? Plaud pense avoir trouvé une réponse familière et socialement acceptable — les écouteurs que des millions de personnes portent déjà quotidiennement.

Plaud transforme son assistant de prise de notes en écouteurs

Le Plaud One adopte une apparence volontairement minimaliste. Les écouteurs rappellent dans leur principe des AirPods classiques, mais leur fonction dépasse largement l’écoute musicale ou les appels. Ils peuvent enregistrer les conversations téléphoniques, tandis que leur boîtier sert également d’enregistreur pour les réunions et discussions en présentiel.

Plaud transpose donc son savoir-faire historique dans un format beaucoup plus courant.

L’entreprise affirme aujourd’hui être utilisée par plus de 2,5 millions de professionnels à travers ses appareils et ses logiciels, après s’être principalement fait connaître grâce à ses enregistreurs Plaud Note et NotePin.

Le boîtier peut enregistrer une réunion jusqu’à cinq mètres

L’élément le plus inhabituel est probablement le boîtier. Plaud indique qu’il peut capturer clairement les voix dans un rayon pouvant atteindre cinq mètres, ce qui lui permet de fonctionner comme un enregistreur de réunion autonome une fois posé sur une table. Les écouteurs prennent le relais pour les appels ou les usages plus personnels.

La combinaison permet ainsi de couvrir deux situations très différentes avec un seul produit : la conversation à distance et la réunion physique. C’est précisément cette polyvalence qui distingue Plaud One d’une simple paire d’écouteurs associée à une application de transcription.

Six heures d’enregistrement de réunion

L’autonomie annoncée dépend du type d’usage. Les écouteurs permettraient jusqu’à six heures d’enregistrement en présentiel ou environ trois heures d’appels enregistrés sur une charge. Avec l’énergie supplémentaire fournie par le boîtier, l’ensemble pourrait atteindre jusqu’à 25 heures d’enregistrement.

Plaud équipe également les écouteurs de transducteurs de 12 mm et d’une réduction active du bruit. Le constructeur ne présente donc pas son produit comme un simple dictaphone porté dans les oreilles : il doit pouvoir remplacer au moins partiellement une paire d’écouteurs sans fil classique.

La vraie différence se joue dans le logiciel

Cependant, Plaud sait qu’il est difficile de battre Apple, Samsung, Google ou Sony sur leur seul terrain. La société mise donc surtout sur sa couche logicielle. Après transcription d’une conversation, l’intelligence artificielle peut analyser ce qui a été dit puis exploiter ces informations pour réaliser d’autres tâches.

Plaud veut par exemple permettre à son agent de rédiger un e-mail de suivi après une réunion ou de transformer les échanges en document structuré. Il pourra également générer des présentations à partir du contenu enregistré.

L’enregistrement n’est donc plus présenté comme le résultat final, mais comme la matière première d’un workflow.

Gmail, Agenda, Notion et Slack deviennent des extensions de l’agent

L’agent Plaud peut se connecter à plusieurs outils professionnels, notamment Gmail, Google Agenda, Notion et Slack. Cette intégration permet d’imaginer une expérience où une réunion déclenche directement la suite du travail.

Après une discussion commerciale, l’assistant pourrait préparer un message récapitulatif. Après une réunion projet, il pourrait structurer les décisions dans Notion. Après avoir convenu d’une prochaine rencontre, il pourrait exploiter Agenda pour préparer les étapes suivantes.

Plaud cherche ainsi à déplacer sa proposition de valeur de la simple transcription vers l’exécution.

Un terrain déjà très concurrentiel

Cette stratégie n’est pas entièrement nouvelle. Des services comme Granola, Fathom ou Read AI proposent déjà des fonctions similaires depuis le logiciel. Ils enregistrent ou rejoignent des réunions, génèrent des résumés et permettent ensuite d’utiliser l’IA pour extraire des tâches, produire des suivis ou interroger les conversations passées.

Plaud doit donc justifier l’existence d’un appareil physique supplémentaire. Sa réponse repose sur la disponibilité permanente. Un logiciel fonctionne lorsque l’utilisateur pense à l’ouvrir, et des écouteurs peuvent théoriquement être présents toute la journée.

Une eSIM intégrée au boîtier change légèrement la donne

Plaud One ajoute pour cela une fonctionnalité particulièrement intéressante : le boîtier prend en charge une eSIM. Selon l’entreprise, cette connexion permet d’interagir avec ses agents IA à distance sans passer systématiquement par un smartphone ou un ordinateur. L’utilisateur pourrait donc invoquer certaines fonctions depuis le wearable lui-même, même lorsque son téléphone n’est pas l’élément central de l’interaction.

C’est ici que Plaud One commence à ressembler davantage à une interface IA autonome qu’à un simple accessoire d’enregistrement.

Plaud veut rendre l’IA « toujours prête »

Nathan Xu, CEO de Plaud, défend l’idée qu’une intelligence artificielle personnelle a besoin d’une interface accessible presque instantanément. Pour lui, cette interface doit être portable, socialement acceptée et suffisamment discrète pour pouvoir être utilisée partout.

Les écouteurs cochent plusieurs de ces cases. Contrairement aux pendentifs IA ou aux badges équipés de microphones, ils ne donnent pas immédiatement l’impression de porter un appareil expérimental.

Le marché les a déjà normalisés. C’est un avantage considérable lorsqu’on cherche à introduire une nouvelle catégorie d’assistant personnel.

Le problème : les AirPods savent déjà faire une partie du travail

C’est aussi la principale faiblesse du concept. Beaucoup d’utilisateurs possèdent déjà des AirPods, Pixel Buds, Galaxy Buds ou d’autres écouteurs Bluetooth haut de gamme. Associés à un smartphone et à une application de prise de notes, ces produits peuvent déjà assurer une partie des usages proposés par Plaud One. Le nouvel appareil doit donc convaincre que son enregistrement dédié, son boîtier autonome et ses fonctions agentiques justifient le remplacement d’écouteurs que l’utilisateur apprécie déjà.

Le défi est particulièrement important dans un marché où les AirPods bénéficient d’une intégration extrêmement forte à l’iPhone.

Plaud ne veut pourtant pas affronter Apple directement

La société nuance elle-même cette comparaison. Plaud ne présente pas nécessairement son produit comme un concurrent frontal des AirPods. L’entreprise cherche plutôt à transposer sa technologie de capture de réunions dans un format que les consommateurs connaissent déjà.

Cette distinction est importante. Plaud One n’a pas besoin d’être le meilleur produit audio du marché pour fonctionner, il doit simplement être suffisamment bon comme écouteur tout en offrant une expérience de prise de notes et d’agents supérieure aux solutions généralistes.

300 minutes de transcription gratuites chaque mois

Comme les autres appareils de la marque, Plaud One donne accès au forfait Starter. Celui-ci comprend 300 minutes de transcription gratuites chaque mois. Au-delà, l’utilisateur doit passer à une formule payante. Les abonnements commencent autour de 9,20 euros par mois lorsqu’ils sont réglés annuellement, selon les tarifs communiqués pour le lancement.

Le modèle économique rappelle donc celui de nombreux appareils IA actuels : l’achat du hardware constitue seulement l’entrée dans un service récurrent. C’est une donnée importante à prendre en compte face au tarif initial de 249 dollars.

Des fonctions agentiques plus poussées arriveront ensuite

Plaud prépare également une nouvelle couche d’automatisation. L’entreprise prévoit d’introduire dans les prochains mois davantage de capacités agentiques, permettant à l’IA de prendre en charge des actions complexes après une conversation.

Ces opérations utiliseront un système de crédits. Les premiers acheteurs du Plaud One doivent recevoir 200 dollars de crédits à utiliser pour ces fonctions. Cette approche laisse entendre que certaines tâches demanderont davantage de ressources de calcul qu’une simple transcription ou génération de résumé.

Elle rapproche également Plaud du modèle économique des plateformes d’agents, où chaque workflow possède un coût variable.

Le lancement ressemble volontairement à un test grandeur nature

Plaud ne semble pas vouloir produire immédiatement le One à très grande échelle. Les quantités seront limitées lors du lancement. Cette stratégie permet à l’entreprise d’évaluer l’intérêt réel des utilisateurs pour ce format avant d’engager davantage de ressources. Le marché des appareils IA a déjà montré à quel point une idée séduisante sur le papier peut se heurter aux habitudes des utilisateurs.

Un pendentif ou un badge peut sembler idéal pour capturer des conversations, mais les consommateurs n’ont pas nécessairement envie de porter un appareil supplémentaire. Les écouteurs réduisent cette friction, mais Plaud doit encore vérifier que les utilisateurs acceptent de remplacer ceux qu’ils possèdent déjà.

L’entreprise arrive néanmoins avec une traction commerciale importante. Plaud affirmait en juin avoir atteint 100 millions de dollars de revenus annualisés, après avoir expédié plus de deux millions de dispositifs de prise de notes IA. Cette croissance montre qu’il existe bien un marché pour du hardware spécifiquement conçu autour de la mémoire et de la transcription.

Mais, le succès attire naturellement les concurrents. La prise de notes est devenue l’un des marchés les plus disputés du hardware IA.

La question de la confidentialité sera incontournable

Enregistrer facilement les conversations soulève évidemment des enjeux importants. Dans de nombreux pays, la législation impose d’informer ou d’obtenir l’accord des personnes enregistrées selon le contexte. Plaud rappelle déjà à ses utilisateurs de prévenir les participants avant toute capture audio et de respecter les lois locales. Avec des écouteurs beaucoup plus discrets qu’un enregistreur posé sur une table, cette problématique devient encore plus sensible.

Plus le matériel de capture devient invisible, plus les règles de transparence doivent être explicites. L’acceptabilité sociale du produit dépendra autant de ce sujet que de ses capacités techniques.

250 euros et une livraison fin 2026

Le Plaud One est proposé à 250 euros. Les précommandes sont ouvertes, avec des premières livraisons prévues au quatrième trimestre 2026. Ce prix le place directement face à des écouteurs premium déjà très installés.

Mais, Plaud ne vend pas seulement une expérience audio. La véritable proposition repose sur la combinaison entre matériel d’enregistrement, transcription, mémoire des conversations et agents capables d’utiliser les informations capturées.

Plaud parie sur une interface IA que nous portons déjà

L’idée du Plaud One est finalement plus intéressante que le produit lui-même. Depuis l’explosion des agents IA, l’industrie cherche l’objet capable de les rendre disponibles en permanence. Plaud pense que cet objet n’a peut-être pas besoin d’être inventé. Nous le portons déjà dans nos oreilles. Le pari reste risqué : remplacer des AirPods ou des Galaxy Buds uniquement pour mieux enregistrer des réunions sera difficile à justifier pour beaucoup d’utilisateurs.

Mais si Plaud parvient réellement à transformer automatiquement une conversation en e-mails, documents, rendez-vous et actions, l’écouteur pourrait devenir autre chose qu’un périphérique audio.

Il deviendrait une mémoire permanente de la journée — et surtout une télécommande discrète pour l’agent IA qui travaille derrière.