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Gemini Live devient beaucoup plus agentique avec Spark, Daily Brief et Gmail à la voix

Gemini Live devient beaucoup plus agentique avec Spark, Daily Brief et Gmail à la voix

Google transforme progressivement Gemini Live en véritable assistant personnel capable d’agir, et non plus seulement de converser. La dernière mise à jour ajoute Spark, Daily Brief, la gestion vocale de Gmail et Personal Intelligence, avec l’objectif de permettre aux utilisateurs de déléguer des tâches complexes sans toucher leur écran.

Le changement est significatif : Gemini Live peut désormais passer d’une simple conversation à l’exécution de workflows en plusieurs étapes, parfois répartis sur plusieurs jours. Google veut faire de la voix l’interface naturelle de son futur assistant agentique.

63 % des utilisateurs parlent déjà à Gemini

Google explique que 63 % des utilisateurs interagissent avec Gemini à haute voix. Ce chiffre aide à comprendre la direction prise par Gemini Live. Jusqu’ici, le mode vocal était surtout une manière plus naturelle de poser des questions ou de prolonger une conversation. Désormais, Google veut utiliser cette interface comme point d’entrée vers des actions beaucoup plus complexes.

L’utilisateur peut parler de manière relativement libre, puis laisser Gemini déterminer quel outil employer pour accomplir la tâche. La plateforme peut ainsi combiner recherche d’e-mails, calendrier, mémoire personnelle et agents spécialisés dans une seule conversation.

Spark arrive directement dans Gemini Live

La principale nouveauté est l’intégration de Gemini Spark. Spark est l’agent de Google conçu pour prendre en charge des tâches longues ou composées de plusieurs étapes. Il peut travailler avec Google Docs, Sheets, Drive et le Web, conserver l’objectif initial de l’utilisateur et poursuivre certaines opérations même lorsque celui-ci n’utilise plus activement Gemini.

Google parle notamment de travaux pouvant s’étendre sur plusieurs jours ou semaines. Un utilisateur peut donc demander une action beaucoup plus ambitieuse qu’un simple résumé ou une recherche ponctuelle.

Parler librement, puis laisser Spark structurer le résultat

Google donne l’exemple d’une personne ayant une idée de projet mais ne souhaitant pas immédiatement l’organiser. Elle peut simplement expliquer ses pensées à Gemini Live pendant qu’elle marche ou se déplace. Spark peut ensuite identifier les thèmes importants, structurer les informations et créer automatiquement un plan dans Google Docs.

Cette approche s’éloigne du prompt soigneusement rédigé.

L’utilisateur fournit essentiellement une intention et du contexte sous une forme désordonnée, tandis que l’agent se charge de transformer ces informations en résultat exploitable. C’est probablement l’un des usages où l’interface vocale prend le plus de sens.

Spark peut aussi gérer des tâches récurrentes

Les capacités ne se limitent pas aux documents. Google donne également l’exemple de la planification des repas d’une famille. Un utilisateur peut demander à Gemini de maintenir chaque semaine un menu végétarien riche en protéines. Spark peut alors consulter des recettes conservées dans Google Docs, construire un menu puis générer automatiquement une liste de courses.

Le point intéressant est la persistance de la tâche. L’utilisateur ne demande plus seulement « propose-moi un menu cette semaine ». Il confie une responsabilité récurrente à l’agent. C’est précisément cette différence qui sépare progressivement les assistants conversationnels des agents IA.

Daily Brief devient accessible à la voix

Gemini Live récupère également Daily Brief, le résumé quotidien personnalisé introduit plus tôt cette année. Il suffit désormais de demander : « Quel est mon Daily Brief ? ». Gemini combine alors les informations importantes provenant notamment de Gmail et Google Agenda pour produire un résumé vocal de la journée.

L’objectif est de répondre rapidement à une question très simple : qu’est-ce qui mérite mon attention aujourd’hui ? Rendez-vous, messages urgents et tâches importantes peuvent ainsi être regroupés dans une seule synthèse.

Google cherche clairement à positionner Gemini comme le premier assistant consulté le matin.

Gmail peut désormais être géré sans toucher l’écran

La gestion de Gmail devient elle aussi beaucoup plus poussée dans Gemini Live. L’utilisateur peut demander : « Est-ce que j’ai de nouveaux e-mails ? » ou encore « Y a-t-il un message urgent de l’école aujourd’hui ? ». Gemini peut rechercher les messages pertinents et les résumer.

Mais, Google va plus loin en autorisant également certaines actions directement à la voix. Il devient possible de marquer un e-mail comme favori, l’archiver ou le supprimer sans ouvrir Gmail.

Cette capacité fait passer Gemini d’un outil de consultation à un véritable intermédiaire entre l’utilisateur et sa boîte de réception.

La voix devient une interface de gestion

Cette évolution semble relativement simple, mais elle change beaucoup la manière dont Gemini peut être utilisé. Une personne qui cuisine, conduit ou se prépare le matin peut désormais effectuer une partie de sa gestion quotidienne sans regarder son téléphone.

La voix n’est donc plus seulement utilisée pour rechercher une information, elle devient une interface de contrôle.

Ce mouvement rappelle ce que les assistants vocaux traditionnels promettaient déjà il y a plusieurs années, mais avec une différence majeure : les nouveaux modèles comprennent beaucoup mieux les demandes complexes et le contexte.

Personal Intelligence apporte la mémoire

Google ajoute également Personal Intelligence à Gemini Live. Cette fonction permet à Gemini de connecter les informations provenant des anciennes conversations avec celles disponibles dans différents services Google. Les applications prises en charge incluent notamment Gmail, Photos, Search et YouTube.

Gemini peut ainsi répondre à des questions qui nécessitent de reconstruire un contexte personnel.

Google donne l’exemple d’un utilisateur demandant le nom d’un restaurant visité à New York l’été précédent. L’assistant peut croiser les informations disponibles afin d’identifier le lieu concerné.

Gemini peut retrouver des informations discutées auparavant

La mémoire conversationnelle joue également un rôle important. Un utilisateur peut demander « Peux-tu retrouver la recette dont nous avons parlé hier ? ». Gemini peut rechercher dans les échanges précédents et utiliser ce contexte pour répondre.

Cela réduit l’un des problèmes historiques des assistants IA : la nécessité de répéter constamment les mêmes informations. Plus Gemini conserve de contexte pertinent, plus l’interaction peut devenir naturelle.

L’utilisateur n’a plus besoin de reformuler systématiquement qui est une personne, quel projet est en cours ou ce qui a été décidé précédemment.

Plusieurs outils peuvent fonctionner dans une seule conversation

L’une des nouveautés les plus intéressantes concerne la manière dont Gemini orchestre ces fonctions. L’utilisateur n’a pas besoin de savoir s’il doit appeler Spark, Daily Brief ou la recherche Gmail. Gemini choisit automatiquement.

Google donne l’exemple d’une personne demandant simplement : « À quoi ressemble ma journée ? ». Gemini peut alors résumer le calendrier, identifier des newsletters importantes dans Gmail et signaler des activités sportives ou scolaires.

L’utilisateur peut ensuite demander de récupérer les invitations correspondantes, de créer les événements dans le calendrier et d’intégrer le temps de trajet.

Gemini transfère alors la tâche à Spark.

L’agent peut continuer pendant que l’utilisateur fait autre chose

C’est précisément là que le caractère agentique devient évident. Une fois la tâche transmise à Spark, l’utilisateur n’a plus besoin de rester dans la conversation. L’agent peut poursuivre les différentes étapes pendant qu’il continue sa journée. Google cherche donc à réduire le nombre d’interactions nécessaires pour accomplir une action.

Au lieu de demander une information, attendre la réponse puis lancer manuellement l’étape suivante, l’utilisateur décrit simplement le résultat souhaité.

Gemini orchestre ensuite les outils nécessaires.

Google possède un avantage que peu de concurrents peuvent reproduire

Cette stratégie repose sur l’un des plus grands avantages structurels de Google : son écosystème. Gmail, Agenda, Drive, Docs, Photos, Search et YouTube contiennent déjà une quantité considérable de contexte sur la vie numérique de nombreux utilisateurs. Un agent capable d’exploiter correctement toutes ces données dispose immédiatement d’un niveau de contexte difficile à reproduire pour un concurrent.

Google n’a pas nécessairement besoin que Gemini soit utilisé comme une nouvelle application indépendante. Il peut transformer les services que les utilisateurs emploient déjà en sources de contexte pour l’assistant.

C’est probablement là que se situe l’un des avantages les plus importants de Gemini face aux autres agents IA.

Cette puissance implique aussi davantage de questions sur les permissions

Plus Gemini devient capable d’agir, plus la question des autorisations devient importante. Un assistant qui lit un agenda est relativement peu risqué. Un agent capable de supprimer des e-mails, créer des événements ou lancer des tâches longues possède un niveau d’accès beaucoup plus élevé.

Google impose donc aux utilisateurs de choisir explicitement les applications qu’ils souhaitent connecter depuis les réglages Personal Intelligence. Cette étape deviendra probablement centrale dans l’expérience des futurs assistants agentiques.

La confiance ne dépendra pas seulement de l’intelligence du modèle, mais de la clarté avec laquelle l’utilisateur peut comprendre quelles données sont accessibles et quelles actions sont autorisées.

Certaines fonctions restent liées aux abonnements Google AI

Toutes les nouveautés ne seront pas accessibles de la même manière. Google précise notamment que Spark nécessite un abonnement Google AI Pro ou supérieur. Daily Brief demande quant à lui Google AI Plus ou une formule supérieure.

Cette segmentation montre comment Google commence progressivement à monétiser les capacités agentiques.

Le chatbot de base peut rester largement accessible, tandis que les tâches longues consommant davantage de ressources sont réservées aux utilisateurs payants. C’est une logique que l’on retrouve désormais chez presque tous les grands acteurs de l’IA.

Gemini devient moins un chatbot qu’une couche de contrôle

La transformation de Gemini Live résume assez bien l’évolution actuelle de l’intelligence artificielle grand public. La première génération d’assistants répondait à des questions. La suivante a commencé à comprendre des documents, des images et des conversations longues. La nouvelle génération cherche désormais à agir dans les services de l’utilisateur.

Spark, Daily Brief et Personal Intelligence donnent à Gemini trois éléments indispensables pour y parvenir : capacité d’action, contexte permanent et accès aux données.

La voix devient simplement la couche qui relie le tout.

Google revient enfin à la promesse originale de l’assistant vocal

Il y a presque dix ans, Google Assistant promettait déjà un futur où l’on pourrait simplement parler à son téléphone pour organiser sa journée. La technologie de l’époque était toutefois trop limitée pour comprendre des demandes réellement complexes. Gemini change cette équation. Un utilisateur n’a plus besoin de mémoriser une commande exacte ou de découper son intention en plusieurs actions simples. Il peut expliquer ce qu’il souhaite de manière naturelle, laisser le modèle comprendre le contexte puis déléguer l’exécution à Spark.

C’est probablement la véritable évolution apportée par cette mise à jour. Google ne cherche plus simplement à rendre Gemini Live plus agréable à utiliser. Il cherche à faire de la conversation elle-même l’interface principale de notre vie numérique.