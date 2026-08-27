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Kimi K3 pourrait débarquer sur Azure, AWS et Google Cloud : Moonshot AI négocie un accord inédit

Kimi K3 pourrait débarquer sur Azure, AWS et Google Cloud : Moonshot AI négocie un accord inédit

Moonshot AI pourrait bientôt franchir une étape décisive dans son expansion internationale. Selon Reuters, la startup chinoise est en discussions préliminaires avec Microsoft, Amazon et Google afin de proposer son modèle Kimi K3 directement sur Azure, AWS et Google Cloud.

Le projet serait inédit à cette échelle entre un acteur chinois de l’IA et les trois grands hyperscalers américains. Mais derrière l’intérêt technologique se cachent des questions beaucoup plus sensibles : partage des revenus, contrôle des données, audit de l’usage du modèle et surtout tensions politiques entre Washington et Pékin.

Moonshot veut obtenir jusqu’à 30 % des revenus générés par Kimi K3

Les discussions portent sur un modèle de partage des revenus. Moonshot chercherait à récupérer jusqu’à 30 % des revenus générés par les services utilisant Kimi K3 sur les plateformes cloud américaines.

Ce niveau correspondrait aux conditions déjà proposées par la startup à certains grands clients. Toutefois, l’accord est encore loin d’être finalisé.

Plusieurs points majeurs restent ouverts, notamment la méthode de calcul du partage, l’accès aux données et la manière dont les tokens consommés seront audités. Ces détails peuvent sembler administratifs, mais ils déterminent directement l’économie du service.

Dans un modèle facturé à l’usage, compter précisément les tokens traités revient à mesurer le chiffre d’affaires généré.

Un modèle de 2,8 billions de paramètres difficile à héberger soi-même

L’intérêt des hyperscalers vient en grande partie de la taille exceptionnelle de Kimi K3. Moonshot a présenté le modèle comme l’un des plus grands modèles open-weight disponibles, avec 2,8 billions de paramètres.

Cette ouverture des poids ne signifie pourtant pas que n’importe quelle entreprise puisse le déployer facilement. Servir un modèle de cette échelle demande des quantités massives de mémoire, des accélérateurs haut de gamme, un réseau extrêmement rapide et une infrastructure logicielle sophistiquée.

Pour la majorité des entreprises, télécharger le modèle est donc beaucoup plus simple que le faire fonctionner efficacement.

C’est précisément là que Microsoft, Amazon et Google deviennent indispensables. Le cloud transforme un modèle théoriquement accessible en service réellement utilisable.

L’open weight ne supprime pas le cloud, il change simplement le rapport de force

Kimi K3 illustre parfaitement une évolution importante du marché de l’IA. Pendant longtemps, les modèles fermés étaient naturellement associés à une API contrôlée par leur développeur, tandis que les modèles ouverts étaient supposés être hébergés directement par les utilisateurs.

Cette distinction devient beaucoup moins nette avec des modèles de plusieurs milliers de milliards de paramètres. Même lorsque les poids sont disponibles, l’infrastructure nécessaire reste hors de portée de la plupart des organisations.

Les hyperscalers conservent donc un rôle central. La différence est que le propriétaire du modèle peut désormais négocier avec plusieurs clouds plutôt que d’imposer son propre service comme unique point d’accès.

Pour Moonshot, ce modèle permettrait d’obtenir une distribution mondiale sans devoir construire une infrastructure internationale équivalente à Azure ou AWS.

Microsoft, Amazon et Google ont eux aussi intérêt à accueillir Kimi

L’équation n’est pas à sens unique. Les trois géants américains cherchent constamment à enrichir leurs catalogues de modèles afin d’éviter que les clients ne migrent vers une autre plateforme. Si une entreprise souhaite utiliser Kimi K3, AWS a tout intérêt à lui permettre de le faire directement plutôt que de la laisser déplacer ses workloads ailleurs. Le même raisonnement vaut pour Azure et Google Cloud.

Les fournisseurs cloud ont déjà adopté une logique de marketplace où cohabitent parfois des modèles concurrents. L’objectif n’est plus nécessairement de pousser un seul modèle propriétaire, mais de devenir l’infrastructure sur laquelle tous les modèles sont exécutés.

Kimi K3 pourrait pousser cette logique beaucoup plus loin en introduisant un modèle chinois de premier plan au cœur même des clouds américains.

Kimi K3 gagne rapidement en crédibilité

L’intérêt commercial ne vient pas uniquement de sa taille. Kimi K3 a attiré une attention considérable depuis son lancement grâce à ses performances sur plusieurs benchmarks. Le modèle s’est notamment distingué sur des tâches liées au développement web et à différentes évaluations de modèles frontier.

Cette montée en puissance a renforcé l’idée que les laboratoires chinois ne se contentent plus de suivre les principaux acteurs américains.

Dans certains domaines, leurs modèles commencent à concurrencer directement les meilleures offres d’OpenAI, Anthropic ou Google. Pour les hyperscalers, proposer Kimi K3 peut donc devenir un argument commercial plutôt qu’une simple curiosité technologique.

La question des données pourrait décider de l’accord

Le principal obstacle technique et commercial concerne probablement les données. Lorsqu’une entreprise utilise un modèle hébergé sur Azure, AWS ou Google Cloud, elle veut savoir précisément qui peut accéder à ses prompts, ses réponses et ses journaux d’utilisation.

Cette question devient particulièrement sensible lorsque le développeur du modèle est une société chinoise. Les entreprises occidentales manipulant des données financières, industrielles ou stratégiques exigeront des garanties strictes.

Moonshot pourrait-il accéder aux prompts ? Les données transiteraient-elles uniquement dans l’infrastructure du cloud ? Les logs seraient-ils conservés ? Et quelles informations seraient transmises au développeur du modèle pour le calcul des revenus ? Toutes ces questions devront être clarifiées avant qu’une adoption professionnelle significative soit envisageable.

L’audit des tokens est plus important qu’il n’y paraît

Un autre point reste en discussion : la manière dont l’utilisation sera comptabilisée. Les services d’IA sont généralement facturés en fonction du nombre de tokens traités en entrée et en sortie. Dans un accord de partage de revenus, ces chiffres deviennent directement financiers.

Moonshot doit pouvoir vérifier que la quantité d’usage déclarée par le cloud correspond à la réalité, tandis que Microsoft, Amazon ou Google doivent préserver leurs propres systèmes de facturation et les données de leurs clients. Il faudra donc mettre en place un mécanisme d’audit accepté par les deux parties.

C’est un problème technique relativement classique, mais qui devient beaucoup plus sensible lorsqu’il concerne un modèle d’IA distribué à une échelle potentiellement mondiale.

Le véritable obstacle pourrait venir de Washington

Cependant, la politique constitue un risque bien plus important que l’ingénierie. Moonshot fait l’objet d’une attention croissante de la part des autorités américaines. Des responsables aux États-Unis ont accusé la société d’avoir utilisé des techniques de distillation sur des modèles occidentaux et d’avoir obtenu illégalement certaines puces avancées, des accusations que Moonshot conteste.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a également évoqué la possibilité d’ajouter l’entreprise à des listes de restrictions commerciales.

Dans ce contexte, voir Microsoft, Amazon et Google conclure simultanément des accords commerciaux avec Moonshot serait politiquement sensible.

La faisabilité du projet pourrait donc dépendre moins du partage des revenus que de l’évolution de la politique américaine envers les entreprises chinoises d’intelligence artificielle.

Un accord stratégique avant une possible IPO à Hong Kong

Pour Moonshot, le calendrier est particulièrement important. La startup prépare une possible introduction en Bourse à Hong Kong, après une accélération spectaculaire de sa valorisation. L’entreprise a récemment été évaluée autour de 30 milliards de dollars, après une progression rapide au cours des derniers mois.

Son revenu annuel récurrent aurait également atteint environ 300 millions de dollars en juin, contre 200 millions deux mois auparavant. Dans ce contexte, signer des accords avec les trois plus grands fournisseurs cloud occidentaux transformerait profondément le récit présenté aux investisseurs.

Moonshot ne serait plus seulement une startup chinoise vendant des modèles sur son marché domestique. Elle pourrait devenir un fournisseur technologique distribué mondialement à travers les infrastructures de Microsoft, Amazon et Google.

L’Europe pourrait poser une autre question : celle de la souveraineté

Même si les accords obtenaient l’approbation américaine, leur réception pourrait être différente en Europe. De nombreuses entreprises européennes cherchent actuellement à réduire leur dépendance envers les technologies étrangères, notamment pour des raisons de souveraineté numérique. Un modèle chinois exécuté sur un cloud américain cumule précisément deux dépendances.

Pour certains clients, cela pourrait être difficile à défendre sur des workloads sensibles. Pour d’autres, le raisonnement sera beaucoup plus pragmatique : si Kimi K3 offre un rapport performances-prix supérieur aux alternatives, le coût pourrait l’emporter sur les considérations géopolitiques.

Cette tension entre souveraineté et efficacité économique devrait devenir de plus en plus fréquente à mesure que les modèles chinois gagnent en compétitivité.

Un accord qui pourrait redessiner le marché des modèles IA

Si les négociations aboutissent, leur importance dépasserait largement Moonshot. Elles montreraient qu’un laboratoire chinois peut accéder aux entreprises occidentales sans construire son propre réseau mondial de data centers.

Les hyperscalers deviendraient alors les véritables distributeurs universels des modèles d’intelligence artificielle, quelle que soit leur origine. Pour Microsoft, Amazon et Google, le modèle gagnant serait simple : peu importe qui construit la meilleure IA, tant qu’elle tourne sur leur infrastructure. Pour Moonshot, l’intérêt est presque inverse : peu importe qui possède les data centers, tant que Kimi K3 peut atteindre leurs clients.

C’est précisément ce qui rend ces discussions aussi stratégiques.

Rien n’est encore signé, et des négociations aussi préliminaires peuvent parfaitement ne jamais aboutir. Mais si Kimi K3 finit réellement sur Azure, AWS et Google Cloud, l’accord pourrait devenir l’un des symboles les plus frappants d’un marché où la rivalité technologique sino-américaine cohabite désormais avec une profonde interdépendance commerciale.