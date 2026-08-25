RayNeo, la marque XR incubée par TCL, prépare deux familles de lunettes très différentes pour le 4 septembre 2026. Les RayNeo iO misent sur un affichage discret, l’IA et la traduction sans caméra ni haut-parleurs, tandis que les RayNeo GT et GT Max visent clairement le divertissement avec de gigantesques écrans virtuels et du Dolby Vision.

RayNeo iO : des lunettes intelligentes qui ressemblent vraiment à des lunettes

Le positionnement des nouvelles RayNeo iO est assez clair : proposer une paire que l’on peut porter toute la journée sans donner immédiatement l’impression d’utiliser un casque de réalité augmentée. La monture pèse seulement 33 grammes et adopte un design relativement classique.

Surtout, RayNeo fait un choix assez radical : aucune caméra n’est intégrée. À l’heure où Meta, Apple et plusieurs autres acteurs misent au contraire sur des lunettes capables d’observer l’environnement, RayNeo privilégie ici la discrétion et la productivité.

L’absence de caméra élimine une partie des problèmes liés à l’enregistrement visuel permanent, même si les RayNeo iO restent évidemment équipées de microphones.

Un petit affichage transparent plutôt qu’un écran AR complet

Les RayNeo iO utilisent un affichage monochrome vert destiné à montrer uniquement les informations essentielles. RayNeo annonce une transparence optique de 97 %, un champ de vision de 23,5 degrés et une luminosité pouvant atteindre 1 300 nits au niveau de l’œil.

L’objectif n’est pas de regarder des films ou d’afficher des objets 3D complexes. L’écran sert plutôt à consulter rapidement les notifications, la météo, les rendez-vous, des sous-titres, une traduction, ou encore un téléprompteur.

La philosophie se rapproche davantage d’un affichage tête haute que d’une paire de lunettes de réalité augmentée traditionnelle.

Pas de caméra, mais pas de haut-parleurs non plus

RayNeo pousse cette logique minimaliste encore plus loin. Les iO ne possèdent aucun haut-parleur. L’interaction repose essentiellement sur l’affichage visuel et sur quatre microphones associés à un capteur de conduction osseuse, utilisé notamment pour mieux distinguer la voix du porteur dans un environnement bruyant.

Une molette physique, baptisée Smart Crown, permet également de naviguer dans l’interface. Ce choix a un avantage évident sur le poids et la discrétion. En revanche, ceux qui cherchent une alternative directe aux Ray-Ban Meta pour écouter de la musique, passer des appels ou capturer des photos ne trouveront clairement pas la même expérience.

Ambient AI veut transformer les lunettes en mémoire du quotidien

La fonction la plus ambitieuse porte le nom d’Ambient AI Productivity Suite. Les lunettes peuvent utiliser leurs microphones pour conserver le contexte d’une conversation, repérer des rendez-vous ou identifier des actions à effectuer. Après une réunion, le système peut par exemple extraire une tâche ou proposer d’ajouter une date à l’agenda.

RayNeo parle d’un Ambient AI Life Log, conçu comme une sorte de mémoire numérique permanente. L’utilisateur pourrait ainsi retrouver plus facilement ce qui a été discuté ou les engagements pris au cours de la journée.

C’est une fonction intéressante, mais qui soulève naturellement des questions de confidentialité puisqu’elle implique l’écoute et la transcription de conversations.

RayNeo prévoit un voyant matériel lorsque les fonctions d’enregistrement ou de traduction sont actives.

Gemini au centre, mais pas uniquement

Les fonctions principales reposent sur RayNeo AI et Gemini 3.1 Flash Lite. La marque prévoit également une option permettant de basculer entre plusieurs grands modèles, notamment ChatGPT, Claude et DeepSeek depuis l’application compagnon.

C’est une approche assez différente de celle de nombreuses lunettes connectées liées à un assistant unique. RayNeo semble vouloir positionner le matériel comme une couche indépendante, capable de changer de moteur IA selon les besoins. Cette flexibilité pourrait devenir un vrai argument si les lunettes intelligentes deviennent progressivement une interface permanente vers plusieurs assistants.

Traduction en temps réel et téléprompteur

Les RayNeo iO mettent également fortement l’accent sur la traduction. RayNeo annonce la prise en charge de 55 langues et 109 accents, avec une latence d’environ une seconde dans les meilleures conditions. Le texte traduit apparaît directement devant l’œil.

Un mode Auto-Teleprompter peut également faire défiler un texte en fonction du rythme de parole de l’utilisateur. Pour les présentations, conférences ou prises de parole, c’est probablement l’un des usages les plus immédiatement compréhensibles de ce type d’affichage.

Jusqu’à deux jours d’autonomie

La batterie de 240 mAh paraît petite, mais les besoins énergétiques le sont également davantage qu’avec des lunettes équipées de caméras et de haut-parleurs. RayNeo annonce jusqu’à deux jours d’utilisation typique. La marque évoque également jusqu’à 18 heures d’enregistrement continu ou environ 6,2 heures de traduction en continu.

Ces chiffres devront évidemment être vérifiés en conditions réelles. L’autonomie dépendra beaucoup de la fréquence d’utilisation de l’écran, des microphones et des fonctions cloud.

RayNeo GT Max : une philosophie totalement opposée

Les RayNeo GT Max ne cherchent absolument pas à se faire oublier. Elles sont conçues comme un écran portable pour regarder des films, jouer ou travailler sur une très grande surface virtuelle. Le modèle Max utilise le Peacock Optical Engine 3.0 Max avec une dalle Tandem MicroOLED de nouvelle génération. Le champ de vision atteint 59 degrés, ce qui permet à RayNeo de proposer plusieurs tailles d’écran virtuel : 227, 267 ou jusqu’à 307 pouces.

Il ne s’agit évidemment pas d’un véritable écran physique de 307 pouces, il s’agit de la taille apparente du contenu dans le champ de vision.

Dolby Vision arrive dans les lunettes AR

RayNeo met également en avant la prise en charge de Dolby Vision lorsqu’elles sont utilisées avec le Pocket TV Pro de la marque. Le constructeur présente cette combinaison comme le premier système de lunettes AR compatible nativement avec Dolby Vision. Un traitement IA peut également convertir du contenu SDR vers un rendu HDR.

L’objectif est très différent des iO : ici, la priorité est l’image.

RayNeo veut que les GT Max remplacent ponctuellement un téléviseur ou un moniteur lorsqu’on voyage, joue sur une console portable ou regarde un film dans un espace réduit.

Trois modes pour stabiliser l’écran

Le RayNeo GT Max dispose également d’un suivi spatial matériel en 3DoF. Trois modes sont proposés : le mode Pinned fixe l’écran dans l’espace, le mode Follow le maintient dans le champ de vision lorsque l’utilisateur bouge la tête, et le mode Steady cherche surtout à compenser les mouvements rencontrés dans un train, un avion ou une voiture. Cette dernière fonction est particulièrement intéressante pour des lunettes de divertissement.

Les vibrations et mouvements du véhicule peuvent rapidement rendre un écran virtuel désagréable à regarder lorsqu’il n’est pas correctement stabilisé.

Quatre haut-parleurs réglés avec Bang & Olufsen

Contrairement aux iO, les RayNeo GT Max disposent d’un véritable système audio. RayNeo intègre quatre haut-parleurs, avec un réglage réalisé avec Bang & Olufsen. Un mode spatial suit également les mouvements de la tête. La fonction Whisper Mode cherche de son côté à réduire les fuites sonores afin que les personnes situées à proximité entendent moins le contenu diffusé. Cela peut être particulièrement utile dans les transports ou les espaces partagés.

Le RayNeo GT Max pèse 78 grammes, contre 68 grammes pour le GT standard.

Le RayNeo GT reste l’option plus accessible

RayNeo proposera également un modèle GT standard. Il conserve la philosophie cinéma et le suivi 3DoF, mais avec un champ de vision réduit à 46 degrés. La taille virtuelle maximale descend à 231 pouces, ce qui reste évidemment considérable.

La distinction est donc assez claire : le GT vise un compromis entre prix et immersion, tandis que le GT Max cherche à maximiser le champ de vision et la taille perçue de l’écran.

Une stratégie plus cohérente que des lunettes qui essaient de tout faire

Le lancement simultané des iO et GT illustre surtout un choix stratégique intéressant. RayNeo ne cherche pas à construire une paire de lunettes capable de tout faire. Les iO sacrifient volontairement caméra, audio et affichage couleur pour devenir plus légères et discrètes. Les GT font exactement l’inverse en assumant un design plus imposant pour maximiser l’immersion.

Cette spécialisation peut sembler moins ambitieuse qu’un produit universel, mais elle répond aussi à une réalité : la technologie actuelle impose encore trop de compromis pour réunir autonomie, légèreté, caméra, audio et affichage AR haute qualité dans une monture parfaitement classique.

Une disponibilité prévue le 4 septembre

Les RayNeo iO, GT et GT Max seront commercialisées à partir du 4 septembre 2026, notamment via le site de RayNeo et Amazon. La marque prévoit également de les présenter physiquement à l’IFA 2026 de Berlin. Le prix définitif dépendra du marché et des configurations proposées.

Le plus intéressant reste néanmoins la manière dont RayNeo segmente désormais son catalogue. Les iO cherchent à devenir des lunettes que l’on garde sur le nez toute la journée. Les GT veulent devenir un écran que l’on emporte partout.

Plutôt que d’attendre la paire de lunettes AR parfaite capable de remplacer à la fois smartphone, téléviseur et écouteurs, RayNeo préfère pour l’instant construire deux produits beaucoup plus spécialisés — et probablement plus crédibles.