Sony vient d’officialiser le Xperia 10 VIII, et la stratégie risque de laisser perplexe. Le smartphone conserve l’essentiel de la fiche technique du Xperia 10 VII — Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go de RAM, batterie 5 000 mAh et double caméra — tout en passant à 599 euros en Europe, soit 150 euros de plus que son prédécesseur au lancement.

Un Xperia 10 VIII très proche du modèle précédent

Après plusieurs jours de fuites, Sony a officiellement présenté ce 25 août 2026 le Xperia 10 VIII. Le design avait déjà donné le ton. Le nouveau modèle reprend pratiquement à l’identique les proportions et la silhouette du Xperia 10 VII, avec son bloc photo horizontal et son format relativement compact.

La fiche technique confirme désormais cette impression de continuité. Sony ne cherche clairement pas à réinventer sa gamme 10 cette année. Le Xperia 10 VIII conserve le Snapdragon 6 Gen 3 déjà utilisé par son prédécesseur. Il est accompagné de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, et d’un lecteur microSD permettant d’étendre la capacité jusqu’à 2 To.

Pour un smartphone milieu de gamme renouvelé un an plus tard, l’absence de changement de SoC est probablement le choix le plus difficile à défendre. Le Snapdragon 6 Gen 3 reste suffisant pour les usages quotidiens, mais il n’apporte évidemment aucun gain générationnel au nouveau modèle.

Toujours un écran OLED 6,1 pouces à 120 Hz

Même constat sur l’affichage. Le Xperia 10 VIII conserve une dalle OLED de 6,1 pouces, avec une définition Full HD+ de 2 340 × 1 080 pixels et un rafraîchissement de 120 Hz. Néanmoins, cette taille reste l’un de ses arguments les plus intéressants. Alors que la majorité des smartphones Android dépassent désormais largement 6,5 pouces, Sony maintient un format plus compact.

Le téléphone mesure 153 × 72 × 8,3 mm pour seulement 168 grammes. Sur ce point, le Xperia conserve une personnalité assez rare.

Sony apporte malgré tout une amélioration concrète. Le constructeur annonce une luminosité maximale environ 50 % supérieure à celle du Xperia 10 VII. L’écran adapte également ses couleurs en fonction de la luminosité ambiante afin d’améliorer la lisibilité en extérieur.

Les haut-parleurs gagnent en puissance

Deuxième évolution mise en avant : l’audio. Les haut-parleurs stéréo frontaux ont été retravaillés. Sony annonce un volume global environ 15 % supérieur, avec des basses plus de 30 % plus puissantes que sur le Xperia 10 VII. Ce positionnement reste cohérent avec l’ADN Xperia, historiquement très attaché au multimédia.

Et, contrairement à beaucoup de ses concurrents, Sony conserve toujours une prise casque 3,5 mm.

La microSD survit également

C’est probablement l’un des derniers smartphones de cette gamme tarifaire à cumuler : prise jack, microSD, résistance IP68, et format relativement léger. Ces caractéristiques peuvent sembler secondaires face à une fiche technique très agressive. Mais, pour certains utilisateurs, elles constituent précisément les raisons de continuer à regarder du côté de Sony.

Le problème est qu’elles sont désormais associées à un prix beaucoup plus élevé.

Les caméras évoluent à peine

Le système photo reste organisé autour de deux capteurs arrière. Le principal affiche 50 mégapixels, avec une ouverture f/1,9, l’ultra grand-angle reste à 13 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur de 8 mégapixels. Sony met davantage en avant des optimisations de traitement, notamment en basse lumière, qu’un véritable changement matériel.

Là encore, le Xperia 10 VIII ressemble davantage à une révision qu’à une nouvelle génération.

Toujours pas de téléobjectif

À 599 euros, l’absence de téléobjectif devient plus difficile à ignorer. Certes, tous les concurrents directs n’en proposent pas. Mais, Sony entre désormais dans une zone tarifaire où les attentes progressent rapidement. Un troisième module photo, une caméra principale plus ambitieuse ou un zoom optique auraient offert un argument immédiatement perceptible. Ce n’est pas le cas.

Le constructeur préfère maintenir une configuration simple et déjà connue.

La batterie reste à 5 000 mAh

Même stabilité du côté de l’autonomie. Le Xperia 10 VIII utilise toujours une batterie de 5 000 mAh. Sony annonce jusqu’à deux jours d’utilisation selon son protocole interne. La marque insiste aussi sur la longévité de la batterie, conçue pour conserver de bonnes performances après quatre années d’utilisation. Ce dernier point est intéressant pour un smartphone destiné à être gardé longtemps.

Mais, la capacité elle-même ne progresse pas.

Le Xperia 10 VIII prend en charge une recharge autour de 30 W via USB Power Delivery. Dans l’absolu, cette puissance reste parfaitement utilisable. Mais, face à des concurrents capables de dépasser 45, 67 ou même 80 W dans cette gamme de prix, Sony commence à paraître particulièrement conservateur. Ce n’est pas forcément un défaut pour la longévité de la batterie.

C’est en revanche un argument de moins pour justifier une augmentation de 150 euros.

Android 16 et un support enfin plus sérieux

La partie logicielle est plus convaincante. Le Xperia 10 VIII est livré avec Android 16. Sony promet jusqu’à quatre mises à niveau majeures du système et six ans de mises à jour de sécurité. C’est mieux que ce que proposaient les anciens Xperia milieu de gamme. Cependant, le support reste moins spectaculaire que celui proposé par certains concurrents qui ont désormais placé sept années de mises à jour au cœur de leur stratégie.

Sony réduit donc l’écart sans prendre l’avantage.

Rewards & Pay : la petite nouveauté logicielle

Sony ajoute également une fonction appelée Rewards & Pay. Un double appui sur le bouton d’alimentation permet d’ouvrir rapidement les applications de paiement et de fidélité fréquemment utilisées. L’idée est pratique, et peut simplifier le passage en caisse ou l’accès à une carte de fidélité. Mais, il est difficile d’en faire l’un des arguments majeurs d’une nouvelle génération de smartphone.

C’est typiquement une fonction que l’on pourrait imaginer arriver via une mise à jour logicielle.

La vraie (mauvaise) surprise est le prix : 599 euros

C’est ici que le Xperia 10 VIII devient beaucoup plus difficile à défendre. Sony annonce un tarif européen de 599 euros. Le Xperia 10 VII avait été lancé en septembre 2025 à 449 euros. L’augmentation atteint donc exactement 150 euros. Et, elle intervient alors que le processeur, la mémoire, la batterie, les dimensions et une grande partie du système photo restent pratiquement inchangés.

Passer de 449 à 599 euros représente une hausse d’environ 33 %. C’est énorme pour un smartphone dont les évolutions les plus visibles sont un écran plus lumineux, des haut-parleurs améliorés et un nouveau raccourci logiciel.

Sony peut invoquer la hausse générale du coût des composants et les tensions actuelles sur l’industrie mobile, mais l’utilisateur regarde surtout ce qu’il obtient en échange. Et sur ce terrain, le Xperia 10 VIII semble particulièrement mal positionné.

Sony entre dans un marhé beaucoup plus difficile

À 449 euros, le Xperia 10 VII pouvait encore se défendre comme un appareil atypique. Compact, léger, bonne autonomie, prise jack, microSD et interface relativement sobre. À 599 euros, la concurrence change complètement. On commence à trouver des Pixel, Galaxy, Nothing et même certains anciens flagships à proximité de ce tarif. Ces appareils offrent souvent plus de puissance, des appareils photo plus polyvalents ou un support logiciel plus long.

Le Xperia n’a donc plus simplement besoin d’être différent, il doit convaincre qu’il vaut davantage. Le Xperia 10 VIII ne semble pas être un mauvais smartphone, le problème est le rapport entre évolution et prix. Sony demande beaucoup plus pour un produit qui progresse très peu. C’est une distinction importante. Un téléphone peut être agréable à utiliser tout en étant commercialement mal positionné.

Le compact reste son meilleur argument

Il reste néanmoins un domaine où Sony dispose d’un avantage réel. Le Xperia 10 VIII est petit et léger. À seulement 168 grammes, il évite la sensation de brique devenue commune sur les smartphones modernes. Son écran de 6,1 pouces devrait aussi plaire aux utilisateurs lassés des dalles de près de 7 pouces. C’est probablement cet aspect, davantage que les performances, qui permettra au téléphone de conserver un public.

Mais, même les amateurs de petits smartphones devront accepter un tarif très élevé.

Le Xperia 10 VIII illustre finalement le problème auquel Sony est confronté sur le milieu de gamme. La marque possède encore une identité forte, mais elle ne peut pas éternellement compter sur la prise jack, la microSD et un châssis léger pour compenser un matériel qui évolue lentement. Les concurrents progressent trop vite. Le Xperia 10 VIII conserve plusieurs qualités devenues rares sur Android, mais à 599 euros, Sony transforme ce qui aurait pu être une mise à jour discrète et sympathique en un smartphone difficile à recommander. Le problème n’est pas qu’il change peu : c’est qu’il coûte beaucoup plus cher pour le faire.