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Galaxy S26 FE : sa fiche technique fuite et ressemble beaucoup au Galaxy S25 FE

Galaxy S26 FE : sa fiche technique fuite et ressemble beaucoup au Galaxy S25 FE

Le Galaxy S26 FE se précise à quelques semaines de son lancement attendu, et les dernières fuites dessinent un smartphone particulièrement conservateur. Écran, batterie, recharge et appareils photo resteraient presque inchangés face au Galaxy S25 FE, tandis que le Exynos 2500 constituerait la principale évolution matérielle.

Une fiche technique presque identique au Galaxy S25 FE

De nouvelles images promotionnelles et plusieurs fuites concordantes détaillent désormais presque entièrement le futur Galaxy S26 FE. Samsung conserverait un écran AMOLED de 6,7 pouces en full HD+ à 120 Hz, accompagné d’une batterie de 4 900 mAh et d’une recharge filaire de 45 W.

Le bloc photo resterait également familier avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels.

Autrement dit, la base matérielle serait extrêmement proche de celle du Galaxy S25 FE.

Le Exynos 2500 serait la principale nouveauté

La différence la plus importante se trouverait à l’intérieur. Le Galaxy S26 FE utiliserait le Exynos 2500, une puce Samsung gravée en 3 nm, contre le Exynos 2400 en 4 nm sur le Galaxy S25 FE. Ce changement devrait apporter davantage de puissance, mais aussi une meilleure efficacité énergétique.

Des passages précédemment repérés dans Geekbench suggèrent notamment des performances CPU sensiblement supérieures à celles observées avec l’Exynos 2500 dans le Galaxy Z Flip7, probablement grâce au refroidissement plus généreux offert par un smartphone classique.

C’est donc sur le processeur que Samsung pourrait concentrer l’essentiel de son argumentaire.

Même batterie, même recharge rapide

Pour le reste, l’évolution est beaucoup moins évidente. La capacité de 4 900 mAh serait strictement identique à celle du Galaxy S25 FE. La recharge filaire resterait elle aussi limitée à 45 W. Ce n’est pas nécessairement un mauvais résultat : le S25 FE disposait déjà d’une batterie correcte et d’une recharge nettement plus rapide que les anciens Fan Edition.

Mais en 2026, alors que plusieurs fabricants concurrents adoptent des batteries silicium-carbone dépassant facilement 6 000 mAh, Samsung paraît très prudent.

L’amélioration de l’autonomie devra donc probablement venir davantage du rendement de l’Exynos 2500 et des optimisations logicielles que d’une augmentation de capacité.

Aucun changement majeur attendu pour les caméras

Même constat du côté de la photographie. Le Galaxy S26 FE conserverait un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique. La caméra frontale resterait également à 12 mégapixels.

Si ces informations se confirment, Samsung utiliserait donc une nouvelle fois essentiellement le traitement logiciel pour améliorer les résultats. Les images promotionnelles ayant fuité mettent justement en avant plusieurs fonctions de Galaxy AI consacrées à la photographie et à l’édition.

C’est devenu une stratégie assez classique chez Samsung : faire évoluer davantage les algorithmes que le matériel photo lui-même.

Le design change à peine

Le Galaxy S26 FE conserverait également des dimensions très proches de son prédécesseur. Les fuites évoquent un châssis de 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, contre 161,3 × 76,6 × 7,4 mm pour le Galaxy S25 FE. L’épaisseur resterait donc strictement identique. La protection Gorilla Glass Victus+ et la certification IP68 seraient également de la partie.

Le principal changement visible se trouverait autour du bloc photo, désormais regroupé dans un bloc vertical qui reprend davantage le langage esthétique de la gamme Galaxy S26.

Samsung préparerait notamment trois coloris baptisés Blueberry, Graphite et Pistachio.

Sept ans de mises à jour resteraient un argument majeur

Le Galaxy S26 FE serait livré avec Android 17 et One UI 9 et profiterait, comme son prédécesseur, de sept générations de mises à jour Android ainsi que de sept années de correctifs de sécurité. Samsung devrait largement mettre en avant cette longévité.

Dans le marché premium accessible, peu de caractéristiques sont finalement aussi importantes sur plusieurs années. Un appareil dont le processeur reste suffisamment performant et qui bénéficie de mises à jour jusqu’au début des années 2030 conserve une valeur d’usage beaucoup plus élevée qu’un modèle techniquement plus impressionnant mais moins bien suivi.

Le problème est que le Galaxy S25 FE possède déjà exactement ce même avantage.

Samsung semble viser les utilisateurs de modèles beaucoup plus anciens

Les images promotionnelles ayant fuité donnent d’ailleurs un indice sur la stratégie marketing envisagée. Samsung comparerait notamment le Galaxy S26 FE à des appareils comme le Galaxy S21 FE ou le Galaxy A53, plutôt qu’au Galaxy S25 FE.

Le choix est assez logique.

Face à son prédécesseur direct, les différences sont difficiles à mettre en avant. Face à un smartphone vieux de quatre ou cinq ans, les progrès deviennent beaucoup plus visibles : bordures plus fines, performances supérieures, écran plus lumineux, meilleure autonomie et support logiciel prolongé.

Le S26 FE semble donc davantage conçu comme une option de renouvellement pour les utilisateurs conservant leur smartphone plusieurs années que comme une mise à niveau destinée aux propriétaires du S25 FE.

Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo

Samsung devrait également mettre en avant l’autonomie avec une promesse pouvant atteindre 29 heures de lecture vidéo selon les documents promotionnels ayant fuité. Ce chiffre devra évidemment être confronté à des tests indépendants.

Mais, s’il se confirme, il montrerait l’intérêt du passage au Exynos 2500 malgré une capacité de batterie inchangée. C’est peut-être ici que la nouvelle puce pourra apporter l’amélioration la plus tangible.

Un gain de quelques heures d’autonomie serait finalement plus utile au quotidien qu’une hausse importante des scores de benchmark.

Le prix décidera presque tout

Le véritable problème du Galaxy S26 FE pourrait donc être son tarif. Le Galaxy S25 FE avait été lancé en France à 752 euros en version 128 Go. Plusieurs rumeurs évoquent désormais un positionnement plus élevé pour son successeur, avec des estimations pouvant atteindre 699 dollars, voire davantage selon les marchés. Ces montants ne sont pas encore officiels.

Mais, une hausse de prix serait difficile à défendre si les écrans, les caméras, la batterie et la recharge restent pratiquement identiques. À l’inverse, un tarif agressif ou une importante offre de lancement pourrait complètement changer la perception du produit.

Le Galaxy S25 FE pourrait devenir son principal concurrent

C’est probablement le paradoxe de cette nouvelle génération. Au moment du lancement du S26 FE, le Galaxy S25 FE bénéficiera inévitablement de promotions et de baisses de prix.

Or il propose déjà un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces, une batterie de 4 900 mAh, la recharge 45 W, un triple module photo très similaire, et sept années de support logiciel. Si l’écart de prix atteint 100 ou 150 euros, beaucoup d’utilisateurs pourraient préférer l’ancien modèle.

Le gain de performances de l’Exynos 2500 devra alors être suffisamment important pour justifier la différence.

Un Fan Edition qui assume de plus en plus la continuité

Le Galaxy S26 FE ne s’annonce pas comme un mauvais smartphone. Sa fiche technique reste solide, le téléobjectif demeure rare dans cette catégorie et le support logiciel de Samsung reste parmi les meilleurs du marché Android.

Mais, le concept Fan Edition semble évoluer. Il ne s’agit plus vraiment de proposer une version spectaculaire et moins chère du flagship de l’année. Samsung semble davantage construire un Galaxy premium raisonnable, renouvelé par petites touches et destiné à rester longtemps au catalogue.

Cette stratégie peut parfaitement fonctionner à condition que le prix reste cohérent. Dans le cas contraire, le Galaxy S26 FE risque surtout de mettre en valeur son prédécesseur. Avec une fiche technique aussi proche du S25 FE, le succès du nouveau modèle dépendra probablement moins de ce que Samsung ajoute que du prix auquel il décidera de le vendre.