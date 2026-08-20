Apple travaille déjà sur la prochaine génération de ses AirPods classiques. Deux nouveaux identifiants découverts dans macOS Tahoe 26.7 correspondent étroitement à la nomenclature utilisée pour les AirPods 4 et semblent désigner les futurs AirPods 5, avec toujours une version équipée de réduction active du bruit.

Deux nouveaux AirPods apparaissent dans macOS 26.7

Le code de macOS Tahoe 26.7 contient deux références inédites : B868M et B868E. Ces identifiants sont particulièrement intéressants parce qu’ils rappellent directement ceux des AirPods 4, lancés en septembre 2024 sous les références internes B768M et B768E. Le changement du premier chiffre suggère donc fortement une nouvelle génération.

La logique suivie par Apple laisserait penser que B868M correspond aux AirPods 5 standard, tandis que B868E désignerait une seconde version intégrant la réduction active du bruit.

Apple n’a évidemment encore rien confirmé officiellement.

Apple conserverait deux versions

Les AirPods 4 avaient marqué un changement important dans la gamme en proposant pour la première fois une déclinaison ouverte avec réduction active du bruit. Apple avait ainsi créé deux niveaux : une version standard plus accessible, et une version ANC, équipée notamment de la réduction active du bruit, du mode Transparence et d’un boîtier plus complet.

La présence de deux nouveaux identifiants dans macOS suggère que cette stratégie devrait se poursuivre avec les AirPods 5. Il ne serait donc pas question de fusionner les deux modèles en une seule référence.

La puce H3 pourrait être la principale nouveauté

Plusieurs rumeurs évoquent l’arrivée d’une nouvelle puce H3 pour cette génération. Apple utilise actuellement la puce H2 dans les AirPods 4, mais également dans les AirPods Pro 3. Une nouvelle génération pourrait améliorer plusieurs éléments à la fois : qualité audio, traitement de la réduction de bruit, latence, autonomie et performances des fonctions audio adaptatives.

À ce stade, la présence de la H3 dans les AirPods 5 reste toutefois une information non confirmée. Les références découvertes dans macOS indiquent qu’un nouveau matériel existe, mais ne révèlent pas directement le processeur utilisé.

Les AirPods 4 offrent déjà une base solide

Apple n’a pas forcément besoin de modifier complètement le design. Les AirPods 4 ont déjà introduit une forme retravaillée, plus compacte, tout en restant sur une conception ouverte sans embouts en silicone, et ils offrent jusqu’à 5 heures d’écoute sur une charge, ou jusqu’à 4 heures lorsque la réduction active du bruit est activée.

Avec le boîtier, Apple annonce jusqu’à 30 heures d’écoute, ou 20 heures avec l’ANC activée.

Ces chiffres restent corrects, mais l’autonomie constitue clairement un domaine où les AirPods 5 pourraient progresser.

Les AirPods Pro 3 gardent une nette avance en autonomie

Les AirPods Pro 3 montrent d’ailleurs jusqu’où Apple peut aller lorsqu’il dispose de davantage de place pour la batterie. Le modèle Pro offre jusqu’à 8 heures d’écoute avec réduction active du bruit sur une seule charge, et il ajoute également une isolation passive grâce aux embouts, une réduction de bruit plus puissante et un capteur de fréquence cardiaque destiné aux entraînements.

Apple devra donc conserver une hiérarchie assez claire entre ses AirPods classiques et sa gamme Pro. Les AirPods 5 peuvent progresser, mais sans trop empiéter sur les fonctions réservées aux Pro 3.

La H3 pourrait surtout préparer les futures fonctions d’Apple Intelligence

L’intérêt d’une nouvelle puce audio ne se limite probablement plus à la qualité sonore. Apple transforme progressivement les AirPods en véritable périphérique informatique. Siri, les interactions vocales, l’isolation de la voix, l’audio adaptatif ou encore les fonctions liées à la santé nécessitent toutes davantage de traitement local. Et les rumeurs autour de futurs AirPods équipés de caméras montrent qu’Apple veut aller encore plus loin avec Visual Intelligence.

Dans ce contexte, une puce H3 pourrait devenir une fondation importante pour les prochaines années de l’écosystème AirPods.

Pas encore de calendrier clair

Le code de macOS ne permet pas de déterminer quand les AirPods 5 seront commercialisés. Apple pourrait les présenter lors de son cycle de produits de l’automne 2026, mais un lancement en 2027 reste également crédible. Les AirPods 4 n’ont que deux ans, et Apple ne renouvelle pas nécessairement ses écouteurs selon un calendrier annuel.

Les références internes apparaissent souvent plusieurs mois avant une annonce officielle.

Il faudra donc attendre de nouvelles informations provenant de la chaîne d’approvisionnement ou de versions ultérieures des systèmes Apple pour préciser le calendrier.

Un autre produit Beats apparaît également

macOS Tahoe 26.7 contient aussi la référence à un nouveau modèle de Beats Solo Buds encore non commercialisé. Cela montre qu’Apple continue de faire évoluer en parallèle ses deux marques audio. Beats conserve un positionnement plus coloré et souvent plus accessible, tandis que les AirPods servent davantage de vitrine à l’intégration matérielle et logicielle de l’écosystème Apple.

Ces références simultanées pourraient indiquer que plusieurs nouveaux produits audio sont déjà en préparation pour les prochains mois.

Les AirPods 5 semblent désormais bien engagés

Une référence dans du code système ne constitue jamais une annonce officielle. Mais, la proximité entre B868M/B868E et les identifiants B768M/B768E des AirPods 4 rend l’interprétation particulièrement convaincante. Apple semble donc préparer deux nouveaux modèles qui prolongeraient directement la gamme actuelle.

La principale inconnue concerne maintenant ce qui changera réellement.

Si la puce H3 se confirme, les AirPods 5 pourraient moins chercher à réinventer leur design qu’à améliorer ce qui compte au quotidien : autonomie, latence, traitement audio et réduction active du bruit.