Honor Magic 8 Lite : une batterie 7 500 mah et un écran de 6 000 nits

Honor a décidé de dynamiter une fois de plus la catégorie « Lite ». Après le lancement international du Magic 8 Pro, la marque revient avec un modèle plus accessible — sur le papier — mais qui aligne des spécifications étonnamment premium.

Entre durabilité extrême, écran très haute luminosité et batterie monstrueuse, le Magic 8 Lite pourrait bien devenir la nouvelle référence du milieu de gamme musclé.

Honor Magic 8 Lite : Un « Lite » certifié IP69K et prêt à encaisser des chutes

C’est probablement la partie la plus surprenante : le Magic 8 Lite obtient la certification SGS 5 — Star Comprehensive Reliability, le standard le plus élevé de l’organisme.

Au menu :

IP69K, la norme habituellement réservée aux appareils industriels

Résistance avancée à l’eau et aux hautes pressions

Ultra-Bounce Anti-Drop : un châssis renforcé capable de survivre à des chutes jusqu’à 2,5 mètres selon Honor

Un niveau de robustesse rarissime à ce prix — même les flagships n’affichent presque jamais un tel pedigree.

Un écran 1.5K de 6,79 pouces avec… 6000 nits de luminosité

Honor ne s’arrête pas là : la façade du Magic 8 Lite est dominée par un grand OLED 6,79 pouces 1.5K, 120 Hz, entouré de bordures ultra-fines de 1,3 mm. Le chiffre qui fait bondir : 6000 nits en HDR. Même si ce pic n’est probablement atteignable que dans des conditions très spécifiques, il s’agit d’un record dans la catégorie, surpassant la majorité des flagships actuels.

Sous le capot, Honor opte pour le Snapdragon 6 Gen 4, épaulé par 8 Go de RAM et un stockage généreux de 512 Go. On n’est clairement pas sur un « Lite » bridé : ce SoC 4 nm est largement suffisant pour une utilisation moderne, tout en restant économe.

Trois coloris accompagnent le lancement : Forest Green, Midnight Black et Reddish Brown (le plus distinctif).

Un capteur 108 mégapixels dopé à l’IA

La photo n’est pas mise de côté :

Capteur principal 108 mégapixels (1/1,67 »)

Stabilisation hybride OIS + EIS

Ultra grand-angle de 5 mégapixels (symbolique, mais présent)

Selfie 16 mégapixels

Honor mise beaucoup sur l’IA pour compenser l’absence de polyvalence matérielle. Quelques ajouts notables : AI Eraser (suppression intelligente d’éléments), AI Cutout, AI Outpainting Echo et nouveau mode 4K Moving Photo Collage. C’est exactement le genre de fonctionnalités qui séduisent le public « créatif mobile » sans nécessiter un module photo démesuré.

7 500 mAh : la vraie star du Magic 8 Lite

La batterie mérite un chapitre entier. Honor intègre une cellule silicium-carbone de 7 500 mAh, une technologie qui permet d’accroître la densité énergétique sans exploser l’épaisseur du téléphone.

À ce niveau, on parle d’une endurance qui pourrait dépasser les 2 jours complets d’utilisation réelle, concurrencer certains rugged phones, et potentiellement dominer la catégorie en autonomie.

Pour un modèle « Lite », c’est tout simplement démesuré — dans le bon sens.

Prix attendu : autour de 399 € ?

Honor n’a pas encore révélé le tarif officiel, mais tout porte à croire que le Magic 8 Lite se positionnera dans les mêmes eaux que son prédécesseur : 399 € au lancement. Si Honor confirme ce positionnement, le 8 Lite s’annonce comme l’un des rapports qualité-prix les plus agressifs du début 2026.

Le Magic 8 Lite n’a rien d’un smartphone d’entrée de gamme maquillé. C’est exactement le type de produit qui bouscule le milieu de gamme en en reprenant les codes… pour mieux les dépasser.