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Microsoft PowerToys 0.98.0 : La mise à jour qui rend Windows enfin ultra-flexible

Microsoft PowerToys 0.98.0 : La mise à jour qui rend Windows enfin ultra-flexible

Microsoft continue de peaufiner son arsenal d’outils pour utilisateurs avancés avec la sortie de Microsoft PowerToys v0.98.0. Cette nouvelle version apporte plusieurs évolutions importantes, notamment un Keyboard Manager entièrement repensé, un Command Palette Dock toujours accessible, et une amélioration notable de CursorWrap pour les configurations multi-écrans.

Ce n’est pas une révolution spectaculaire, mais une série d’ajustements très ciblés qui rendent Windows plus adaptable — surtout pour ceux qui passent leurs journées à jongler entre fenêtres, raccourcis et écrans.

Un Keyboard Manager enfin plus cohérent et moderne

Le Keyboard Manager fait un vrai bond en avant. Entièrement reconstruit avec WinUI 3, il abandonne son ancienne logique fragmentée pour proposer une interface unifiée.

Concrètement :

gestion des touches et des raccourcis dans une seule fenêtre

possibilité d’activer/désactiver chaque remapping individuellement

nouveau raccourci Win + Shift + K pour activer/désactiver rapidement l’outil

Ce changement peut sembler mineur, mais il corrige l’un des défauts historiques de PowerToys : une expérience parfois puissante… mais pas toujours fluide.

Un Command Palette Dock toujours sous la main

Autre nouveauté intéressante : le Command Palette Dock. Contrairement à la palette classique qui apparaît à la demande, ce dock peut rester ancré sur un bord de l’écran (haut, bas, gauche ou droite). Il donne un accès immédiat à : applications, commandes fréquentes et extensions. Le tout est personnalisable via un simple clic droit.

C’est typiquement le genre d’outil qui transforme l’usage quotidien : moins de recherche, moins d’interruptions, et une navigation plus directe.

CursorWrap devient enfin fiable en multi-écrans

Le module CursorWrap a été entièrement réécrit pour mieux gérer les configurations complexes.

Les améliorations clés :

meilleure gestion des dispositions d’écrans irrégulières

activation conditionnelle uniquement avec Ctrl ou Shift

possibilité de désactiver automatiquement sur un seul écran

Pour les utilisateurs multi-moniteurs, c’est une vraie amélioration. CursorWrap devient enfin un outil fiable plutôt qu’un gadget expérimental.

Petites améliorations, mais gros impact au quotidien

Microsoft ajoute aussi un petit bonus pratique : la fonction Always On Top permet désormais d’épingler une fenêtre directement via le clic droit sur la barre de titre, sans passer par un raccourci clavier.

Pris séparément, ces ajouts peuvent sembler modestes. Ensemble, ils traduisent une direction claire : rendre Windows plus modulaire, plus personnalisable, et surtout plus aligné avec des usages réels.

PowerToys, toujours l’arme secrète des power users

Depuis quelques années, PowerToys s’impose comme un laboratoire d’idées pour Windows. Ce n’est pas un produit grand public, mais c’est souvent là que Microsoft teste ce que pourrait devenir le système demain.

Avec cette version 0.98, la logique continue : simplifier ce qui était complexe, rendre accessible ce qui était caché et adapter Windows aux utilisateurs, et non l’inverse.

Et, c’est peut-être là sa vraie force : ne pas chercher à tout changer, mais améliorer précisément ce qui fait gagner du temps chaque jour.