Galaxy S26 : Samsung bat des records de précommandes portés par un modèle « Ultra » hégémonique

Deux semaines après sa présentation, la série Galaxy S26 semble réussir son entrée sur le marché américain. Dans un communiqué publié le 10 mars 2026, Samsung affirme que les précommandes aux États-Unis progressent nettement par rapport à la génération précédente — avec un phénomène marquant : la demande serait largement aspirée par le Galaxy S26 Ultra, devenu le vrai moteur de la gamme.

Galaxy S26 : Des précommandes en hausse, un Ultra qui capte l’essentiel

Selon Samsung, les précommandes de la série Galaxy S26 aux États-Unis sont en hausse de près de 25% par rapport à celles de la série Galaxy S25, en agrégeant les ventes via Samsung.com, les opérateurs et les grands distributeurs.

Plus révélateur encore : le Galaxy S26 Ultra représenterait environ 80% des précommandes américaines. Un ratio presque brutal, qui dit beaucoup sur la façon dont le marché premium “vote” aujourd’hui : quand l’innovation est perçue comme concentrée sur le modèle le plus haut de gamme, le milieu de gamme premium devient un entre-deux plus difficile à justifier.

Opérateurs et retail : les canaux “mass market” s’emballent

Samsung met en avant une dynamique particulièrement forte côté opérateurs : les précommandes via les principaux opérateurs américains seraient en hausse de plus de 70% vs la génération Galaxy S25. Même tonalité côté distribution : chez des enseignes comme Best Buy, Samsung indique que les précommandes seraient plus que doublées par rapport à l’an dernier.

Ces deux chiffres sont stratégiques : ils suggèrent que l’attrait ne se limite pas aux fans qui achètent en direct, mais qu’il “prend” aussi dans les circuits qui font les volumes — forfaits, reprises, bundles, mises en avant en rayon.

Sur son marché domestique, Samsung revendique 1,35 million de précommandes pour la série Galaxy S26, un record pour la gamme Galaxy S, atteint en 7 jours selon la presse locale.

Là encore, la hiérarchie est claire : le Galaxy S26 Ultra pèserait environ 70% des précommandes en Corée du Sud.

Une gamme “top-heavy” qui en dit long sur la stratégie (et le risque)

Ce lancement raconte deux choses à la fois :

Le premium se porte bien… quand il est perçu comme “vraiment premium” : Le fait que le modèle Ultra capte 80% des précommandes aux États-Unis est un signal fort : une partie du public préfère payer plus cher pour le modèle qui concentre le maximum de nouveautés — plutôt que d’opter pour une version “raisonnable” qui semble moins distinctive. Samsung prend le pari d’un halo Ultra : Si le modèle Ultra tire la marque vers le haut, il peut aussi créer un effet boomerang : rendre les autres modèles moins désirables, et donc plus dépendants des promos et des bundles opérateurs. En clair, Samsung gagne en valeur perçue sur le sommet… mais doit ensuite gérer l’équilibre économique du reste de la gamme.

Le vrai test viendra après la fenêtre de précommande, quand les volumes se stabilisent et que les arbitrages prix/stock/promo reprennent leurs droits. Mais à ce stade, Samsung a obtenu ce qu’il cherchait : une traction visible — et un récit simple à raconter.