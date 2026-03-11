MacBook Neo : Apple confirme une durée de vie de 1 000 cycles pour sa batterie

Apple a enfin précisé l’un des points les plus surveillés autour du nouveau MacBook Neo : sa limite officielle de cycles de batterie. Dans son document d’assistance mis à jour sur les batteries des Mac portables, Apple indique que le MacBook Neo fait partie des modèles conçus pour atteindre 1 000 cycles de charge complets.

Cette information compte particulièrement pour deux raisons. D’abord, parce qu’elle donne une idée plus concrète de la durée de vie attendue de l’ordinateur sur plusieurs années. Ensuite, parce que le nombre de cycles est l’un des indicateurs les plus utiles lors de l’achat d’un Mac d’occasion, au même titre que l’état de santé de la batterie.

Apple rappelle d’ailleurs qu’un cycle correspond à l’utilisation cumulée de 100 % de la capacité de la batterie, pas forcément en une seule fois. Par exemple, utiliser 50 % un jour puis 50 % le lendemain compte comme un cycle complet.

Côté autonomie, Apple précise que le MacBook Neo, en versions 256 Go comme 512 Go, embarque une batterie lithium-ion de 36,5 Wh, avec jusqu’à 16 heures de streaming vidéo et jusqu’à 11 heures de navigation web sans fil. Ces chiffres figurent dans la fiche technique officielle du produit.

Il faut toutefois éviter de confondre nombre de cycles et santé de la batterie. Le nombre de cycles mesure l’usage cumulé de la batterie, tandis que l’état de santé indique la capacité maximale restante par rapport à la batterie neuve. Apple explique qu’une batterie de MacBook est conçue pour conserver jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine à son nombre maximal de cycles, soit ici 1 000 cycles.

MacBook Neo : Pas un Mac « au rabais »

En pratique, atteindre 1 000 cycles peut prendre longtemps pour un usage classique. Cela dépend évidemment du rythme de charge et de décharge, mais cette limite place le MacBook Neo dans la continuité des autres portables Apple récents, qui visent eux aussi ce seuil. Autrement dit, sur le papier, Apple n’a pas traité le MacBook Neo comme un Mac « au rabais » sur ce point précis.

Au final, la confirmation de cette limite de 1 000 cycles est plutôt rassurante pour un ordinateur d’entrée ou de milieu de gamme. Elle ne garantit pas à elle seule combien d’années durera la batterie dans la vraie vie, mais elle donne un repère fiable pour évaluer sa longévité potentielle — surtout pour ceux qui envisagent déjà la revente ou l’achat en seconde main plus tard.