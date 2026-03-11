Accueil » Croissance IA : Gemini explose avec +643 % de trafic web en un an

Google peut se féliciter d’un vrai signal positif pour Gemini. D’après des données partagées par Similarweb, Gemini a été l’outil d’IA générative à la plus forte croissance en visites Web sur un an en février 2026, avec +643 % par rapport à février 2025.

Derrière lui, Grok progresse de 480 % et Claude de 297 %, tandis que Perplexity tourne autour de +39 % et ChatGPT autour de +37 à +39 % selon les relais de ces chiffres. Similarweb a aussi indiqué que DeepSeek reculait nettement sur la même période.

Une croissance spectaculaire, mais sur un périmètre précis

Ce résultat est impressionnant, mais il faut tout de suite rappeler la nuance essentielle : on parle ici de trafic Web, pas de l’ensemble des usages. Cela n’inclut ni les apps mobiles ni les apps de bureau, ce qui peut changer fortement la photographie du marché, surtout pour ChatGPT, Claude ou Copilot, très utilisés hors navigateur.

Autrement dit, la performance de Gemini est bien réelle, mais elle décrit avant tout la bataille du Web, pas celle de tous les terminaux.

Une forte croissance ne veut pas dire première place

Autre point important : une croissance plus forte ne veut pas dire volume total plus élevé. Similarweb indiquait encore récemment que ChatGPT dominait largement le trafic Web total des plateformes d’IA, tandis que Gemini gagnait vite du terrain sans encore prendre la première place en parts de visites.

En janvier 2026, Similarweb estimait par exemple que ChatGPT et Gemini représentaient ensemble environ 86 % du trafic Web des plateformes d’IA, avec ChatGPT toujours devant.

Google profite pleinement de sa puissance de distribution

Ce que montrent surtout ces chiffres, c’est que Gemini est en train de profiter à plein de la distribution de Google. Le fait d’être lié à l’écosystème Google, d’être plus visible dans ses services et plus familier pour le grand public aide clairement son adoption. Similarweb relevait aussi sur LinkedIn que Gemini avait atteint 2,112 milliards de visites en février 2026 et enchaînait un 14e mois consécutif de croissance mensuelle, ce qui confirme une dynamique solide, pas juste un pic isolé.

Il y a aussi une autre nuance utile : ces chiffres ne comptent pas les résumés IA directement affichés dans Google Search. Autrement dit, la progression relevée ici correspond plutôt à des usages volontaires de Gemini en tant que produit distinct, ce qui rend la performance encore plus intéressante pour Google. Cette interprétation est cohérente avec la méthodologie centrée sur les visites du site Gemini et non sur les réponses IA intégrées au moteur.

Un marché moins monopolisé qu’avant

Au fond, le principal enseignement n’est pas que ChatGPT décroche brutalement. Le vrai changement, c’est que le marché du Web IA devient moins monopolisé qu’il ne l’était il y a un an. Début 2025, ChatGPT captait une part écrasante du trafic Web du secteur. Début 2026, il reste devant, mais Gemini a nettement réduit l’écart.

Dans ce contexte, Google apparaît de plus en plus comme le challenger le plus crédible sur le Web. Et compte tenu de sa capacité à activer Search, Android, Gmail ou Workspace comme leviers de distribution, cette accélération mérite clairement d’être suivie de près.