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vivo V70 : Le zoom périscopique ZEISS débarque sur le milieu de gamme

Smartphones par Yohann Poiron le Vivo Vivo V70 Zeiss
vivo V70 : Le zoom périscopique ZEISS débarque sur le milieu de gamme
vivo V70 : Le zoom périscopique ZEISS débarque sur le milieu de gamme

vivo officialise le vivo V70 avec une promesse simple : rendre la photo « fun » et accessible, sans tomber dans l’escalade tarifaire des flagships. Le positionnement est clair — un milieu de gamme ambitieux qui mise moins sur la fiche technique brute que sur une expérience caméra travaillée, portée par le partenariat ZEISS.

Une stratégie : tout miser sur le zoom (et les souvenirs)

Le vivo V70 ne cherche pas à gagner la bataille des chiffres au hasard. vivo fait un pari : celui d’un téléobjectif périscopique dédié, pensé pour le portrait et les scènes difficiles — typiquement les concerts, les spectacles, les sujets éloignés en basse lumière.

Côté photo, le vivo V70 est donc équipé :

  • Capteur principal 50 mégapixels (format 1/1,56″) avec stabilisation optique (OIS)
  • Téléobjectif « Super Telephoto » 50 mégapixels (capteur 1/1,95″) avec périscope + OIS, mis en avant avec un AI Stage Mode censé améliorer les photos de scène jusqu’à 10x
  • Ultra grand-angle 8 mégapixels (le point qui interroge, car ce capteur reste souvent le maillon faible en détail/dynamique à ce niveau de gamme)
  • Selfie 50 mégapixels avec autofocus, un vrai effort sur la caméra frontale, encore trop souvent négligée sur les « mid-rangers »

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Vivo ajoute en plus des modes typés création (portraits multifocaux ZEISS, bokeh « style optiques », outils IA de retouche comme AI Magic Weather), avec une approche très « souvenir prêt à partager ».

Écran, design, résistance : une exécution plus premium qu’elle n’en a l’air

Le vivo V70 joue la carte du sobre bien fini : un cadre annoncé en alliage d’aluminium, des bords fins, et une face avant dominée par un OLED plat de 6,59 pouces en 1,5K avec 120 Hz. À noter aussi un détail « premium pratique » : capteur d’empreinte ultrasonique, généralement plus fiable (et utilisable doigts humides) que beaucoup de lecteurs optiques.

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Côté robustesse, vivo annonce les certifications IP68/IP69, et met en avant une résistance aux chutes (selon marchés/versions).

Snapdragon 7 Gen 4, grosse batterie, charge rapide : le trio efficace

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Sous le capot, vivo opte pour une plateforme cohérente avec l’ambition du produit : Snapdragon 7 Gen 4, avec LPDDR5X et UFS 4.1 (selon configurations). Le refroidissement est également mis en avant (chambre à vapeur), logique si Vivo veut pousser l’usage caméra/vidéo sans throttling agressif.

Mais, l’argument le plus « grand public » reste l’endurance : 6 500 mAh et 90 W en filaire. Dans la vraie vie, c’est le combo qui change le rapport au téléphone : moins d’anxiété, et des recharges « top-up » ultra efficaces avant de sortir.

Le vivo V70 arrive avec OriginOS 6 et une couche d’outils IA (recherche, création, captions/transcription, etc.), avec une interface « capsule » façon hub d’activités (Origin Island). vivo annonce aussi un engagement de suivi logiciel (variables selon régions), un point devenu décisif en Europe.

Prix et disponibilité : lancé, mais pas encore « tarifé » partout

Le vivo V70 est annoncé en déploiement progressif à partir d’aujourd’hui, sur des marchés d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d’Europe, avec un prix et des configurations qui peuvent varier selon les pays. À ce stade, le tarif n’est pas fixé publiquement de manière unique dans l’annonce globale.

Ce vivo V70 raconte quelque chose d’assez moderne : à mesure que les performances se banalisent, la différence se fait sur l’intention produit. Vivo vise ceux qui veulent de la photo « qui marche » dans la vraie vie — portraits, scènes, zoom — sans payer le ticket d’entrée d’un flagship. Si la tarification reste agressive, il peut devenir un outsider très crédible face aux modèles « tout-terrain » de Samsung, Xiaomi ou Google… surtout pour les utilisateurs qui vivent dans leur galerie.

Tags : VivoVivo V70Zeiss
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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