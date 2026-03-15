Accueil » vivo V70 : Le zoom périscopique ZEISS débarque sur le milieu de gamme

vivo V70 : Le zoom périscopique ZEISS débarque sur le milieu de gamme

vivo V70 : Le zoom périscopique ZEISS débarque sur le milieu de gamme

vivo officialise le vivo V70 avec une promesse simple : rendre la photo « fun » et accessible, sans tomber dans l’escalade tarifaire des flagships. Le positionnement est clair — un milieu de gamme ambitieux qui mise moins sur la fiche technique brute que sur une expérience caméra travaillée, portée par le partenariat ZEISS.

Une stratégie : tout miser sur le zoom (et les souvenirs)

Le vivo V70 ne cherche pas à gagner la bataille des chiffres au hasard. vivo fait un pari : celui d’un téléobjectif périscopique dédié, pensé pour le portrait et les scènes difficiles — typiquement les concerts, les spectacles, les sujets éloignés en basse lumière.

Côté photo, le vivo V70 est donc équipé :

Capteur principal 50 mégapixels (format 1/1,56″) avec stabilisation optique (OIS)

Téléobjectif « Super Telephoto » 50 mégapixels (capteur 1/1,95″) avec périscope + OIS, mis en avant avec un AI Stage Mode censé améliorer les photos de scène jusqu’à 10x

Ultra grand-angle 8 mégapixels (le point qui interroge, car ce capteur reste souvent le maillon faible en détail/dynamique à ce niveau de gamme)

Selfie 50 mégapixels avec autofocus, un vrai effort sur la caméra frontale, encore trop souvent négligée sur les « mid-rangers »

Vivo ajoute en plus des modes typés création (portraits multifocaux ZEISS, bokeh « style optiques », outils IA de retouche comme AI Magic Weather), avec une approche très « souvenir prêt à partager ».

Écran, design, résistance : une exécution plus premium qu’elle n’en a l’air

Le vivo V70 joue la carte du sobre bien fini : un cadre annoncé en alliage d’aluminium, des bords fins, et une face avant dominée par un OLED plat de 6,59 pouces en 1,5K avec 120 Hz. À noter aussi un détail « premium pratique » : capteur d’empreinte ultrasonique, généralement plus fiable (et utilisable doigts humides) que beaucoup de lecteurs optiques.

Côté robustesse, vivo annonce les certifications IP68/IP69, et met en avant une résistance aux chutes (selon marchés/versions).

Snapdragon 7 Gen 4, grosse batterie, charge rapide : le trio efficace

Sous le capot, vivo opte pour une plateforme cohérente avec l’ambition du produit : Snapdragon 7 Gen 4, avec LPDDR5X et UFS 4.1 (selon configurations). Le refroidissement est également mis en avant (chambre à vapeur), logique si Vivo veut pousser l’usage caméra/vidéo sans throttling agressif.

Mais, l’argument le plus « grand public » reste l’endurance : 6 500 mAh et 90 W en filaire. Dans la vraie vie, c’est le combo qui change le rapport au téléphone : moins d’anxiété, et des recharges « top-up » ultra efficaces avant de sortir.

Le vivo V70 arrive avec OriginOS 6 et une couche d’outils IA (recherche, création, captions/transcription, etc.), avec une interface « capsule » façon hub d’activités (Origin Island). vivo annonce aussi un engagement de suivi logiciel (variables selon régions), un point devenu décisif en Europe.

Prix et disponibilité : lancé, mais pas encore « tarifé » partout

Le vivo V70 est annoncé en déploiement progressif à partir d’aujourd’hui, sur des marchés d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et d’Europe, avec un prix et des configurations qui peuvent varier selon les pays. À ce stade, le tarif n’est pas fixé publiquement de manière unique dans l’annonce globale.

Ce vivo V70 raconte quelque chose d’assez moderne : à mesure que les performances se banalisent, la différence se fait sur l’intention produit. Vivo vise ceux qui veulent de la photo « qui marche » dans la vraie vie — portraits, scènes, zoom — sans payer le ticket d’entrée d’un flagship. Si la tarification reste agressive, il peut devenir un outsider très crédible face aux modèles « tout-terrain » de Samsung, Xiaomi ou Google… surtout pour les utilisateurs qui vivent dans leur galerie.