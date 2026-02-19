Comment le nouvel assistant IA de WordPress va changer votre quotidien ?

WordPress franchit un cap dans sa transformation en plateforme « tout-en-un » : à partir de ce mardi, un assistant IA natif s’invite directement dans l’éditeur de site et la médiathèque. L’objectif est simple — et ambitieux : réduire le temps entre une intention (« refais cette section », « traduit ce paragraphe », « crée une page ») et son exécution.

Un copilote dans la barre latérale… et dans les commentaires

L’assistant apparaît sous forme de sidebar dans l’éditeur WordPress : on peut lui demander de réécrire ou traduire du texte, créer de nouvelles pages, modifier des styles (comme les polices), et intervenir sur l’architecture du site.

Autre idée bien vue : l’IA s’invite aussi dans Block Notes, la fonctionnalité introduite avec WordPress 6.9, qui permet de laisser des commentaires dans l’éditeur. En taguant « @ai », on peut lui assigner une tâche précise sur un bloc : ajuster un texte, proposer un titre, etc.

Images : génération et retouche via « Nano Banana » (Google Gemini)

Côté médias, WordPress ajoute un bouton « Générer image » dans la médiathèque. L’assistant peut générer ou éditer des images à partir d’instructions (ratio, style…), en s’appuyant sur les modèles d’image de Google Gemini connus sous le nom Nano Banana.

Cette couche « image » n’est pas un gadget : elle vise à gommer l’un des points les plus chronophages de la création Web — trouver/produire des visuels cohérents, au bon format, sans sortir de l’outil.

Pour essayer l’assistant, il faut activer manuellement « Outils IA » dans les réglages du site. Les sites créés avec le website builder IA de WordPress l’ont, eux, activé par défaut.

WordPress ne vend plus seulement un CMS, mais un flux de production

Ce lancement ressemble à une manœuvre stratégique : WordPress veut rester le centre de gravité de la création Web face aux outils « no-code + IA » qui promettent des sites en quelques minutes. En intégrant l’IA dans l’éditeur (plutôt qu’en plugin), la plateforme vise un réflexe : « je demande, je corrige, je publie — sans quitter WordPress. »

Mais, il y a un revers logique : un assistant qui résume, réécrit et « optimise » peut aussi gommer des nuances, introduire des erreurs, ou produire des textes trop génériques. Le bon usage, surtout en pro, sera hybride : IA pour accélérer la première version, humain pour verrouiller le sens, la conformité, la voix éditoriale — et l’originalité.