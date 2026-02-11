Accueil » NextSense Smartbuds : des écouteurs EEG qui veulent améliorer votre sommeil en temps réel

Les gadgets de sommeil ont longtemps joué la même partition : ils observent, notent, puis vous rendent un verdict le lendemain matin. NextSense veut changer de catégorie. Avec ses Smartbuds, la marque lance des écouteurs entièrement sans-fil intégrant de l’EEG (activité cérébrale) et une logique « boucle fermée » : mesurer vos signaux la nuit… puis déclencher une stimulation sonore au bon moment pour soutenir un sommeil plus profond.

Sur le papier, c’est plus ambitieux qu’un simple tracker basé sur le mouvement ou la fréquence cardiaque.

NextSense : du suivi EEG + du « timing » milliseconde

NextSense met en avant six capteurs EEG intégrés dans les écouteurs, capables de détecter les stades et transitions du sommeil en temps réel, puis de diffuser des pulses de « bruit rose » synchronisés avec vos rythmes pour renforcer l’activité des ondes lentes, un marqueur associé au sommeil profond et récupérateur.

L’intérêt (si ça marche) : l’algorithme n’attend pas « le rapport du matin ». Il tente d’intervenir pendant la nuit, au moment où le cerveau est le plus réceptif, ce qui rapproche l’objet de certaines approches de recherche en stimulation auditive du sommeil.

Les « preuves » avancées : bêta contrôlée, mais encore très marketing

NextSense affirme que une phase de test contrôlée sur 106 nuits montre une augmentation de l’activité d’ondes lentes avec les Smartbuds, et que près de 50 % des participants auraient rapporté un sommeil « meilleur » ou « beaucoup meilleur ».

C’est encourageant, mais on reste dans un cadre où on n’a pas (dans ces annonces) le niveau de détail attendu d’une publication scientifique (méthodologie complète, comparaison, critères, significativité, etc.), et une partie des résultats repose sur du ressenti utilisateur (important, mais forcément subjectif).

En clair : signal intéressant, pas encore « preuve définitive » pour en faire un outil fiable au même titre qu’un dispositif médical.

Prix et abonnement : l’écouteur plus le service (et des chiffres qui divergent selon les sources)

Côté tarif, l’histoire est nette : 399,99 dollars en prix public, 249 dollars en offre de lancement/early bird (selon les pays/périodes).

Là où ça se complique, c’est l’abonnement Fit Kit (embouts/ailes de rechange, et maintien du « contact » EEG). Plusieurs sources indiquent 14,99 dollars/mois après 3 mois inclus, tandis que d’autres parlent d’un abonnement à partir de 29,99 dollars/mois.

Le modèle économique est bien hybride (hardware + service), mais le montant exact peut varier selon le pack, la région ou une évolution récente. Avant d’acheter, le bon réflexe est de vérifier le tarif affiché au checkout et les conditions d’activation/pause.

Compatibilité : iPhone récent uniquement (pour l’instant)

À son lancement, Smartbuds exige un iPhone 12 ou plus récent et iOS 17+ (l’app App Store mentionne iOS 17.6+). Pas d’Android à ce stade, ce qui limite mécaniquement le public — surtout pour un produit qui vise l’usage quotidien.

Smartbuds coche deux cases qui manquaient souvent aux objets sommeil :

Mesurer directement l’EEG (plutôt que d’inférer le sommeil à partir de signaux indirects). Agir en boucle fermée via une stimulation audio synchronisée.

Mais la question qui décide tout n’est pas « est-ce que c’est cool ? » — c’est est-ce confortable toute la nuit, toutes les nuits, et est-ce que l’amélioration est stable et mesurable une fois les logiciels finalisés et l’effet nouveauté passé ?