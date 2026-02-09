Accueil » Croissance record : Comment HONOR a dominé le marché premium en 2025 ?

En 2025, HONOR n’a pas seulement « progressé » : la marque a changé de dimension. Portée par les marchés premium hors de Chine, elle signe une croissance qui la place en tête des grands constructeurs — et prépare déjà la suite, avec une offensive IA et un nouveau pliable attendus au printemps, à Barcelone.

Honor : Une croissance qui ne ressemble pas à un simple rebond

D’après Omdia, HONOR aurait enregistré +11 % de croissance annuelle des expéditions mondiales de smartphones en 2025 — le meilleur score parmi les dix plus gros vendeurs.

Le contexte compte : le marché smartphone serait reparti à la hausse en 2025 (Omdia évoque un retour à 1,25 milliard d’unités expédiées, +2 % sur un an), mais HONOR fait mieux que la marée montante.

Le moteur réel : l’international, et surtout le premium

Le signal le plus intéressant n’est pas seulement la hausse, mais d’où elle vient. Omdia souligne une progression très marquée des ventes à l’étranger sur les trois premiers trimestres 2025 (avec un ordre de grandeur d’environ +55 % sur la période pour les expéditions hors marché domestique).

Et selon des données relayées côté IDC, HONOR aurait dominé, sur 1Q–3Q 2025, la croissance des expéditions « overseas » sur deux segments clés :

smartphones > 300 dollars (premium + haut milieu de gamme),

tablettes 300–600 dollars (haut du milieu de gamme).

En clair : HONOR semble réussir un exercice délicat — croître en volume tout en montant en gamme, là où les marges et la fidélité client se jouent vraiment.

« Alpha Plan » : l’ambition d’un écosystème IA, pas seulement d’un catalogue de smartphones

Cette trajectoire colle à la narration stratégique déjà posée par HONOR au MWC 2025 avec son ALPHA PLAN, une feuille de route visant à faire évoluer la marque d’un fabricant de smartphones vers un acteur d’écosystème d’appareils dopés à l’IA.

L’IA, chez HONOR, est présentée comme une couche transversale (smartphones, PC, tablettes, wearables) avec l’ambition de revoir l’interaction homme-machine.

MWC 2026 : cap sur un « ROBOT PHONE » et un nouveau pliable (Magic V6), mais attention à la sémantique

Pour la suite, plusieurs sources évoquent une annonce au MWC 2026 à Barcelone autour de deux produits très médiatiques : un HONOR « ROBOT PHONE » orienté IA et le futur pliable premium Magic V6.

Point important : le terme « ROBOT PHONE » ressemble davantage à un nom de campagne/concept marketing qu’à une catégorie produit clairement définie (à ce stade, on manque de spécifications vérifiées).

La page événementielle officielle confirme l’intitulé, mais pas encore le contenu technique détaillé.

La guerre du premium se joue désormais sur l’IA + form factor

Si HONOR veut transformer l’essai, l’équation est assez simple… et très exigeante :

Un pliable n’est plus un « produit vitrine » : il doit prouver sa durabilité, son SAV, et sa maturité logicielle face à Samsung/Google.

L’IA n’est plus un argument générique : il faut des usages concrets, rapides, fiables — et une histoire cohérente entre appareils.

La dynamique 2025 donne à HONOR une chose rare : de la marge de manœuvre (notoriété en hausse, volumes, revenus premium) pour financer une différenciation réelle. Reste à voir si le MWC 2026 marquera un « moment produit »… ou un « moment storytelling ». Dans les deux cas, HONOR n’est plus en périphérie : la marque se positionne au centre du jeu.