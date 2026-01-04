Raspberry Pi 5 : Waveshare lance une carte d’extension avec 4 ports Ethernet 2,5 GbE

Le Raspberry Pi 5 est déjà l’un des ordinateurs monocartes les plus polyvalents du marché. Compact, abordable et bien doté en connectique, il reste toutefois limité à un seul port Ethernet Gigabit, ce qui peut rapidement devenir un frein pour certains usages réseau avancés.

Waveshare apporte aujourd’hui une réponse concrète à cette contrainte avec une nouvelle carte d’extension PCIe dédiée au réseau.

Raspberry Pi 5 : Un accessoire pensé pour le réseau filaire

Baptisée PCIe to 4-Ch Ethernet Board, cette carte permet d’ajouter quatre ports Ethernet supplémentaires au Raspberry Pi 5. Elle se décline en deux versions distinctes :

4 × Gigabit Ethernet, basés sur le contrôleur RTL8153

4 × 2,5 GbE, équipés du contrôleur RTL8156

L’accessoire se connecte directement à l’interface PCIe du Raspberry Pi 5 via une nappe FPC 16 broches, utilisée à la fois pour l’alimentation et le transfert de données. Une approche propre et intégrée, sans passer par des hubs USB externes.

Une intégration physique assumée

Avec ses dimensions de 91,5 × 85 mm, la carte Waveshare est plus large que le Raspberry Pi 5 lui-même (85 × 56 mm). Elle est conçue pour se placer sous la carte principale, formant une sorte de sandwich matériel.

Ce format la destine clairement à des projets semi-fixes :

routeur maison,

pare-feu,

appliance réseau,

serveur domestique ou laboratoire.

On est loin du Raspberry Pi « nomade », mais parfaitement dans l’esprit DIY et infrastructure légère.

Attention aux limites du PCIe du Raspberry Pi 5

Si l’idée de quatre ports 2,5 GbE est séduisante sur le papier, il faut garder une réalité technique en tête. Le Raspberry Pi 5 ne prend officiellement en charge que le PCIe 2.0 x1, avec un débit maximal d’environ 5 GT/s (ou ~8 GT/s en PCIe 3.0 x1 via des solutions non officielles).

Résultat : impossible d’exploiter pleinement les quatre ports 2,5 GbE simultanément. Le bus PCIe devient rapidement le goulot d’étranglement, bien en-deçà des 10 Gb/s théoriques cumulés. Pour des usages plus réalistes — segmentation réseau, routage domestique, pare-feu, tests — la solution reste toutefois pertinente et cohérente.

Cette carte ne transforme pas le Raspberry Pi 5 en routeur professionnel haut de gamme, mais elle élargit considérablement son champ d’application. Pour les makers, administrateurs système amateurs ou passionnés de réseau, elle ouvre la porte à des configurations jusque-là difficiles à mettre en œuvre sans matériel dédié plus coûteux.

Côté prix, Waveshare reste fidèle à l’esprit Raspberry Pi :

environ 40 dollars pour la version Gigabit

environ 50 dollars pour la version 2,5 GbE

(hors frais de port)

Le Raspberry Pi, toujours plus modulaire

Avec cette carte PCIe Ethernet, Waveshare illustre parfaitement la nouvelle philosophie du Raspberry Pi 5 : une base compacte, extensible à la carte, capable d’évoluer bien au-delà de ses usages éducatifs initiaux.

Pour peu que l’on accepte ses limites matérielles, le Raspberry Pi 5 continue de prouver qu’il peut être bien plus qu’un simple mini-ordinateur — jusqu’à devenir un véritable nœud réseau intelligent à faible coût.