Xiaomi 17 Ultra : les premiers échantillons photo révèlent un sérieux bond en photographie nocturne

À quelques jours de sa présentation officielle en Chine, prévue le 25 décembre, Xiaomi a publié une nouvelle série d’échantillons photo et vidéo issus du Xiaomi 17 Ultra, offrant un aperçu plus concret des capacités photographiques de son futur modèle phare.

Partagées sur Weibo, ces images ne se limitent pas à des scènes idéales soigneusement mises en scène. Xiaomi cherche visiblement à démontrer le comportement réel de son capteur, y compris dans des conditions de lumière complexes, là où de nombreux smartphones haut de gamme montrent encore leurs limites.

Xiaomi 17 Ultra : Des performances en basse lumière particulièrement mises en avant

Parmi les clichés publiés, une photo d’un chat prise après le coucher du soleil retient particulièrement l’attention. L’image, fournie en haute résolution (4090 × 3482 pixels), affiche un niveau de bruit étonnamment contenu et un rendu des détails très propre, sans sur-accentuation artificielle visible.

Les informations intégrées au filigrane indiquent une vitesse d’obturation de 1/100 s et une sensibilité ISO 64, des valeurs révélatrices de la capacité du capteur à capter une grande quantité de lumière, même dans un environnement peu éclairé. Un résultat notable, alors que le bruit numérique et les artefacts restent monnaie courante, y compris sur des appareils premium récents.

Rendu des visages et fidélité des couleurs

Deux autres échantillons mettent en scène des portraits. Xiaomi y met en avant des tons de peau naturels, une bonne conservation des textures et l’absence d’artefacts visibles, des points essentiels pour un smartphone censé devenir une référence photographique en 2026.

Bien entendu, il s’agit d’images promotionnelles sélectionnées par le constructeur. Néanmoins, même dans ce cadre contrôlé, elles donnent un aperçu intéressant de la direction prise par Xiaomi en matière de traitement d’image : moins agressif, plus équilibré, et visiblement orienté vers un rendu plus réaliste.

Focus sur le téléobjectif

Dans une autre publication, la marque met en lumière l’un de ses atouts majeurs : un téléobjectif périscopique Leica de 200 mégapixels, conçu pour repousser les limites actuelles de la photographie au téléobjectif sur smartphone. Ce dernier est capable de couvrir une plage focale continue de 75 mm à 100 mm. Contrairement aux implémentations classiques, qui alternent entre focales fixes et recadrage numérique, ce module délivre une sortie optique complète à 200 mégapixels sur toute la plage de zoom.

Xiaomi affirme qu’il s’agit d’une première dans l’industrie mobile, renforcée par l’obtention de la certification optique Leica APO, un label qui garantit une correction avancée des couleurs et une réduction drastique des aberrations chromatiques.

Pour parvenir à ce résultat, Xiaomi et Leica ont adopté une conception optique particulièrement ambitieuse. Le téléobjectif repose sur une structure 3G + 5P à double groupe flottant, permettant aux lentilles internes de se déplacer avec une extrême précision.

Selon les responsables de Xiaomi, cette approche reprend les principes des objectifs zoom des appareils photo professionnels, plutôt que ceux des téléobjectifs périscopiques traditionnels. L’objectif : préserver le piqué, la fidélité colorimétrique et la cohérence de rendu sur les focales téléobjectifs les plus utilisées en photographie mobile.

Des échantillons photo prometteurs sur toute la plage focale

Xiaomi a également publié une série de comparatifs photo réalisés à différentes focales — 75 mm, 85 mm, 90 mm et 100 mm — face à des smartphones concurrents. Les images mises en avant suggèrent :

une meilleure netteté fine,

une restitution plus naturelle des couleurs,

et une réduction notable du traitement logiciel agressif.

La vidéo et la technologie LOFIC à l’épreuve des contrastes extrêmes

Xiaomi a également partagé une séquence vidéo capturée depuis un drone, filmant un feu d’artifice vu du ciel. Selon la marque, cette démonstration vise à illustrer l’efficacité de sa technologie LOFIC (ultra-haute plage dynamique), conçue pour mieux gérer les scènes à forts contrastes.

À l’écran, les hautes lumières semblent bien maîtrisées, sans brûler les détails, tandis que les couleurs restent saturées et cohérentes. Xiaomi affirme que LOFIC améliore la plage dynamique en prise de vue mono-image et permet un ajustement intelligent de l’exposition image par image, avec un accent particulier sur la photographie nocturne HDR plus propre.

Un Ultra plus fin que jamais

Au-delà de la photographie, Xiaomi confirme également un détail matériel notable : le Xiaomi 17 Ultra est le modèle Ultra le plus fin jamais conçu par la marque. Avec une épaisseur de 8,29 mm, il serait environ 11,3 % plus mince que son prédécesseur, un chiffre significatif pour un smartphone axé sur la performance photo et équipé de capteurs de grande taille.

Un aperçu prometteur avant le lancement

Sans surprise, certains clichés réalisés en conditions de lumière favorables sont très stylisés et soigneusement composés. Mais même en tenant compte du caractère promotionnel de ces images, elles offrent un aperçu crédible du potentiel technique du Xiaomi 17 Ultra.

À mesure que la date de lancement approche, ces premiers échantillons suggèrent que Xiaomi entend placer la barre très haut sur le terrain de la photographie mobile, en misant autant sur le matériel que sur un traitement d’image plus maîtrisé et moins artificiel.