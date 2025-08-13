OpenAI déploie GPT-5 : priorités d’accès, limites d’usage et nouvelles intégrations

Alors que la polémique entre Sam Altman (CEO et cofondateur d’OpenAI) et Elon Musk continue d’agiter X, l’annonce la plus importante du moment concerne le déploiement progressif de GPT-5.

Après un lancement jugé « chaotique » par certains utilisateurs la semaine dernière, OpenAI met en place un plan plus clair pour gérer la demande colossale et les limitations d’usage pour GPT-5.

GPT-5 : un lancement sous tension

La sortie de GPT-5 a provoqué un afflux massif sur ChatGPT, qui compte aujourd’hui 700 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Ce pic d’activité a entraîné des limitations temporaires, poussant OpenAI à réactiver GPT-4o pour calmer les demandes.

Sam Altman a précisé que la priorité absolue était de garantir plus de capacité aux abonnés payants qu’avant la sortie de GPT-5, sans donner de chiffres exacts.

Pour les abonnés ChatGPT Plus (20 dollars/mois), un mode « Thinking » — qui consacre plus de temps et de puissance de calcul aux tâches complexes — est actuellement limité à 3 000 messages par semaine. En revanche, sur le plan ChatGPT Team (30 dollars/utilisateur/mois), ce mode n’est disponible qu’à hauteur de 200 messages « Thinking » par semaine, une différence surprenante.

API GPT-5 : priorité aux clients existants

Côté développeurs, OpenAI confirme que les accès API GPT-5 seront d’abord alloués aux clients actuels et à ceux déjà engagés par contrat. Altman a indiqué que l’entreprise pouvait encore absorber 30 % de croissance API supplémentaire, mais pas au-delà pour l’instant.

Pour soutenir cette montée en charge, OpenAI prévoit de doubler sa capacité de calcul d’ici cinq mois. Bien que la société n’ait pas détaillé la taille actuelle de son infrastructure, cette expansion vise à réduire les temps de réponse et à améliorer la stabilité pour tous les utilisateurs.

Nouvelles intégrations pour ChatGPT Plus et Pro

En parallèle, OpenAI enrichit ChatGPT avec de nouvelles connexions à des applications tierces.

ChatGPT Plus peut désormais rechercher directement dans Dropbox, Notion, Box, Canva, HubSpot, Microsoft SharePoint et Microsoft Teams.

ChatGPT Pro (200 dollars/mois) ajoute aussi le support pour GitHub et Teams.

Ces intégrations permettent, par exemple, de consulter un document dans Dropbox ou un projet Notion sans quitter la fenêtre de chat.

Limitation géographique : ces connecteurs ne sont pas encore disponibles pour les utilisateurs en Europe, au Royaume-Uni et en Suisse.

Une montée en puissance maîtrisée

Avec GPT-5, OpenAI ne cherche pas uniquement à proposer un modèle plus intelligent. L’objectif est aussi d’en faire un hub central de productivité, capable de s’intégrer aux outils déjà utilisés en entreprise. En privilégiant ses abonnés existants et en augmentant progressivement sa puissance de calcul, la société adopte une approche graduelle pour éviter les saturations et stabiliser l’expérience utilisateur.

Le véritable test viendra dans les prochains mois, lorsque l’expansion de l’infrastructure sera achevée et que GPT-5 pourra être pleinement exploité sans restrictions.