iPhone pliable : Apple viserait une batterie plus grande que ses concurrents

Alors que les rumeurs autour de l’iPhone pliable s’intensifient, un nouveau rapport suggère que Apple pourrait frapper fort sur un point crucial : la batterie. L’appareil, attendu pour 2026, pourrait embarquer une batterie comprise entre 5 000 et 5 500 mAh, surpassant potentiellement celle de nombreux modèles pliables actuels.

Selon le site chinois MyDrivers, Apple envisagerait d’intégrer une batterie bien plus généreuse dans son iPhone Fold que ce que l’on retrouve habituellement dans les smartphones pliants. Pour comparaison, le Pixel 9 Pro Fold est équipé d’une batterie de 4 650 mAh, et les modèles Galaxy Z Fold de Samsung tournent autour de 4 400 à 4 800 mAh.

Cette capacité supérieure serait une prouesse, sachant que les smartphones pliables souffrent souvent de contraintes de taille et de poids qui limitent la taille de la batterie. La majorité des constructeurs (hors Chine) restent en effet fidèles aux batteries lithium-ion classiques.

Apple miserait sur l’optimisation plutôt qu’un nouveau type de batterie

Si des rumeurs antérieures évoquaient l’utilisation de batteries au silicium-carbone, celles-ci semblent aujourd’hui avoir été écartées, notamment après l’échec de tests internes concernant des batteries plus fines.

Apple préfèrerait désormais miser sur l’optimisation logicielle et matérielle. L’utilisation de composants d’affichage plus efficaces permettrait de réduire la consommation d’énergie, prolongeant ainsi l’autonomie sans forcément gonfler la capacité brute.

Toujours selon les fuites les plus fiables, l’iPhone pliable adopterait un format « livre », à l’image des Galaxy Z Fold. Il embarquerait un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, le tout contenu dans un châssis en titane avec une charnière en métal liquide, un matériau innovant réputé pour sa légèreté et sa résistance.

Côté photo, l’appareil serait équipé de deux capteurs de 48 mégapixels, et abandonnerait Face ID au profit de Touch ID, probablement pour des raisons de design et d’intégration dans l’écran.

Un tarif au-delà des 2 000 dollars

Le rapport évoque également un prix de lancement supérieur à 15 000 yuans, soit environ 2 090 dollars. Cela le positionnerait clairement au sommet du marché, en concurrence directe avec les smartphones pliants haut de gamme de Samsung, Huawei ou Google.

Au-delà du matériel, Apple travaille activement à une version optimisée d’iOS 27, pensée spécifiquement pour l’iPhone pliable. L’objectif : fluidifier la transition entre les modes fermé et ouvert, améliorer le multitâche et adapter les applications à différents formats d’écran.

Contrairement à certains modèles actuels qui souffrent d’un manque de cohérence logicielle, Apple veut rendre l’usage d’un iPhone pliable aussi naturel et fluide qu’un modèle classique.

Apple n’a peut-être pas été le premier à lancer un smartphone pliant, mais fidèle à sa stratégie, la marque attend que la technologie soit mature pour proposer une version aboutie — tant sur le plan matériel que logiciel. Si les informations actuelles se confirment, l’iPhone pliable pourrait bien redéfinir les standards du marché, en particulier en matière d’autonomie.

Mais une question reste en suspens : le grand public est-il prêt à adopter un iPhone pliant à plus de 2 000 dollars ? Réponse en 2026.