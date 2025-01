Switch 2 : Fuite des spécifications complètes !

Alors que l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 est imminente, les rumeurs et les fuites continuent de circuler, et cette fois-ci, il s’agit d’une prétendue révélation complète des spécifications techniques de la console.

Ces informations proviennent d’un thread sur Famiboards, où des utilisateurs discutent des caractéristiques techniques possibles de la prochaine génération de console Nintendo. Bien que ces informations soient non officielles, elles suscitent déjà beaucoup d’intérêt.

Spécifications techniques supposées de la Nintendo Switch 2

Voici ce que les fuites suggèrent pour le matériel de la Switch 2.

Processeur (CPU)

Modèle : Arm Cortex-A78C

Configuration : 8 cœurs

Caches : Tailles L1, L2 et L3 inconnues

Processeur graphique (GPU)

Modèle : Nvidia T239 Ampere (basé sur la série RTX 20)

Configuration : 1 Graphics Processing Cluster (GPC) 12 Streaming Multiprocessors (SM) 1 534 cœurs CUDA 6 Texture Processing Clusters (TPC) 48 cœurs Tensor Gen 3 2 cœurs RTX pour le ray tracing



Mémoire vive (RAM)

Capacité : 12 Go LPDDR5 (certaines unités pourraient utiliser des puces LPDDR5X)

Configuration : Deux modules de 6 Go

Profils de puissance supposés de la Nintendo Switch 2

Les performances de la console varieront en fonction du mode d’utilisation, avec des fréquences adaptées pour le mode portable et le mode docké.

Mode portable

CPU: 1,100.8 MHz

GPU: 561 MHz, 1,72 TFLOPs

RAM : 2 133 MHz, bande passante de 68,26 Go/s

Mode dock

CPU: 998.4 MHz

GPU: 1 007,3 MHz, 3,09 TFLOPs

RAM : 3 200 MHz, bande passante de 102,40 Go/s

Analyse des spécifications

GPU et puissance graphique

Avec un GPU basé sur l’architecture Ampere (RTX 20), la Switch 2 devrait être capable de performances bien supérieures à celles de la première Switch. En mode dock, la puissance de calcul de 3,09 TFLOPs se rapproche des performances de la Xbox Series S. Cependant, en mode portable, cette puissance chute à 1,72 TFLOPs, ce qui reste impressionnant pour une console portable.

Bien que le GPU n’ait que 2 cœurs dédiés au ray tracing, il sera intéressant de voir comment Nintendo utilisera le DLSS (Deep Learning Super Sampling) pour améliorer les performances et la qualité visuelle des jeux.

Mémoire vive et optimisation

Avec 12 Go de RAM LPDDR5, la Switch 2 disposera de plus de mémoire que son prédécesseur, permettant des chargements plus rapides et une gestion optimisée des mondes ouverts. Nintendo ayant une tradition d’excellente optimisation, même des spécifications modestes pourraient offrir des performances impressionnantes.

CPU légèrement en retrait

Le CPU Arm Cortex-A78C à 8 cœurs semble cadencé à des vitesses relativement basses (1 100,8 MHz en mode portable et 998,4 MHz en mode dock). Cela pourrait limiter certains jeux exigeants en calcul, mais l’accent mis sur le GPU devrait minimiser cet impact pour la plupart des titres.

Un aperçu des fonctionnalités potentielles

DLSS pour des performances améliorées : Le recours à la technologie NVIDIA pour améliorer les graphismes et maintenir des taux d’images élevés pourrait compenser les limitations matérielles.

Ray tracing limité mais présent : Bien que les cœurs RTX soient peu nombreux, ils pourraient offrir des effets visuels améliorés, comme des reflets réalistes et des ombres dynamiques, sur des titres optimisés.

Optimisation des jeux : Nintendo est connu pour tirer le meilleur parti de son matériel, ce qui garantit que les jeux fonctionneront de manière fluide malgré des spécifications en deçà des consoles concurrentes.

Rumeurs récentes et attentes

Les fuites s’ajoutent à une série de rumeurs, dont une maquette présentée par Genki au CES 2025, qui a suscité un buzz massif. Bien que Nintendo ait nié la ressemblance avec le design final, l’impatience des fans ne fait qu’augmenter.

Si ces spécifications s’avèrent exactes, la Nintendo Switch 2 pourrait marquer un tournant majeur en combinant des performances compétitives avec l’expérience hybride qui a fait le succès de la première génération. Avec l’annonce officielle prévue dans quelques jours, les attentes sont élevées, et Nintendo pourrait bien redéfinir le marché des consoles portables en 2025.