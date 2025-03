iPhone pliable, iPhone 17 Air : Apple prépare une année charnière

Apple se prépare à une année chargée avec l’arrivée de son premier iPhone pliable en 2026, et la sortie de la gamme iPhone 17. D’après Mark Gurman, journaliste bien informé de Bloomberg, la firme de Cupertino ne peut plus ignorer l’essor des smartphones pliables et se prépare à entrer dans la course en 2026.

Selon Gurman, Apple s’intéresse particulièrement au design du Samsung Galaxy Z Fold, qui passe d’un format smartphone classique à une tablette compacte une fois déplié. Il anticipe un modèle analogue pour Apple, intégrant certaines des innovations prévues pour l’iPhone 17 Air.

Le prix de ce premier iPhone pliable pourrait avoisiner les 2 000 dollars, un positionnement ultra-premium qui vise les early adopters et les fidèles de la marque. Même si les volumes de vente ne devraient pas être massifs dès le départ, Gurman estime que cet appareil pourrait créer un véritable effet FOMO (Fear of Missing Out) auprès des consommateurs.

L’iPhone 17 : des évolutions, mais pas de révolution

Du côté des iPhone classiques, l’iPhone 17 ne devrait pas proposer d’innovation majeure, fidèle à la stratégie d’Apple qui réserve ses avancées les plus marquantes aux modèles Pro. Néanmoins, quelques améliorations sont attendues :

Un système de caméra arrière amélioré avec des capteurs plus performants.

L’arrivée tant attendue du ProMotion (120 Hz) pour une fluidité accrue.

Une puce A19, garantissant une meilleure puissance et efficacité énergétique.

Les modèles Pro en tête d’affiche

Comme c’est le cas depuis plusieurs générations, les versions Pro et Pro Max seront les plus innovantes. Gurman annonce trois capteurs de 48 mégapixels pour une qualité photo sans précédent, un nouveau design plus fin et potentiellement un changement dans la Dynamic Island.

En outre, on s’attend à des avancées notables en photographie computationnelle et en IA, bien que les récents retards sur Apple Intelligence jettent une ombre sur ces améliorations.

L’iPhone 17 Air, le modèle à suivre ?

Un élément qui intrigue particulièrement est le remplaçant de l’iPhone Plus, qui pourrait s’appeler iPhone 17 Air. Ce modèle misera sur une finesse record, avec un écran plus grand tout en restant plus léger et ergonomique. Gurman conseille d’ailleurs aux acheteurs hésitants entre l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Air de privilégier ce dernier, car les différences de performances seront minimes, alors que le design ultra-fin pourrait séduire de nombreux utilisateurs.

Une année charnière pour Apple

Entre un iPhone pliable attendu en 2026, un iPhone 17 Air prometteur et des évolutions sur les modèles Pro, Apple semble bien décidé à marquer un tournant. Cependant, l’incertitude plane encore sur l’évolution de Siri et Apple Intelligence, des fonctionnalités clés qui peinent à convaincre et qui pourraient tempérer l’enthousiasme autour de ce cycle de renouvellement matériel.

Reste à voir si Apple parviendra à rééquilibrer son écosystème logiciel pour accompagner ces innovations matérielles, ou si ces nouvelles gammes seront simplement des évolutions sans réelle transformation de l’expérience utilisateur.