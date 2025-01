Xbox Prime : Une nouvelle console Microsoft pour 2026 ?

Alors que le CES 2025 bat son plein avec de nombreuses annonces gaming attendues, une rumeur intrigante circule au sujet de la prochaine console de Microsoft. Baptisée Xbox Prime, cette console nouvelle génération pourrait arriver plus tôt que prévu, avec un lancement supposé en 2026.

L’information provient d’une source, connue sous le pseudonyme TheGhostofHope, actif sur X (anciennement Twitter) et spécialisé dans les révélations autour de Call of Duty.

Bien que la source elle-même recommande de prendre cette information avec précaution, il affirme que Microsoft travaille activement sur une console baptisée Xbox Prime, dont le lancement pourrait coïncider avec la sortie d’un nouveau Call of Duty.

Xbox Prime : nom final ou simple nom de code ?

Le nom Xbox Prime pourrait tout aussi bien être un nom de code interne qu’un titre officiel. Cependant, si le lancement est effectivement prévu pour 2026, cela indiquerait que Microsoft travaille sur cette console depuis un certain temps déjà. Selon la rumeur, une annonce officielle pourrait même avoir lieu cette année, ce qui coïnciderait avec la stratégie habituelle de Microsoft de dévoiler ses consoles environ deux ans avant leur commercialisation.

Parmi les informations partagées, la source mentionne que le prochain Call of Duty, développé par Infinity Ward, serait envisagé comme un titre de lancement pour la Xbox Prime. Call of Duty étant l’une des franchises les plus populaires dans l’industrie du gaming, cette stratégie pourrait être un moyen pour Microsoft de marquer les esprits dès le lancement de sa nouvelle console.

Bien que l’on ignore si ce nouveau Call of Duty sera inclus dans le Xbox Game Pass, cela semble probable, étant donné que Microsoft a tendance à inclure ses titres majeurs dans son service d’abonnement dès leur sortie.

Microsoft prépare-t-elle une réponse à la PlayStation 6 ?

Avec une sortie supposée en 2026, la Xbox Prime pourrait arriver à un moment charnière, où l’industrie du jeu vidéo se prépare à accueillir la prochaine génération de consoles. Des rumeurs circulent également au sujet d’une PlayStation 6, et Microsoft pourrait chercher à prendre les devants en proposant une console offrant des innovations significatives, tant en matière de puissance que de services.

La présence d’un titre comme Call of Duty en tant que jeu de lancement renforcerait la compétitivité de la Xbox Prime, notamment si Microsoft continue à développer son écosystème autour du Game Pass et du cloud gaming.

Si cette rumeur se confirme, la Xbox Prime pourrait représenter un tournant pour Microsoft dans la course à la prochaine génération de consoles. Avec un lancement prévu en 2026 et un jeu comme Call of Duty en vedette, Microsoft semble vouloir positionner sa prochaine console comme un incontournable pour les gamers.