Perplexity Assistant : L’IA qui agit pour vous sur Android !

Perplexity a annoncé jeudi le lancement progressif de son nouvel agent d’IA baptisé Perplexity Assistant, conçu pour Android. Cette IA est capable d’exécuter de manière autonome des actions en plusieurs étapes pour ses utilisateurs, marquant une évolution significative pour l’entreprise.

Dans un post publié sur X, le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis de lancer le Perplexity Assistant pour tous les utilisateurs Android. Cela marque la transition de Perplexity d’un moteur de réponses à un assistant intégré capable d’appeler d’autres applications et de réaliser des tâches de base pour vous ».

Le Perplexity Assistant fonctionne au sein de l’application mobile Perplexity, exploitant son modèle de « moteur de réponses ». Grâce à cet accès à Internet, Perplexity Assistant peut réaliser des actions, comme programmer des rappels, gérer des tâches futures, ou encore effectuer des actions immédiates. Par exemple, il peut créer automatiquement une entrée de calendrier pour un événement à venir ou réserver un transport à la demande.

Les utilisateurs peuvent également lui demander de rechercher un restaurant à proximité via la caméra de leur téléphone, puis de réserver une table. Le système s’intègre naturellement dans les tâches du quotidien, promettant une fluidité d’utilisation.

15 langues disponibles et accès gratuit à Perplexity Assistant

Perplexity Assistant est proposé gratuitement dans l’application mobile Perplexity et sera disponible dans 15 langues, dont l’anglais, le français, l’espagnol, l’allemand, le japonais, le coréen et l’hindi. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure l’Assistant interagira avec d’autres IA agentiques déjà présentes sur Android, comme Gemini ou ChatGPT Tasks.

Les agents sont rapidement devenus une tendance majeure dans le domaine de l’IA générative. Contrairement aux Large Language Model (LLMs) conçus pour générer du contenu, ces modèles légers se concentrent sur l’interprétation des données et l’exécution autonome d’actions. Les tâches qu’ils accomplissent vont des actions simples, comme transcrire automatiquement un appel Zoom, aux projets plus complexes, comme organiser un dîner gastronomique en planifiant les plats, en achetant les ingrédients via une application comme Instacart, et en envoyant des invitations par e-mail.

Le marché des agents d’IA est en pleine effervescence, avec des annonces successives des leaders technologiques. Anthropic a lancé la course en novembre dernier avec son API Computer Use, permettant à Claude d’imiter des actions humaines comme le clic de souris ou la saisie au clavier. Microsoft a rapidement suivi avec ses Copilot Actions, disponibles pour les abonnés professionnels depuis janvier. Et, OpenAI vient d’introduire son propre agent, Operator, en tant qu’aperçu de recherche.

Un futur prometteur pour Perplexity Assistant

Avec l’introduction de Perplexity Assistant, l’entreprise espère se démarquer dans un marché en pleine saturation, en proposant un outil simple, mais puissant qui intègre des fonctionnalités pratiques pour le quotidien.

L’avenir nous dira si cette IA parvient à rivaliser avec des géants comme ChatGPT et Gemini, tout en gagnant la préférence des utilisateurs.