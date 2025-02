Galaxy Tab S10 FE+ : Écran géant de 13,1 pouces et prix abordable !

Samsung continue d’élargir sa gamme Fan Edition avec l’arrivée des Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE+, qui font parler d’elles depuis plusieurs mois. Grâce à diverses fuites, nous avons déjà une bonne idée de leurs caractéristiques, mais un élément restait flou : la taille exacte du Galaxy Tab S10 FE+ par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Tab S9 FE+.

Cette question a trouvé sa réponse aujourd’hui grâce à Roland Quandt de WinFuture, qui a révélé que la Galaxy Tab S10 FE+ disposera d’un écran de 13,1 pouces. C’est une augmentation notable par rapport à la Galaxy Tab S9 FE+ qui se limitait à 12,4 pouces.

Samsung Galaxy Tab S10 FE has a 10,9in screen.

Samsung Galaxy Tab S10 FE+ will be h00ge: 13.1in screen.

up to 12/256 GB storage on both models.

— Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 26 février 2025 à 13:17

Bien que son écran soit impressionnant, la Galaxy Tab S10 FE+ reste plus compacte que les Galaxy Tab S9 Ultra et Tab S10 Ultra, qui sont dans une catégorie bien supérieure en termes de prix. Ce positionnement permet à Samsung d’offrir une alternative abordable aux tablettes haut de gamme, ce qui pourrait séduire de nombreux utilisateurs qui recherchent un grand écran sans débourser une fortune.

Samsung n’est pas le seul constructeur à proposer des tablettes de plus de 13 pouces. Apple a récemment dévoilé l’iPad Air 13 et l’iPad Pro 13 (2024), qui ciblent un public premium. Avec la Galaxy Tab S10 FE+, Samsung offre une option plus accessible pour ceux qui souhaitent un grand écran sans forcément investir dans une tablette professionnelle haut de gamme.

Une Galaxy Tab S10 FE de 10,9 pouces et des configurations variées

En parallèle, Roland Quandt a aussi confirmé que la Galaxy Tab S10 FE conservera un écran de 10,9 pouces, identique à celui de la Galaxy Tab S9 FE. Cela signifie que l’augmentation de la taille d’écran est principalement réservée à la version « Plus ».

Les deux tablettes seront disponibles en plusieurs configurations de mémoire, avec les modèles les plus performants embarquant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

D’autres détails ont fuité ces dernières semaines, notamment sur le processeur et l’appareil photo. Les deux modèles seront alimentés par le Exynos 1580, un chipset développé par Samsung, et disposeront d’un capteur frontal de 12 mégapixels.

Enfin, comme d’habitude avec la gamme Fan Edition, les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ seront proposées en versions Wi-Fi et cellulaires, bien que la disponibilité des modèles varie selon les marchés.

Avec ces nouvelles informations, Samsung confirme sa volonté de rendre ses tablettes Fan Edition plus performantes et plus attractives, en particulier pour ceux qui recherchent un grand écran sans exploser leur budget.