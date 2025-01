OPPO Find X9 : Écrans plats LTPO 8T pour concurrencer Apple

Après le Nouvel An chinois, OPPO prévoit une série de lancements impressionnants, à commencer par le smartphone pliable Find N5 et la Watch X2 en février.

Ensuite, en mars, la marque devrait dévoiler les Find X8 Ultra et Find X8 Mini. Une fuite récente, attribuée au célèbre Digital Chat Station (DCS), révèle des détails intrigants sur les écrans de ces modèles, tout en levant le voile sur la stratégie future de la marque en matière de design.

Find X8 Ultra: Un écran complètement plat pour une meilleure expérience visuelle

Alors que des rumeurs initiales suggéraient que le Find X8 Ultra serait doté d’un écran micro-quad-curvé comme le OnePlus 13, la source indique que le design final comportera un écran totalement plat prenant en charge une résolution 2K.

Ce choix marque un changement notable par rapport à la tendance des écrans incurvés dans les modèles haut de gamme précédents de OPPO. Le prototype initial du Find X8 Ultra aurait intégré un écran légèrement incurvé, mais OPPO semble avoir opté pour une conception plate pour offrir :

Des bords ultra-minces, qui permettent une expérience immersive.

Une meilleure ergonomie, notamment pour éviter les touchers accidentels souvent associés aux écrans incurvés.

Une stratégie inspirée d’Apple : Une concurrence frontale

Selon la source, cette transition vers des écrans plats pourrait s’étendre aux prochains modèles phares de OPPO, notamment la série Find X9, prévue pour la fin de 2025. Les écrans plats, avec des bordures extrêmement fines, seraient directement positionnés pour concurrencer les smartphones d’Apple, qui privilégient des écrans plats depuis plusieurs années.

Les détails des écrans de la série Find X9 incluent :

Taille de 6,8 pouces OLED.

Résolution 1.5K pour le modèle standard et 2K pour l’édition Ultra.

Technologie LTPO 8T pour une meilleure gestion de l’énergie et une fluidité adaptative.

Dimming DC haute luminosité et fonctionnalités de protection oculaire, rappelant les écrans utilisés par Apple.

Une adoption généralisée des écrans plats dans les smartphones haut de gamme

La source affirme également que les premiers flagships équipés des puces Dimensity 9500 et Snapdragon 8 Elite 2 (SM8850), attendus d’ici la fin de 2025, suivront la tendance des écrans plats. OPPO semble vouloir normaliser ce design dans ses gammes haut de gamme, même pour des marques sœurs comme Vivo, Realme et OnePlus.

Les prochains modèles, comme le Vivo X300, le Realme GT 8 Pro et le OnePlus 14 devraient eux aussi intégrer des écrans plats pour répondre à cette évolution du marché.

Le choix d’écrans plats pour les Find X8 Ultra et les futurs modèles Find X9 témoigne d’un repositionnement stratégique de OPPO pour rivaliser avec les leaders de l’industrie, comme Apple et Samsung. Avec des caractéristiques prometteuses, telles que des résolutions élevées, des technologies de pointe comme le LTPO 8T, et un accent sur l’ergonomie, Oppo pourrait bien redéfinir les attentes des consommateurs pour les flagships de 2025.

Ces changements, combinés aux innovations du Find N5 pliable, renforcent la position d’Oppo comme un acteur clé dans le secteur des smartphones haut de gamme.