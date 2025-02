Accueil » Gemini : L’IA de Google se souvient de vos conversations pour des réponses plus pertinentes !

Gemini : L’IA de Google se souvient de vos conversations pour des réponses plus pertinentes !

Gemini : L'IA de Google se souvient de vos conversations pour des réponses plus pertinentes !

Google déploie une nouvelle fonctionnalité de mémoire contextuelle pour les abonnés Gemini Advanced, permettant à l’IA de se souvenir des conversations précédentes et d’utiliser ces informations pour fournir des réponses plus pertinentes.

Dès aujourd’hui, les abonnés au plan AI Premium de Google One peuvent bénéficier de cette nouveauté : Gemini pourra se souvenir des échanges passés et utiliser ces données pour enrichir ses réponses. Si un utilisateur pose une question liée à une discussion précédente, l’IA pourra s’appuyer sur ce contexte, améliorant ainsi la précision et la pertinence des réponses.

L’IA est également capable de :

Synthétiser vos discussions passées.

vos discussions passées. Poursuivre des projets en cours en s’appuyant sur des échanges antérieurs.

en s’appuyant sur des échanges antérieurs. Se souvenir de vos préférences, une fonction déjà en place, mais désormais optimisée avec une meilleure gestion des références aux discussions passées.

Ce système donne aux utilisateurs un contrôle total sur la mémoire de Gemini. Il est possible de :

Consulter et supprimer l’historique des discussions.

Définir une durée de conservation des informations.

Désactiver totalement la fonctionnalité depuis le paramètre « Gemini Apps Activity » dans « Mon Activité ».

Voir quand Gemini utilise des conversations passées, grâce à un indicateur visuel affiché dans le résumé des réponses.

Gemini, comment se compare-t-il à ChatGPT ?

Contrairement à ChatGPT, qui utilise une table de mémoire structurée contenant uniquement les informations essentielles, Gemini semble conserver l’intégralité des discussions passées et y puise lorsque nécessaire.

Si cette approche peut permettre une compréhension plus riche du contexte, elle pourrait aussi être moins efficace, car elle nécessite plus de ressources pour parcourir l’historique des conversations à chaque requête. Il reste à voir si cette méthode sera aussi fluide et efficace que celle de ChatGPT.

Disponibilité et perspectives

Pour l’instant, cette fonctionnalité est uniquement accessible en anglais aux abonnés Gemini Advanced via l’offre Google One AI Premium, disponible sur le Web et l’application mobile.

Google prévoit néanmoins d’étendre cette capacité à d’autres langues ainsi qu’aux utilisateurs professionnels et entreprises de Google Workspace.

Avec cette avancée, Gemini cherche à proposer une expérience plus personnalisée, tout en restant attentif aux questions de confidentialité et de contrôle des données.

Google renforce la mémoire de Gemini AI pour offrir des réponses plus pertinentes à ses abonnés Gemini Advanced via Google One AI Premium.