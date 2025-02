Vision Pro : Apple prépare une manette VR « à la Wii » ?

Alors que le casque Vision Pro d’Apple semble être la plateforme idéale pour les jeux en réalité virtuelle (VR) avec son processeur puissant, ses écrans haute résolution et ses capacités VR et AR, la réalité est tout autre. Peu de jeux populaires sont disponibles sur visionOS, et le casque est freiné par une faiblesse majeure : l’absence d’une véritable manette VR.

Bien que le Vision Pro soit compatible avec les manettes de Xbox et PlayStation, celles-ci ne sont pas idéales pour les jeux conçus pour la VR. Quant au contrôle avec les doigts, il ne convient qu’à un nombre limité de jeux.

Une manette « à la Wii » pour le Vision Pro ?

Une solution pourrait venir d’un brevet récemment déposé par Apple, intitulé « Handheld Input Devices ». Celui-ci décrit une manette de type stick, rappelant la Wii de Nintendo, pour le Vision Pro. Bien que le brevet ne mentionne pas explicitement le jeu, il est difficile d’imaginer d’autres utilisations pour ce type de contrôleur.

Ce brevet montre que Apple réfléchit sérieusement à améliorer l’expérience de jeu sur le Vision Pro. Cela fait écho aux progrès réalisés sur Mac en matière de jeux, avec de puissantes puces Apple Silicon et l’arrivée de jeux AAA sur macOS.

Un investissement significatif

Le fait qu’Apple conçoive sa propre manette, plutôt que de simplement s’appuyer sur des partenariats comme celui avec Sony pour les contrôleurs PlayStation VR2, témoigne d’un investissement réel dans le jeu sur Vision Pro.

Bien que ce contrôleur ne soit peut-être qu’une idée explorée par Apple, cela montre que Apple prend le jeu au sérieux et pourrait être prête à investir des ressources pour faire du Vision Pro une plateforme de jeu plus attractive.