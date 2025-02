Accueil » OPPO Find N5 et Find X8 Ultra : Zoom et macro avec un capteur téléobjectif innovant !

Le OPPO Find N5, dont le lancement est prévu en février, s’annonce comme l’un des smartphones pliables les plus attendus de l’année. Présenté comme le téléphone pliable le plus fin au monde, il sera également le premier smartphone pliable à embarquer la puce Snapdragon 8 Elite.

En parallèle, OPPO dévoilera en mars le Find X8 Ultra en Chine. Une nouvelle fuite sur Weibo révèle que ces deux modèles, déjà attendus avec un capteur périscope téléphoto, intégreront également une fonctionnalité de prise de vue macro.

Un capteur macro téléphoto pour le Find N5 et le Find X8 Ultra

D’après Smart Pikachu, le Find N5 disposera d’écrans internes et externes ultra-fins et plats, conçus sur mesure pour un design encore plus compact.

Les Find N5 et Find X8 Ultra seront équipés d’un capteur périscope avec capacités macro, ce qui leur permettra de capturer des plans rapprochés très détaillés (insectes, fleurs, objets en miniature) tout en offrant un zoom téléobjectif performant pour les sujets éloignés.

Spécifications des caméras attendues

OPPO Find N5

Capteur principal : 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Capteur ultra grand-angle : 50 mégapixels

Capteur téléobjectif périscope : 50 mégapixels

Oppo Find X8 Ultra

Quatre capteurs de 50 mégapixels, dont : Un capteur principal d’un pouce Un ultra grand-angle Un téléobjectif périscope 3x Un téléobjectif périscope 6x



Processeurs et modèles à venir

Les Find X8 et X8 Pro, déjà commercialisés, sont équipés du Dimensity 9400. Le Find X8 Ultra, quant à lui, embarquera le Snapdragon 8 Elite.

D’autres modèles de la gamme Find X8 sont en préparation :

Find X8 Mini, qui sera également lancé en mars avec le Dimensity 9400.

Find X8S, prévu pour le deuxième trimestre, et qui pourrait embarquer le Dimensity 9400+.

Selon les rapports, les Find X8 Ultra et X8S resteront probablement exclusifs au marché chinois, tandis que le Find N5 pourrait être commercialisé à l’international.

Avec ces innovations, OPPO continue d’affiner sa stratégie sur le marché des smartphones premium et pliables, tout en repoussant les limites de la photographie mobile.