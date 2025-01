Captcha : Un robot professeur dans un lycée allemand !

Une avancée inédite dans le domaine de l’éducation et de l’intelligence artificielle : un lycée allemand à Delmenhorst a accueilli pour la première fois un robot humanoïde en tant qu’enseignant. Le 17 décembre dernier, le robot Captcha a pris en charge une journée complète de cours, mêlant conférences interactives et débats captivants.

Une journée unique avec le robot Captcha

La journée a débuté par une conférence interactive intitulée : « La différence entre la façon dont l’IA pense et la façon dont les humains pensent ». Captcha a posé de nombreuses questions aux élèves, s’assurant qu’ils comprenaient les concepts explorés.

Par la suite, le robot a animé un débat, abordant 5 sujets fascinants et d’actualité :

L’IA devrait-elle être autorisée à gagner et dépenser son propre argent ? Les relations entre humains et IA devraient-elles être légalisées ? Le monde va-t-il disparaître à cause de l’IA dans les dix prochaines années ? Qui est responsable des crimes commis par une IA : les développeurs, les utilisateurs ou l’IA elle-même ? L’IA contribue-t-elle à la désinformation ou la combat-elle ?

Hidoba Research, l’entreprise derrière Captcha, explique que le robot jouait le rôle d’un modérateur impartial, évaluant les équipes sur la convaincance et la structure logique de leurs arguments, et non sur le contenu émotionnel.

Qui est le robot Captcha ?

Développé par Hidoba Research, le robot Captcha est un robot social conçu pour enseigner, modérer, et interagir de manière fluide avec les humains.

Caractéristiques principales de Captcha :

Personnalité ajustable, avec une configuration par défaut définie comme un « adolescent espiègle ».

Langues parlées : Captcha maîtrise cinq langues, bien qu’il privilégie l’anglais.

Suivi du regard et expressions faciales réalistes, offrant une interaction presque humaine.

Discours naturel, conçu pour maintenir une conversation fluide et engageante.

Captcha n’en est pas à sa première expérience publique. Avant son rôle d’enseignant, il avait déjà fréquenté un campus universitaire dans le Massachusetts, participé à plusieurs sommets, et même voyagé dans les transports en commun, notamment sur un trajet AmTrak de Boston à New York en janvier 2024.

Une révolution dans l’éducation et au-delà

L’arrivée de Captcha dans un cadre scolaire soulève des questions importantes sur l’intégration des robots humanoïdes dans notre société. Les élèves ont non seulement exploré les limites de l’IA, mais ont également vécu une expérience immersive qui reflète les changements rapides apportés par la technologie dans nos vies.

Si cette expérimentation marque un tournant dans l’éducation, elle soulève également des débats éthiques et sociétaux majeurs, notamment sur le rôle de l’IA dans des secteurs clés, comme l’éducation, les relations humaines et la responsabilité morale.

Le robot Captcha incarne ainsi une fenêtre sur l’avenir, où l’intelligence artificielle et l’humanité pourraient collaborer pour redéfinir l’apprentissage, le travail et même nos interactions sociales.