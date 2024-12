Pixel 10 : Un design familier, mais un processeur révolutionnaire

Alors que nous nous rapprochons de la sortie du très attendu Pixel 10 de Google, de nouvelles informations viennent alimenter l’excitation autour de cette nouvelle génération de smartphones. Une image divulguée par Sonny Dickson montre un supposé étui pour le Pixel 10, révélant quelques indices sur son design et ses fonctionnalités.

Le supposé étui pour le Pixel 10 indique que Google conservera une conception proche de celle des précédents modèles. La découpe pour la barre de caméra arrière laisse penser que ce design emblématique restera inchangé. Les coins arrondis, une autre caractéristique des Pixel, semblent également être de retour.

Cependant, il convient de noter qu’il est possible que les fabricants d’étuis se basent sur des spécifications provisoires ou des suppositions, donc ces détails pourraient encore évoluer.

Une révolution avec le processeur Tensor G5

Le Pixel 10 sera le premier modèle à être équipé du processeur Tensor G5, portant le nom de code « Laguna ». Ce chipset représente un jalon pour Google, car il s’agit du premier processeur Tensor entièrement conçu par Google, offrant à l’entreprise une opportunité unique d’intégrer des fonctionnalités spécifiques directement dans le matériel.

Caractéristiques du Tensor G5 :

Technologie de gravure : Construit par TSMC sur le procédé N3E de deuxième génération en 3 nm, utilisé également pour les A18 et A18 Pro d’Apple.

Avantages attendus : Meilleures performances, autonomie optimisée et des fonctionnalités exclusives intégrées au cœur du processeur.

Une décennie de Pixel : du lancement au succès croissant

La série Pixel, lancée en 2016 avec les modèles Pixel et Pixel XL, célèbre bientôt son dixième anniversaire. La gamme Pixel 10 devrait inclure trois variantes :

Pixel 10 (modèle de base)

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Cette année, les ventes du Pixel 9 ont marqué un tournant. Selon un graphique publié par StatCounter, la part de marché des Pixel a augmenté de manière significative aux États-Unis, notamment au détriment de l’iPhone 16, dont la part de marché a légèrement diminué entre septembre et octobre. Le troisième trimestre 2024 a été le meilleur de l’histoire des ventes de Pixel, consolidant la position de Google sur le marché mondial des smartphones.

Des attentes élevées pour le Pixel 10

Avec l’intégration du Tensor G5, Google promet des améliorations significatives en termes de :

Performances générales grâce à une conception optimisée pour les Pixel.

Autonomie grâce à une efficacité énergétique accrue offerte par la gravure en 3 nm.

Fonctionnalités exclusives exploitant pleinement les capacités de l’intelligence artificielle.

Alors que Google est encore loin de concurrencer les géants Apple et Samsung, les récents succès du Pixel 9 montrent que la marque a trouvé son public et gagne en momentum. Le Pixel 10 pourrait consolider cette tendance et marquer un nouveau chapitre pour Google dans le domaine des smartphones haut de gamme.

Avec un design familier, mais raffiné, un processeur révolutionnaire et une stratégie axée sur les performances et l’IA, le Pixel 10 pourrait être l’appareil qui propulse Google dans une nouvelle ère de compétitivité sur le marché des smartphones. La question reste de savoir si cette dynamique suffira à inquiéter Apple et Samsung, mais une chose est certaine : Google Pixel est sur la bonne voie pour s’imposer comme un acteur sérieux dans l’industrie.