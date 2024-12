Google Recherche : Comment désactiver la personnalisation et explorer des résultats neutres ?

Google a introduit une nouvelle option pour désactiver facilement les résultats de recherche personnalisés, offrant ainsi un moyen plus clair et accessible d’explorer des résultats neutres.

Comme rapporté par Search Engine Roundtable, cette fonctionnalité s’affiche parfois au bas des pages de résultats, sous forme d’un lien intitulé « Essayer sans personnalisation ». En cliquant ou tapant sur ce lien, la page se recharge pour afficher des résultats non personnalisés.

Cette option n’apparaît pas systématiquement pour toutes les recherches. Parfois, Google affiche déjà une note indiquant que « Les résultats ne sont pas personnalisés ». Cependant, la disponibilité de cette fonctionnalité semble varier selon le type de requête et le dispositif utilisé. Par exemple, certains utilisateurs rapportent qu’ils voient cette option plus souvent sur un iPhone que sur un ordinateur.

Selon le porte-parole de Google, Ned Adriance, l’objectif de cette fonctionnalité est de donner aux utilisateurs une meilleure transparence. Il explique : « Ce changement permet aux utilisateurs de mieux comprendre si leurs résultats ont été personnalisés, tout en leur offrant la possibilité d’explorer des résultats non personnalisés. Auparavant, cette information était disponible via À propos de ce résultat sur des résultats spécifiques, mais ce nouvel affichage est plus accessible et plus clair ».

Il est important de noter que l’utilisation de cette option pour afficher des résultats non personnalisés est temporaire et ne modifie pas les paramètres de personnalisation associés à votre compte Google.

Pourquoi c’est important ?

Les résultats de recherche personnalisés sont adaptés à vos habitudes de navigation, à vos préférences de compte et à d’autres données. Bien que cela puisse souvent offrir des résultats pertinents, cela peut aussi introduire des biais ou limiter l’accès à des perspectives alternatives. Cette option répond donc à une demande croissante de transparence et d’accès à des informations impartiales.

Auparavant, désactiver la personnalisation des résultats nécessitait des manipulations techniques, comme ajouter « &pws=0 » à la fin de l’URL d’une recherche ou modifier les paramètres de personnalisation dans votre compte Google. Cette nouvelle option simplifie grandement ce processus pour les utilisateurs.

Désactiver les résultats personnalisés de Google de manière permanente

Si vous préférez ne plus recevoir de résultats personnalisés à l’avenir, voici comment modifier vos paramètres :

Accédez à votre Compte Google. Allez dans la section Données et confidentialité. Recherchez l’option Personnalisation des recherches et désactivez-la.

Cela garantit que toutes vos recherches futures ne tiendront plus compte des données de votre compte pour personnaliser les résultats.

L’ajout du lien « Essayer sans personnalisation » par Google marque un pas important vers plus de transparence et de contrôle pour les utilisateurs. Que ce soit pour des raisons de recherche impartiale ou pour limiter l’influence des algorithmes, cette nouvelle fonctionnalité simplifie l’expérience de recherche. Bien que le déploiement semble encore partiel et dépendant du contexte, cette amélioration est une avancée bienvenue pour les utilisateurs souhaitant explorer des résultats non biaisés.