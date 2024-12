DJI Flip : Le drone pliable ultra-compact qui va révolutionner la portabilité

DJI, leader incontesté des drones, ne semble pas freiner son innovation malgré l’absence de concurrence sérieuse et la menace d’interdiction aux États-Unis. Une récente fuite dévoile un tout nouveau modèle, le DJI Flip, qui pourrait potentiellement succéder à la série Mini.

L’informateur fiable @JasperEllens a récemment partagé une vidéo sur X (anciennement Twitter), dévoilant le DJI Flip sous forme pliable. Le design du drone rappelle celui du HoverAir X1, un appareil ultra-compact qui fait office de « caméra volante » à emporter partout.

Le DJI Flip, lorsqu’il est replié, semble extrêmement compact, peut-être même de taille poche, et propose un mécanisme de pliage innovant qui empile ses hélices protégées de manière ordonnée. Cela facilite son transport et le rend encore plus adapté aux créateurs de contenu ou aux débutants.

DJI Flip : Caractéristiques techniques dévoilées

Un dépôt auprès de la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis, repéré par @Quadro_News, donne plus de détails techniques. Voici ce que nous savons pour l’instant :

Une batterie de 3 110 mAh, plus grande que celle du DJI Mini 4 Pro (2,590 mAh).

Des capteurs d’évitement d’obstacles basés sur la technologie LiDAR, améliorant la sécurité en vol.

Le dernier système de transmission OcuSync 4 (O4), compatible avec les contrôleurs DJI RC 2 et RC-N2.

Le DJI Flip semble également disposer d’une caméra stabilisée sur une nacelle, un ajout significatif qui le positionne comme un produit sérieux et non comme un simple gadget.

Un positionnement stratégiquement flou

Le DJI Flip reste une énigme quant à sa place dans la gamme DJI existante. Avec l’arrivée récente du DJI Neo, orienté FPV, et la continuité de la série Mini, il est difficile d’imaginer où le Flip se situera.

Cependant, des hypothèses émergent :

Un modèle d’entrée de gamme : Le DJI Flip pourrait être une version plus accessible de la série Mini, destinée aux débutants ou aux créateurs de contenu. Son design protégé et ses capteurs LiDAR suggèrent qu’il est pensé pour des vols en intérieur ou près des personnes, ce qui en ferait une sorte de selfie stick volant. Un successeur direct du DJI Mini 3 : Si le DJI Flip remplace le Mini 3, DJI pourrait repositionner le Mini 4 Pro comme une option premium de voyage.

Selon DroneXL, le DJI Flip pourrait être annoncé dès janvier 2025. Bien que le prix et la date exacte de lancement restent inconnus, ce drone compact et innovant pourrait s’imposer comme une solution idéale pour les amateurs et professionnels à la recherche de polyvalence et de sécurité.