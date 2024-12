One UI 7 : Samsung dévoile (par erreur) les nouveautés de son interface !

Alors que le lancement officiel de One UI 7, basé sur Android 15, est attendu en janvier 2025, des informations sur cette mise à jour continuent de fuiter. La dernière révélation en date provient du site espagnol de Samsung, qui a accidentellement publié une page décrivant les nouveautés majeures de One UI 7 avant de la retirer.

L’information a été repérée par @chunvn8888 sur X (anciennement Twitter), qui a partagé une capture d’écran du site de Samsung. D’après la traduction, la page décrivait : « Découvrez One UI 7, avec des icônes plus sophistiquées et intuitives, un centre de contrôle intelligent pour vos notifications, un nouvel écran de verrouillage offrant une vue rapide sur vos activités en cours, et bien plus encore. Passez à One UI 7 et explorez chaque détail ».

Malheureusement, la page a été rapidement désactivée et renvoie désormais à l’accueil de Samsung. Cela confirme néanmoins l’accent mis par Samsung sur une interface simplifiée et des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Focus sur l’intelligence artificielle et l’expérience utilisateur de One UI 7

D’après les détails visibles avant la suppression de la page, One UI 7 devrait intégrer plusieurs fonctionnalités nouvelles ou améliorées, centrées autour de l’intelligence artificielle :

Circle to Search, Live Translate et AI Zoom: Ces outils, déjà présents dans les précédentes versions, pourraient recevoir des mises à jour pour améliorer leur efficacité ou leur portée.

Sketch to Image amélioré : Les utilisateurs pourront travailler sur des images jusqu’à 12 mégapixels et appliquer des modifications avec un filigrane indiquant qu’elles ont été générées ou modifiées par IA. Cela ajoute une transparence bienvenue dans l’utilisation des outils d’édition assistée par IA.

Contrôles parentaux élargis : Le Galaxy Store bénéficiera de nouvelles options de sécurité pour protéger les enfants contre les contenus inappropriés.

Une expérience visuelle réinventée

Les améliorations visuelles sont au cœur de cette mise à jour. One UI 7 introduira:

Des icônes retravaillées : Simplifiées, modernes et intuitives, elles visent à offrir une meilleure lisibilité et une apparence rafraîchie.

Un écran de verrouillage interactif : Permettra d’accéder rapidement aux informations essentielles sur vos activités en cours.

Un centre de notifications intelligent : Aidera à trier et à gérer les alertes plus efficacement, réduisant ainsi le risque d’être submergé.

One UI 7: Les fonctionnalités attendues confirmées

Les précédentes fuites sont également confirmées par cette page :

Effets Live pour les photos : Ajout d’effets en temps réel pour des clichés plus créatifs.

Portraits AI et amélioration des zooms photo : Optimisation de la qualité des images, même à distance.

Mises à jour de Energy Score : Suivi santé enrichi pour une meilleure gestion de votre bien-être.

Une date toujours inconnue, mais un lancement imminent

Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé de date de déploiement, l’existence même de cette page, même temporaire, laisse penser que la mise à jour est sur le point d’être finalisée. Une version bêta pourrait même être disponible avant la fin de l’année pour les utilisateurs des derniers appareils Galaxy.

Cette fuite fait écho à une erreur similaire de Samsung lors de la présentation de One UI 6 sur son site allemand. Si ces maladresses offrent un aperçu anticipé, elles soulignent également l’impatience croissante autour de One UI 7, qui s’annonce comme l’une des mises à jour les plus ambitieuses de l’écosystème Galaxy.