Google Page Annotation : Les éditeurs de sites Web s’inquiètent de la perte de trafic

Google a récemment déployé une nouvelle fonctionnalité baptisée Page Annotation dans son application Google pour iOS. Cette fonctionnalité génère automatiquement des liens sur certains éléments des pages Web, dirigeant les utilisateurs vers le moteur de recherche Google plutôt que de les maintenir sur le site d’origine. Ce changement, repéré par Search Engine Roundtable, suscite des inquiétudes chez de nombreux propriétaires de sites Web.

Avec Page Annotation, Google injecte des liens hypertextes sur des mots ou des phrases spécifiques dans les pages Web visitées via son application. Ces liens redirigent directement les utilisateurs vers des résultats de recherche Google pour obtenir plus d’informations. Bien que l’objectif semble être de faciliter l’accès à des informations complémentaires, cela entraîne plusieurs problèmes :

Perturbation de la navigation : Les utilisateurs qui cliquent sur ces liens se retrouvent éloignés du site d’origine, rendant difficile leur retour à la page initiale.

Perte de trafic pour les sites Web : Cette redirection vers Google Recherche pourrait diminuer le temps passé sur les sites Web d’origine, impactant potentiellement leur engagement et leurs revenus publicitaires.

Une option pour se retirer, mais avec des limitations

Face à cette nouvelle fonctionnalité, Google propose une solution pour les propriétaires de sites Web qui souhaitent désactiver Page Annotation sur leurs contenus. Un formulaire d’exclusion a été mis en place, permettant aux éditeurs de demander la suppression de cette fonctionnalité pour leurs sites. Cependant, le processus prend du temps : selon Google, les annotations sur un site seront désactivées dans un délai de 30 jours après la soumission du formulaire.

Dans une publication sur les forums Google Web Search, Ashwarya, membre de l’équipe de support de Google Search, a partagé une image montrant la fonctionnalité en action. Elle a expliqué :

Nous avons introduit une nouvelle manière d’obtenir des informations supplémentaires sur les sujets qui vous intéressent via l’application Google pour iOS. Désormais, nous extrayons des informations intéressantes à partir de Google Knowledge Graph et les mettons en évidence dans les pages Web.

Elle ajoute que cette expérience permet aux utilisateurs de découvrir rapidement des informations sur des personnes, des lieux ou des objets sans quitter la page Web. Une fois la recherche terminée, il est possible de fermer facilement le volet d’information et de revenir à la page initiale.

Une mise à jour controversée dans un contexte d’innovations constantes

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une série de mises à jour récentes de Google, comme les AI Overviews introduits dans son moteur de recherche. Si l’intention de Google semble être de simplifier la recherche d’informations pour les utilisateurs, de nombreux éditeurs de sites Web voient cette fonctionnalité comme une menace pour leur autonomie et leur capacité à retenir les visiteurs.

En résumé, bien que Page Annotation puisse offrir une expérience enrichie pour certains utilisateurs curieux, les implications pour les éditeurs et la navigation Web en général soulèvent des interrogations sur la frontière entre assistance utilisateur et détournement de trafic. Les propriétaires de sites Web et les experts en SEO surveillent de près l’évolution de cette fonctionnalité et ses impacts sur l’écosystème numérique.