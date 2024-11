OPPO Find X8 Ultra : Snapdragon 8 Elite, double zoom périscopique et écran 2K+

Après le lancement global des Find X8 et Find X8 Pro, OPPO se tourne désormais vers son prochain fleuron, le Find X8 Ultra, prévu pour un lancement après le Nouvel An lunaire en 2025. Selon les dernières fuites, ce smartphone haut de gamme pourrait repousser les limites de la photographie mobile et rivaliser avec les plus grands flagships du marché.

Le célèbre Digital Chat Station a révélé sur Weibo que le prototype du Find X8 Ultra, au nom de code “Everest,” dispose de caractéristiques impressionnantes :

Un écran 2K de haute qualité.

Une batterie au silicium-carbone, laissant présager une capacité accrue et une meilleure durabilité.

Le puissant chipset Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe.

Le Find X8 Ultra introduira un système à double téléobjectif périscopique, une première pour un smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite. Cette configuration promet d’éliminer les lacunes des systèmes monocaméras, offrant des transitions fluides entre un zoom optique 3x et 6x.

Ce système est également conçu pour maintenir une qualité d’image exceptionnelle jusqu’à un zoom 30x, donnant aux utilisateurs une flexibilité inédite pour la photographie créative. Le Find X7 Ultra avait déjà expérimenté une approche analogue avec un objectif téléphoto portrait de 135 mm, mais le Ultra marque une nette amélioration.

Find X8 Ultra, un système de caméra quadruple pour des performances photo sans compromis

Le Find X8 Ultra serait doté d’un système de quatre caméras, dont :

Un capteur principal Sony LYT 900 de 50 mégapixels avec un format optique de 1 pouce, garantissant des détails impressionnants et une excellente performance en basse lumière.

Un capteur ultra grand-angle Sony IMX 882 de 50 mégapixels, avec un format de 1/1,95 pouce pour capturer des scènes panoramiques avec précision.

Deux téléobjectifs périscopiques : Un capteur Sony LYT 701 de 50 mégapixels, avec un équivalent focale de 75 mm et un format de 1/1,56 pouce. Un capteur Sony IMX 882 de 50 mégapixels, offrant un équivalent focale de 150 mm.



Les rapports indiquent que le Find X8 Ultra adoptera un design micro-quad-courbé, donnant au téléphone un look moderne et ergonomique. L’écran serait un panneau BOE X2 LTPO OLED de 6,82 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait partager la même technologie d’affichage que le OnePlus 13, garantissant des couleurs riches et une fluidité exceptionnelle.

Disponibilité mondiale : une question encore floue

Alors que les Find X8 et X8 Pro ont été lancés sur les marchés mondiaux, des rumeurs suggèrent que le Find X8 Ultra pourrait ne pas connaître une sortie globale. Une publication supprimée sur les réseaux sociaux britanniques de OPPO a semé le doute, mais aucune confirmation officielle n’a été donnée à ce sujet.

Avec ses spécifications ambitieuses, le Find X8 Ultra est bien placé pour concurrencer les géants du marché, tels que le Galaxy S25 Ultra, le Honor Magic 7 Ultimate, le Xiaomi 15 Ultra et le Vivo X200 Ultra.

Si OPPO maintient ces fonctionnalités et parvient à séduire les utilisateurs au-delà du marché chinois, le Find X8 Ultra pourrait s’imposer comme l’un des smartphones les plus performants et innovants de 2025. Reste à savoir si sa disponibilité internationale sera confirmée dans les mois à venir.