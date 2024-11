Gemini sur mobile : Enfin disponible pour les utilisateurs Google Workspace !

Google vient d’annoncer la disponibilité de l’application mobile Gemini pour les utilisateurs de Google Workspace. Désormais, les utilisateurs Android et iOS pourront accéder à l’application Gemini sur leurs appareils mobiles, à partir d’aujourd’hui.

En plus de cette annonce, Google étend également l’accès à l’application Gemini pour tous les utilisateurs de l’édition Education, en tant que service principal pour les éditions qualifiées ou comme service additionnel. Cela ouvre la voie à une utilisation accrue de Gemini par les étudiants et les enseignants pour la recherche et la création de contenu éducatif.

Avec l’application Gemini, les utilisateurs Workspace pourront effectuer des recherches ou trouver des réponses rapides tout en étant en déplacement. L’application propose également des fonctionnalités innovantes, comme la capture d’images de notes manuscrites via la caméra du téléphone, permettant de les exporter directement dans Google Docs ou Gmail. De plus, les utilisateurs peuvent créer des présentations à partir de graphiques dessinés sur un tableau blanc.

Limitations de l’application mobile Gemini

Cependant, toutes les fonctionnalités disponibles sur la version Web de Gemini ne seront pas accessibles sur l’application mobile pour les utilisateurs Workspace. Les extensions Workspace, le téléchargement de fichiers, ainsi que les Gems ne seront pas disponibles.

De plus, il existe des limitations spécifiques selon les plateformes :

Sur Android, l’application Gemini ne prend pas en charge le profil de travail.

Sur iOS, l’application mobile Google incluant Gemini ne permet pas l’authentification avec un compte Google Workspace.

Mise à jour et compatibilité

Pour accéder à Gemini, les utilisateurs doivent télécharger l’application via le Google Play Store ou l’Apple App Store. Si vous utilisez déjà une ancienne version de l’application Gemini sur Android, assurez-vous de la mettre à jour à la version 15.42 ou plus pour garantir la compatibilité avec les comptes Workspace.

Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité a déjà commencé, mais Google précise qu’il pourrait prendre jusqu’à deux semaines avant qu’elle ne soit disponible pour tous les utilisateurs de Workspace.

Éditions Google Workspace éligibles

L’application Gemini mobile sera accessible aux utilisateurs des abonnements suivants : Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard, Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Google Workspace for Nonprofits, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus.

De plus, les utilisateurs ayant souscrit à l’un des add-ons suivants pourront également profiter de l’application Gemini mobile : Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education et Gemini Education Premium.

Avec cette expansion vers les appareils mobiles, Google s’efforce de rendre Gemini plus accessible et polyvalent pour ses utilisateurs professionnels et éducatifs. En dépit de certaines limitations, l’application mobile Gemini promet de devenir un outil essentiel pour ceux qui souhaitent exploiter la puissance de l’IA en déplacement. Si vous êtes un utilisateur Google Workspace, ne manquez pas cette opportunité d’explorer les fonctionnalités de Gemini directement depuis votre smartphone.