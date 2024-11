Accueil » Widget de Google Recherche : Refonte imminente avec personnalisation et Material You

Google prépare une refonte majeure de son widget de recherche, introduisant de nouvelles options de personnalisation et alignant son design sur les dernières directives du Material Design. Cette mise à jour vise à offrir une expérience plus personnalisée et cohérente visuellement pour les utilisateurs d’Android.

Selon un rapport d’Android Authority, basé sur une analyse approfondie de l’APK de la version bêta de l’application Google v15.47.26, le widget de recherche redessiné permettra une personnalisation plus poussée, notamment avec des couleurs personnalisées. Cela va bien au-delà des options actuelles, qui se limitent aux thèmes Système, Clair, Sombre et Appareil, ainsi qu’à un contrôle de la transparence.

Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront :

Créer des thèmes personnalisés : Adapter l’apparence du widget pour mieux correspondre ou contraster avec la configuration de leur appareil.

Ajuster la teinte et la saturation : Ces nouveaux contrôles permettront une esthétique encore plus personnalisée, donnant au widget une apparence unique.

Étendre la personnalisation aux raccourcis : Les icônes de raccourcis ajoutées au widget s’intégreront harmonieusement dans le nouveau design.

Autres améliorations : Un bouton de partage dans les résultats de recherche

En plus de la refonte du widget, l’analyse de l’APK a révélé un bouton de partage sur la page des résultats de recherche Google. Ce bouton, situé en haut à droite de l’écran, permet aux utilisateurs de partager rapidement l’URL de leur recherche en cours. Bien qu’il n’y ait pas encore de date de lancement officielle, cette fonctionnalité montre que Google cherche à améliorer l’expérience utilisateur avec des outils plus intuitifs.

Google n’a pas encore annoncé de date officielle pour le lancement public du nouveau widget ou du bouton de partage. Toutefois, leur présence dans la version bêta de l’application Google suggère qu’elles feront l’objet d’un affinage supplémentaire avant leur déploiement généralisé.

Pourquoi est-ce important ?

La refonte du widget de Google Recherche représente une étape importante vers une personnalisation accrue et une meilleure convivialité, permettant aux utilisateurs d’intégrer le widget de manière harmonieuse dans leur configuration personnelle.