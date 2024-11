iPhone 18 Pro : Vers une caméra à ouverture variable en 2026 ?

Les iPhone sont devenus nos dispositifs principaux pour consulter les dernières actualités, interagir sur les réseaux sociaux et capturer des moments précieux à travers des photos. Une mise à niveau importante de la caméra est attendue pour la série Pro des futurs modèles d’iPhone. Cependant, cette amélioration ne sera pas présente sur les actuels iPhone 16 Pro ni sur la future série iPhone 17 Pro. C’est plutôt avec les modèles iPhone 18 Pro que l’on devrait voir l’introduction d’une caméra arrière principale dotée d’une ouverture variable pour la première fois.

Les rumeurs concernant l’intégration d’une caméra à ouverture variable sur l’iPhone 17 Air ou Slim pour le démarquer dans la gamme 2025 ont circulé, mais l’analyste réputé Ming-Chi Kuo informe que cette mise à niveau impressionnante serait plutôt réservée à la série iPhone 18. Il est possible que Apple introduise d’abord cette technologie sur l’iPhone Air avant de l’étendre à la série iPhone 18 Pro, d’autant plus que le Air pourrait être encore plus coûteux que l’iPhone 17 Pro Max. Cependant, cela reste peu probable compte tenu de la stratégie actuelle d’Apple de fragmenter sa gamme de produits pour différencier chaque modèle.

Un potentiel obstacle à cette innovation est l’ajout d’une caméra volumineuse à ouverture variable à un téléphone dont l’atout principal est sa finesse et son élégance. Ainsi, il semble plus probable que la première caméra grand-angle à ouverture variable d’Apple soit intégrée à la série iPhone 18.

Les caméras à ouverture variable ne sont pas nouvelles dans le domaine de la photographie sur smartphone. Huawei a récemment lancé la série Pura 70, dotée d’une caméra principale à ouverture variable allant de f/1.6 à f/4.0, accompagnée de technologies de stabilisation par déplacement du capteur. Huawei avait déjà innové dans ce domaine il y a près de 10 ans avec le Honor 6, la première caméra à ouverture variable au monde.

Même Samsung a expérimenté cette technologie sur sa série Galaxy S9, et des marques comme Vivo et Xiaomi ont également intégré des caméras analogues. Cependant, ces caméras n’ont jamais vraiment percé, tant dans les smartphones que dans les objectifs de caméra autonomes, car elles sont souvent perçues comme un moyen de réduire les coûts. Leurs avantages sont surtout perceptibles dans des conditions de faible luminosité extrême ou pour les vidéos à haute fréquence d’images.

Potentiel de l’iPhone 18 Pro avec une ouverture variable

Si Apple exécute bien cette technologie, l’intégration d’une ouverture variable pourrait offrir de nombreux avantages à la série iPhone 18 Pro. Cette innovation pourrait apparaître d’abord sur l’iPhone 18 Pro Max, comme le veut la tendance chez Apple. Une ouverture plus large permettrait de réaliser des portraits avec un flou d’arrière-plan accentué même en bonne luminosité, tandis qu’une ouverture plus réduite pourrait améliorer la netteté des photos de paysage.

La technologie de l’ouverture variable serait une nouveauté captivante pour le département photo d’Apple et pourrait enrichir les prises de vue avec des jeux de lumière et de bokeh, soutenus par l’intelligence artificielle et la photographie computationnelle. Selon Ming-Chi Kuo, Sunny Optical deviendrait le deuxième plus grand fournisseur d’objectifs à ouverture variable pour les iPhone de 2026, après Largan Precision.

Sunny Optical, déjà principal fournisseur de volets d’appareil photo pour Apple et partenaire de Luxshare, bénéficiera de l’augmentation prévue des expéditions d’iPhone en 2025 grâce à l’introduction de l’iPhone Air/Slim. Sunny Optical a une décennie de recherche et développement dans les kits d’objectifs à ouverture variable pour divers fabricants de téléphones Android et est un acteur majeur dans la fourniture de composants photo pour l’industrie.

En résumé, Apple a déjà commencé à poser les bases pour intégrer cette technologie dans ses futurs modèles d’iPhone. La seule question qui demeure est de savoir si l’introduction de cette caméra se fera dès l’année prochaine ou avec la gamme iPhone 18.