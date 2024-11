Telegram : Mini-applications boostées, mais la confidentialité en question ?

Telegram a récemment lancé ce qu’elle appelle la « plus grande mise à jour de l’histoire » de ses mini-applications, en apportant une série d’améliorations visant à améliorer l’expérience des utilisateurs et à étendre les capacités des développeurs.

Cette initiative intervient alors que la plateforme est critiquée pour sa décision de partager les numéros de téléphone et les adresses IP des utilisateurs avec les autorités, une politique qui a désillusionné bon nombre de ses utilisateurs soucieux du respect de la vie privée.

Cette mise à jour améliore considérablement les fonctionnalités des mini-applications, en leur offrant une plus grande liberté de création et de meilleures options d’intégration. Parmi les ajouts les plus notables :

Mode plein écran : Les mini-applications peuvent désormais exploiter l’intégralité de l’écran, en mode portrait comme en mode paysage. Cela permet de développer des applications et des jeux plus immersifs avec des gestes et des interfaces avancés.

Suivi des mouvements de l’appareil : Les applications peuvent désormais détecter les mouvements de l’appareil de l’utilisateur, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les commandes basées sur les mouvements dans les jeux ou les expériences de type réalité virtuelle. Les développeurs peuvent également verrouiller l’orientation de l’écran pour une meilleure fluidité du jeu.

Accès à la géolocalisation : Les mini-applications peuvent demander l’emplacement de l’utilisateur pour des cartes interactives, des jeux basés sur l’emplacement ou des fonctions événementielles. Les utilisateurs doivent explicitement accorder l’autorisation pour chaque application, la géolocalisation étant désactivée par défaut.

Raccourcis directs sur l'écran d'accueil : Les utilisateurs peuvent créer des raccourcis pour des mini-applications spécifiques sur l'écran d'accueil de leur appareil, ce qui leur permet d'accéder plus rapidement à leurs applications ou jeux préférés.

Cadeaux avec les étoiles Telegram : Les mini-applications peuvent désormais offrir des cadeaux, tels que des réalisations ou des récompenses, en utilisant la fonction Stars de Telegram.

Fonctionnalités pour les utilisateurs de Telegram Premium

Pour les abonnés Telegram Premium, la mise à jour introduit des statuts emoji qui peuvent être définis directement à partir des mini-applications. Ces statuts permettent aux utilisateurs d’afficher ce qu’ils font, comme jouer à un jeu ou écouter de la musique. Les développeurs peuvent également intégrer des API qui mettent à jour ces statuts automatiquement en fonction de l’activité de l’utilisateur.

Les mini-applications peuvent désormais permettre aux utilisateurs de partager des médias directement dans les chats Telegram, qu’il s’agisse de codes de parrainage, de mèmes ou d’autres contenus créatifs. En outre, les développeurs peuvent mettre en place des plans d’abonnement à plusieurs niveaux, ce qui permet de monétiser le contenu et les fonctionnalités premium.

Améliorations pour les développeurs

Telegram a fourni aux développeurs davantage d’outils pour personnaliser et optimiser leurs mini-applications. Les nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :

Écrans de chargement personnalisés: Les développeurs peuvent personnaliser les écrans de chargement avec des icônes et des couleurs spécifiques.

Adaptabilité matérielle: Les applications peuvent accéder aux données matérielles de l’appareil, telles que la puissance de traitement et la mémoire, afin d’optimiser les performances.

Accès à l’image du profil: Les mini-applications peuvent désormais afficher plus facilement les photos de profil des utilisateurs, ce qui améliore les options de personnalisation.

Validation par des tiers: La prise en charge de la validation des données externes garantit des intégrations plus fluides et plus fiables.

Amélioration de la gestion de la transition des applications: Les développeurs sont avertis lorsque leurs applications sont réduites ou restaurées, ce qui garantit des transitions transparentes.

Une épée à double tranchant pour Telegram

Si cette mise à jour témoigne de l’engagement de Telegram en faveur de l’innovation et de l’engagement des utilisateurs, elle arrive à un moment où la plateforme est examinée de près pour ses politiques de confidentialité. De nombreux utilisateurs qui ont initialement adopté Telegram pour l’importance qu’elle accorde à la sécurité et à la protection de la vie privée risquent de ne pas trouver ces nouvelles fonctionnalités suffisantes pour compenser les inquiétudes liées à la coopération de la plateforme avec les autorités.

Pour les développeurs et les utilisateurs occasionnels, la mise à jour offre des possibilités intéressantes de création et d’utilisation de mini-applications attrayantes. Cependant, les utilisateurs soucieux de la protection de la vie privée peuvent rester sceptiques, d’autant plus que l’orientation de la plateforme semble favoriser de plus en plus l’amélioration des fonctionnalités au détriment de son éthique de la protection de la vie privée, autrefois très forte.

Il reste à voir si cette mise à jour revitalise l’attrait de Telegram ou si elle polarise davantage sa base d’utilisateurs. Pour l’instant, il s’agit d’un pas en avant en termes de fonctionnalités, mais des questions subsistent quant à son alignement sur la confiance des utilisateurs.