Galaxy S25 : Davantage de RAM et IA renforcée, prix statiques ?

Samsung s’apprête à lancer sa très attendue série Galaxy S25 dans les mois à venir. Les modèles annoncés incluront les Galaxy S25, S25 Plus, et S25 ultra, et devraient tous être équipés du puissant chipset Snapdragon 8 Elite.

Des rumeurs indiquent également que Samsung augmentera la capacité de RAM minimale à 12 Go, contre 8 Go sur la précédente génération. Malgré cette amélioration significative, une récente source suggère que les prix resteront alignés avec ceux de la série Galaxy S24.

D’après un post supprimé de Jukanlosreve, les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra conserveraient les tarifs de départ de leurs prédécesseurs :

Galaxy S25 : 899 euros

Galaxy S25 Plus : 1 169 euros

Galaxy S25 Ultra : 1 469 euros

Les configurations de stockage devraient également rester inchangées :

Galaxy S25 débuterait avec 128 Go de stockage,

Galaxy S25+ et Ultra commenceraient à 256 Go.

Pourquoi ajouter davantage de RAM à la série Galaxy S25 ?

Le passage à 12 Go de RAM sur toute la gamme serait motivé par l’accent croissant mis sur les fonctionnalités IA intégrées aux appareils Galaxy. Samsung met en avant Galaxy AI comme un élément clé de son écosystème mobile, et l’ajout de 4 Go supplémentaires pourrait améliorer sensiblement les performances de l’IA.

Cette stratégie rappelle celle de Google avec la série Pixel 9, où les modèles ont vu leur RAM augmenter à 12 Go (et même 16 Go sur les versions Pro), permettant une gestion fluide des fonctionnalités IA directement sur les appareils.

En plus des améliorations internes, la série Galaxy S25 devrait afficher un design légèrement repensé avec des dimensions plus fines par rapport à la série S24. Les rendus dévoilés laissent entrevoir des lignes épurées pour le modèle standard et le modèle Ultra.

Selon certaines sources, le lancement pourrait également être anticipé par rapport au calendrier habituel de Samsung, ce qui signifie que les appareils pourraient arriver plus tôt que prévu dans le courant du premier trimestre 2025.

À quoi s’attendre ?

Avec des améliorations ciblées, comme une augmentation de la RAM, un chipset Snapdragon 8 Elite et une attention particulière aux fonctionnalités IA, la série Galaxy S25 s’annonce comme une évolution significative. Si les prix restent effectivement inchangés, ces nouveaux modèles pourraient séduire un large public, notamment ceux qui recherchent des performances de pointe sans augmentation des coûts.