Google Maps : L’IA et de nouvelles fonctionnalités pour simplifier vos déplacements

Google Maps déploie une série de mises à jour pour ses applications iOS et Android, introduisant des fonctionnalités innovantes pour simplifier vos expériences de shopping, de navigation et de voyage. Ces nouveautés visent à rendre vos trajets plus fluides, vos achats plus efficaces et vos aventures plus agréables, que vous prépariez la saison des fêtes ou cherchiez simplement à mieux gérer vos déplacements quotidiens.

Google Maps devient un outil pratique pour faire vos courses. Besoin d’un pull d’hiver ? Il suffit de taper « pull d’hiver » dans la barre de recherche, et l’application vous indiquera les magasins à proximité qui en vendent. Cette fonctionnalité ne se limite pas aux vêtements : elle fonctionne aussi pour les articles d’électronique et de maison. Les résultats de recherche affichent les magasins, leurs notes, leurs horaires d’ouverture, la distance depuis votre emplacement, et même si le produit est en stock.

Pour les voyageurs affrontant des conditions hivernales, Google Maps fournit désormais des mises à jour en temps réel sur l’état des routes. Vous recevrez des alertes sur les routes inondées, les zones non déneigées, et autres retards. Les utilisateurs peuvent également signaler ces problèmes pour aider la communauté. Concernant les transports en commun, vous pouvez désormais signaler les retards sur les lignes de bus ou de train, permettant aux autres passagers de mieux s’organiser.

Naviguer dans des zones inconnues devient plus simple grâce aux nouvelles visualisations de Google Maps. Ces améliorations incluent des indications claires sur les voies, les passages piétons et les panneaux de signalisation. Pour éviter les changements de voie à la dernière minute, l’application vous montre exactement où vous positionner grâce à des marqueurs de voie bleus surlignés.

Ces mises à jour garantissent une expérience de conduite plus fluide, surtout dans les intersections complexes et les routes à plusieurs voies.

Gemini apporte des recommandations boostées par l’IA dans Google Maps

Google Maps intègre désormais Gemini, l’assistant IA avancé de Google. Vous avez besoin d’idées pour divertir vos amis le soir ? Demandez à Maps de trouver « des activités à faire avec des amis le soir », et Gemini vous proposera des suggestions accompagnées d’avis. Grâce à des données fiables sur 250 millions de lieux dans le monde et des informations issues de la communauté Maps, Gemini améliore vos sorties et activités.

Les longs trajets deviennent plus agréables avec les nouveaux outils de planification de Google Maps. Une fois votre destination définie, appuyez sur « Ajouter des arrêts » pour découvrir des points de repère, des lieux pittoresques, des attractions ou encore des options de restauration le long de votre itinéraire. Cette fonctionnalité rend les voyages plus intéressants en vous aidant à explorer des endroits captivants avant même de partir.

Google Maps simplifie vos arrivées. Lorsque vous approchez de votre destination, l’application met en évidence l’entrée du bâtiment, les parkings à proximité et les directions piétonnes. Une fois garé, vous pouvez enregistrer l’emplacement de votre voiture et utiliser Street View ou la navigation AR (réalité augmentée) pour des indications précises jusqu’à l’entrée.

Des mises à jour pour Immersive View

La fonctionnalité Immersive View, qui combine IA, vision par ordinateur et images pour visualiser les itinéraires et lieux, s’enrichit. Elle inclut désormais des aperçus de navigation pour les parcs, les stades et les campus universitaires. Immersive View prend en compte les conditions météorologiques et montre à quoi ressemblera votre trajet à différents moments de la journée. Elle identifie également les virages complexes et les emplacements de parking, offrant une meilleure préparation aux conducteurs. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans 150 villes à travers le monde, dont Bruxelles, Kyoto et Francfort.

Ces mises à jour confirment la place de Google Maps en tant qu’application indispensable pour faire ses achats, se déplacer et explorer. Qu’il s’agisse de naviguer dans des conditions météo difficiles ou de trouver les meilleurs restaurants sur votre chemin, Google Maps continue d’évoluer pour répondre aux besoins des utilisateurs du monde entier.

Si vous n’avez pas encore mis à jour votre application Google Maps, c’est le moment de découvrir ces nouvelles fonctionnalités passionnantes.