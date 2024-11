Accueil » OPPO Reno 13 et 13 Pro : Design « à la iPhone » et performances premium

OPPO a officiellement ouvert les précommandes pour sa nouvelle série Reno 13 en Chine, comprenant les modèles Reno 13 et Reno 13 Pro. Ces smartphones très attendus seront dévoilés le 25 novembre, en même temps que la OPPO Pad 3, la nouvelle tablette haut de gamme de la marque.

Bien que OPPO ait commencé à teaser ces nouveaux modèles, les designs restent encore partiellement dissimulés. Cependant, quelques images publiées sur les réseaux montrent que les Reno 13 et 13 Pro adoptent un design qui rappelle fortement les derniers iPhone. Les deux appareils arborent des blocs de caméra en verre froid gravé, offrant un aspect premium et raffiné, ainsi que des bords chanfreinés, qui accentuent leur élégance. Par ailleurs, des photos divulguées sur Weibo révèlent l’avant des smartphones, où l’on remarque des bordures fines autour de l’écran, témoignant d’un souci esthétique soigné.

Le Reno 13 standard se présente comme un smartphone équilibré avec de solides spécifications. Il devrait être équipé d’un écran de 6,59 pouces offrant une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. Sous le capot, OPPO aurait intégré un processeur Dimensity de MediaTek, bien que le modèle exact reste à confirmer.

Côté photographie, l’appareil proposera une caméra frontale de 50 mégapixels, tandis que la configuration arrière comprendra trois capteurs, avec un capteur principal également de 50 mégapixels. Pour soutenir une utilisation prolongée, le smartphone embarquera une batterie de 5 600 mAh, assurant une autonomie confortable.

Le Reno 13 Pro monte en gamme

Le modèle Pro s’annonce comme une version encore plus ambitieuse. Il sera doté d’un écran légèrement plus grand, mesurant 6,83 pouces, avec une résolution 1.5K et des bords subtilement incurvés. Comme pour le modèle standard, le taux de rafraîchissement atteindra 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide. Pour les performances, il sera propulsé par le processeur Dimensity 8350 de MediaTek, plus puissant, ce qui le positionnera idéalement pour les utilisateurs en quête de performance.

En ce qui concerne la photographie, le Reno 13 Pro intégrera un système avancé avec un capteur principal de 50 mégapixels équipé de stabilisation optique (OIS), un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels pour des prises de vue détaillées à distance, et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Enfin, sa batterie de 5 900 mAh, légèrement plus grande que celle du modèle standard, permettra une meilleure endurance et sera compatible avec la charge filaire rapide ainsi que la charge sans fil.

Des logiciels et une durabilité améliorés

Les deux modèles fonctionneront sous ColorOS 15, basé sur Android 15, ce qui promet des performances logicielles optimisées et une interface utilisateur modernisée. OPPO semble également avoir mis l’accent sur la durabilité, avec une meilleure résistance à l’eau et à la poussière pour ces smartphones.

Avec leur design premium, leurs écrans immersifs et leurs configurations photographiques avancées, les Reno 13 et 13 Pro devraient séduire un large public. La date du 25 novembre sera à marquer d’une pierre blanche pour découvrir en détail ces nouveaux appareils, qui promettent de combiner style, performance et innovation.