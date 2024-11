TikTok Symphony Creative Studio : L’IA au service de la création vidéo

TikTok continue d’innover pour simplifier la création de contenu et vient d’annoncer le déploiement mondial de Symphony Creative Studio, sa nouvelle plateforme de création vidéo alimentée par l’IA. Conçue pour les utilisateurs de TikTok for Business, cette solution promet de révolutionner la production vidéo en rendant le processus plus rapide, simple et accessible à tous.

Symphony Creative Studio s’adresse principalement aux marques, annonceurs et créateurs de contenu cherchant à produire des vidéos engageantes et optimisées pour TikTok sans nécessiter de lourds investissements en matériel ou en ressources humaines. La plateforme s’appuie sur des technologies d’intelligence artificielle pour transformer des informations produits ou des URL en vidéos prêtes à être publiées. Elle permet également de créer des avatars numériques pour narrer des scripts et de localiser des vidéos existantes grâce à la traduction et au doublage.

Cette solution s’inscrit dans la suite Symphony AI de TikTok, pensée pour accompagner les annonceurs à chaque étape, de l’idée initiale à la diffusion finale.

Des fonctionnalités clés pour des vidéos percutantes

Parmi les nombreuses fonctionnalités de Symphony Creative Studio, on retrouve :

Génération et remixage de vidéos : Les marques peuvent entrer des détails sur leurs produits pour générer rapidement des vidéos inspirées des contenus les plus performants sur TikTok. Grâce à des ressources sous licence, telles que celles de Billo ou Getty Images, les utilisateurs ont accès à une banque d’images, de sons et d’avatars prêts à l’emploi.

: Les marques peuvent entrer des détails sur leurs produits pour générer rapidement des vidéos inspirées des contenus les plus performants sur TikTok. Grâce à des ressources sous licence, telles que celles de Billo ou Getty Images, les utilisateurs ont accès à une banque d’images, de sons et d’avatars prêts à l’emploi. Vidéos avec avatars : Cette option utilise des avatars générés par IA pour enrichir les contenus. Les marques peuvent choisir parmi des avatars préexistants ou créer des versions personnalisées adaptées à leur identité. Par exemple, Vodafone a réussi à réduire ses coûts par lead grâce à l’utilisation d’avatars stock dans ses campagnes.

: Cette option utilise des avatars générés par IA pour enrichir les contenus. Les marques peuvent choisir parmi des avatars préexistants ou créer des versions personnalisées adaptées à leur identité. Par exemple, Vodafone a réussi à réduire ses coûts par lead grâce à l’utilisation d’avatars stock dans ses campagnes. Traduction et doublage : Cette fonctionnalité permet d’élargir la portée des vidéos en les traduisant dans plusieurs langues. Les utilisateurs peuvent conserver le ton original du locuteur ou choisir des voix spécifiques, tout en assurant une synchronisation labiale parfaite.

: Cette fonctionnalité permet d’élargir la portée des vidéos en les traduisant dans plusieurs langues. Les utilisateurs peuvent conserver le ton original du locuteur ou choisir des voix spécifiques, tout en assurant une synchronisation labiale parfaite. Éditeur vidéo enrichi par l’IA : Ce module ajoute des éléments typiques de TikTok, comme des légendes, stickers, effets et musiques, pour améliorer les vidéos existantes. Ces contenus peuvent être exportés directement dans TikTok Ads Manager ou téléchargés pour un usage ultérieur.

: Ce module ajoute des éléments typiques de TikTok, comme des légendes, stickers, effets et musiques, pour améliorer les vidéos existantes. Ces contenus peuvent être exportés directement dans TikTok Ads Manager ou téléchargés pour un usage ultérieur. Générations quotidiennes de vidéos : Basé sur les activités passées d’une marque et les meilleures pratiques de TikTok, cet outil génère automatiquement des idées de vidéos chaque jour, offrant ainsi une manière simple de garder les campagnes à jour et dynamiques.

Transparence et personnalisation à l’avant-plan

Tous les contenus générés par l’IA via Symphony Creative Studio sont clairement étiquetés pour garantir la transparence envers les spectateurs. Les vidéos peuvent être personnalisées avant d’être exportées, ce qui permet aux marques de peaufiner les messages ou d’ajuster le design selon leurs besoins spécifiques.

Il y a quelques années à peine, créer une vidéo engageante nécessitait des caméras, des éclairages spéciaux, des présentateurs et des décors complexes. Aujourd’hui, avec des outils comme Symphony Creative Studio, il suffit d’un peu de créativité et de quelques clics pour produire un contenu de qualité professionnelle.

Que vous soyez une marque cherchant à optimiser vos campagnes ou un créateur indépendant, Symphony Creative Studio représente une étape majeure dans la démocratisation de la création vidéo. Avec cette innovation, TikTok continue de s’imposer comme une plateforme incontournable pour les annonceurs du monde entier.